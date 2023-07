5 coisas que você pode fazer com o app Arquivos do iPhone e não sabia

O aplicativo Arquivos , compatível com o sistema operacional iPhone ( iOS ), tem diversas funções interessantes que são desconhecidas pelos usuários. A maioria delas consegue facilitar tarefas do dia a dia, como as opções de conversão de formatos de fotos e escaneamento de arquivos, por exemplo, que podem ser feitos em questão de minutos através de poucos cliques.

Além disso, também há outros recursos interessantes disponíveis, como o de remover fundo das imagens, o que torna a edição de arquivos de imagem inda mais fácil. Veja, a seguir, a lista preparada pelo TechTudo com alguns recursos úteis que o Arquivos pode fazer.

1 de 6 Aplicativo Arquivos disponível em celulares iPhone (iOS) faz edições rápidas em diferentes tipos de documentos — Foto: Reprodução/Marvin Costa Aplicativo Arquivos disponível em celulares iPhone (iOS) faz edições rápidas em diferentes tipos de documentos — Foto: Reprodução/Marvin Costa

📝 Como ativar o 5G no iPhone? Veja no Fórum TechTudo

1. Escanear documentos

É possível escanear documentos de forma nativa com o aplicativo Arquivos. Essa é uma medida que pode facilitar o procedimento no dia a dia, principalmente daqueles usuários que não têm uma impressora ao seu alcance.

Para realizar o escaneamento, basta entrar no Arquivos e, em seguida, apertar no ícone de reticências (...), localizado na parte superior da tela. Após isso toque em “Escanear documentos”. Aponte a câmera para o documento e o enquadre para aguardar o procedimento de escaneamento ser finalizado. Depois, é só salvar o arquivo no armazenamento do dispositivo.

2 de 6 Aplicativo Arquivos do iPhone permite que usuários escaneiem documentos rapidamente — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Arquivos do iPhone permite que usuários escaneiem documentos rapidamente — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Editar, criar e preencher PDFs

Como o app Arquivos, o usuário também consegue criar PDFs a partir de imagens e textos, editá-los e preencher formulários neste formato. Para isso, pressione a imagem ou texto desejado e clique em “Ações Rápidas” para, em seguida, tocar em “Criar PDF”.

Quanto ao preenchimento de formulários, é preciso abrir o arquivo a ser alterado e clicar no último ícone na parte inferior da tela e todos os campos a serem preenchidos ficarão em destaque na cor azul. Basta digitar e ajustar o texto de acordo com o espaço de cada campo disponível.

3 de 6 Com o aplicativo Arquivos usuários conseguem editar e preencher PDFs — Foto: Reprodução/Gisele Souza Com o aplicativo Arquivos usuários conseguem editar e preencher PDFs — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. Compactar e descompactar arquivos

Outra opção é a de compactar e descompactar arquivos. Com o dispositivo iOS, ao invés de recorrer a aplicativos de terceiros, o procedimento fica mais fácil com o aplicativo. Para efetuar uma das duas ações, dentro do app, toque no botão de reticências (...) e clique em “Selecionar”. Logo na sequência escolha um arquivo e o pressione para apertar, depois, o botão “Comprimir”, caso queira diminuir o tamanho do arquivo, ou “Descomprimir” caso precise reverter a ação. Após comprimir, o arquivo fica com sua nomeação acompanhada do nome “zip”.

4 de 6 App Arquivos do iPhone possui recurso de comprimir e descomprimir documentos — Foto: Reprodução/Gisele Souza App Arquivos do iPhone possui recurso de comprimir e descomprimir documentos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. Converter imagens

Com o app, também é possível simplificar o procedimento de conversão de imagens para diferentes formatos. Ou seja, o usuário consegue transformar uma imagem de formato JPG por exemplo, em PNG ou HEIF.

Para realizar a ação, escolha a imagem e a pressione. Após isso, toque em “Ações rápidas” e, depois, em “Converter Imagem”. Selecione o formato do arquivo que deseja entre as opções JPEG, PNG e HEIF, assim como o tamanho desejável, se pequeno, médio, grande e original para que a imagem fique salva na mesma pasta de origem.

5 de 6 Imagens podem ser convertidas para outros formatos dentro do aplicativo Arquivos no iPhone — Foto: Reprodução/Gisele Souza Imagens podem ser convertidas para outros formatos dentro do aplicativo Arquivos no iPhone — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Remover fundos de fotos

Em momentos de edição de imagem, a função de remover os fundos de fotos é extremamente útil e, através do aplicativo Arquivos, esse processo pode ser feito de forma rápida. Ao encontrar a foto dentro do app, pressione-a e clique em “Ações rápidas” e, em seguida, em “Remover Fundo”. Com esta ação, automaticamente um novo arquivo, contendo o fundo transparente, será criado na mesma pasta.

6 de 6 Recursos de edição de imagens como remoção de fundo estão disponíveis no aplicativo Arquivos — Foto: Reprodução/Gisele Souza Recursos de edição de imagens como remoção de fundo estão disponíveis no aplicativo Arquivos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Com informações de MakeUseOf

Veja também: 6 funções básicas do iPhone que todo usuário deveria saber