5 fontes de alimentação baratas para montar um computador

A fonte é o equipamento responsável por levar energia elétrica para todos os componentes do computador. É possível encontrar alguns modelos baratos para os que desejam montar um PC sem gastar muito. Empresas como Fortrek, C3Tech, Tronos, TGT Target e Aerocool fornecem modelos por valores a partir de R$ 60 , como é o caso da Tronos TRS-427EZ, que é compatível com padrão ATX e possui 400 W de potência. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Já a Fortrek ‎PWS-2003 pode atingir picos de até 450 W e é vendida por aproximadamente R$ 65. Outro destaque é a Aerocool VX-350 EN57181, que vem com uma potência de 350 W, é equipada com uma ventoinha de 120 mm e pode ser adquirida por cerca de R$ 174. Veja cinco fontes baratas para comprar no Brasil.

2 de 2 Fonte de alimentação: acompanhe cinco opções disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Fernando Sousa/TechTudo Fonte de alimentação: acompanhe cinco opções disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Fernando Sousa/TechTudo

Qual fonte comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

A Tronos TRS-427EZ é o modelo mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo conta com padrão ATX, dispõe de uma potência de 400 W, trabalha em uma frequência que varia entre 50 Hz e 60 Hz, além de também ser compatível tanto em tensões de 115 V ou 230 V. O modelo pode ser obtido por valores que se iniciam em R$ 60.

Esta fonte também oferece um cabo de alimentação de 24 pinos, dois IDE, três SATA e um auxiliar ATX de 4 pinos. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,3 de 5 estrelas.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: modelo simples

Gostou do produto? Compre aqui 24 PINOS Tronos TRS-427EZ R$ 60 IR À LOJA

Todas as ofertas de Tronos TRS-427EZ × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 24 PINOS Tronos TRS-427EZ R$ 60 IR À LOJA

A Fortrek ‎PWS-2003 é mais uma alternativa voltada para o uso básico. Segundo a fabricante, este modelo é indicado para configurações que não exigem um grande consumo de energia, já que possui uma potência de 200 W, mas que pode atingir picos de até 450 W. Na parte de refrigeração, o item acompanha uma ventoinha de 80 mm. O equipamento está disponível a partir de R$ 65.

O produto oferece um cabo para a placa-mãe, outro para o processador, dois SATA e um IDE. Na Amazon, o item é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e, os compradores afirmam que o modelo é satisfatório, não faz muito barulho durante o funcionamento e possui um preço acessível.

Prós: modelo promete uma operação silenciosa

modelo promete uma operação silenciosa Contras: potência poderia ser maior

Gostou do produto? Compre aqui ECONÔMICO Fortrek PWS-2003 R$ 56 IR À LOJA

Todas as ofertas de Fortrek PWS-2003 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ECONÔMICO Fortrek PWS-2003 R$ 56 IR À LOJA

A C3Tech PS-201 é mais uma opção abaixo dos R$ 100. De acordo com as especificações da fabricante, este item conta com padrão ATX, vem com uma potência de 200 W e trabalha tanto em tensões de 110 V quanto em 220 V, mas a mudança deve ser feita de maneira manual por meio de uma chave disponível na fonte. O equipamento pode ser adquirido pela economia de R$ 69.

Outra característica é que esta fonte possui uma proteção interna, que visa proteger contra curtos-circuitos. Além disso, o dispositivo também conta com todos os cabos necessários para realizar a instalação no PC. Avaliada com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores se mostram satisfeitos com o produto. Mas, alguns relatam que a peça queimou ao ser ligada em um nobreak.

Prós: dispositivo acompanha proteção interna contra curtos-circuitos

dispositivo acompanha proteção interna contra curtos-circuitos Contras: alguns usuários reclamam que a fonte queimou ao ser ligada em nobreak

Gostou do produto? Compre aqui SILENCIOSO C3Tech PS-201 R$ 61 IR À LOJA

Todas as ofertas de C3Tech PS-201 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SILENCIOSO C3Tech PS-201 R$ 61 IR À LOJA

4. TGT Tomahawk TMWK500 – a partir de R$ 118

A TGT Tomahawk TMWK500 é outra escolha para quem busca algo mais poderoso. Segundo a marca, este dispositivo oferece uma potência de 500 W, ideal para computadores com configurações elevadas. Além disso, o modelo também oferece um seletor manual de voltagem, compatível com 110 V e 220 V. O item é visto por aproximadamente R$ 118.

A fabricante destaca que a fonte acompanha uma ventoinha de 120 mm, um conector de alimentação revestido de nylon, um cabo ATX, dois Molex, um SATA e um PCI-E. O produto é avaliado com 4,9 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores apontam que o equipamento é de qualidade e cumpre com as expectativas.

Prós: potência de 500 W

potência de 500 W Contras: seletor de voltagem não funciona de maneira automática

Gostou do produto? Compre aqui VERSÃO ATX: V2.3 TGT Tomahawk TMWK500 R$ 118 IR À LOJA

Todas as ofertas de TGT Tomahawk TMWK500 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. VERSÃO ATX: V2.3 TGT Tomahawk TMWK500 R$ 118 IR À LOJA

5. Aerocool VX-350 EN57181 – a partir de R$ 174

A Aerocool VX-350 EN57181 é a opção mais cara desta lista. Segundo as especificações da fabricante, este item possui uma potência de 350 W, seleção de voltagem via chaveamento e proteção interna contra curtos-circuitos. Assim como o item anterior, este também oferece uma ventoinha de 120 mm. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 174.

A fonte conta com um cabo para placa-mãe, um para GPU, dois SATA, dois PATA e um FDD. Este modelo visa trabalhar em uma frequência de 47 Hz a 63 Hz. No site da Amazon o dispositivo é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores apontam que a fonte é satisfatória para o uso intermediário.

Prós: conta com boa variedade de cabos

conta com boa variedade de cabos Contras: potência poderia ser maior

Gostou do produto? Compre aqui BIVOLT Aerocool VX-350 EN57181 R$ 174 IR À LOJA

Todas as ofertas de Aerocool VX-350 EN57181 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BIVOLT Aerocool VX-350 EN57181 R$ 174 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?