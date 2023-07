5 funções do Gmail com inteligência artificial que vão poupar seu tempo

O Gmail , serviço de e-mail desenvolvido pelo Google , está cada vez mais aprimorado com o uso da inteligência artificial . Com uma variedade de recursos interessantes, o Gmail utiliza a IA para melhorar a eficiência e a produtividade dos usuários. Entre essas ferramentas, destacam-se o Help Me Write, Smart Compose e Nudging. Essas funções economizam o tempo do usuário, facilitando a escrita, resposta e organização de mensagens. A seguir, conheça cinco recursos do Gmail que usam IA e vão facilitar a sua vida.

2 de 5 Descubra 5 recursos do Gmail com inteligência artificial que potencializam a sua eficiência e produtividade — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Descubra 5 recursos do Gmail com inteligência artificial que potencializam a sua eficiência e produtividade — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

📝 Shein: o que significa a garantia de frete R$ 0,00? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

1. Help Me Write

O “Ajude-me a Escrever” (Help Me Write), uma nova funcionalidade do Gmail, é uma ferramenta que auxilia os usuários na redação de e-mails, completando automaticamente suas frases com base no conhecimento adquirido sobre seu estilo de escrita. Esse recurso utiliza modelos de linguagem avançada de IA generativa para interpretar suas solicitações e determinar a combinação ideal de palavras. Atualmente, está disponível como parte do programa Workspace Labs.

Para utilizar o “Ajude-me a Escrever”, basta abrir o Gmail e iniciar uma nova mensagem. Em seguida, clique no ícone de uma estrela com um lápis e escreva uma breve mensagem sobre o que você gostaria que fosse o seu e-mail. Toque em “Criar” e o conteúdo será gerado com base na sua solicitação. Você pode selecionar a opção “Inserir” para adicionar o texto ao seu e-mail, ou clicar no botão “Refinar” para gerar uma nova opção. Além disso, é possível fazer ajustes para tornar o e-mail mais formal, elaborado ou conciso, conforme suas necessidades.

2. Smart Compose

O recurso “Escrita Inteligente” (Smart Compose) é perfeito quando você não quer começar um rascunho de e-mail do zero e gostaria de receber sugestões ao longo do caminho. Utilizando um modelo de geração de linguagem híbrida, ele oferece sugestões de palavras para ajudar os usuários a escrever de forma mais eficiente.

Por padrão, o Gmail oferece sugestões automaticamente. No entanto, você pode ativar ou desativar o recurso “Escrita Inteligente” acessando as configurações. Em “Geral”', role a página até encontrar “Escrita Inteligente” e escolha entre “Ativar as sugestões de escrita” ou “Desativar as sugestões de escrita”. Além disso, essas sugestões podem ser personalizadas com base no seu estilo de escrita, basta ativar a opção “Ativar personalização”.

Para aceitar uma sugestão, basta pressionar “Tab” e as palavras serão incorporadas automaticamente ao rascunho do seu e-mail, sem a necessidade de digitá-las completamente. Além disso, essa funcionalidade está disponível nos idiomas inglês, espanhol, francês, italiano e português.

3 de 5 Ative a função “Escrita Inteligente” do Gmail e receba sugestões de palavras — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Ative a função “Escrita Inteligente” do Gmail e receba sugestões de palavras — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

3. Smart Reply

O recurso “Resposta Inteligente” (Smart Reply) utiliza tecnologia avançada de aprendizado de máquina, que é quando um computador aprende a realizar tarefas com base em exemplos anteriores. Imagine receber um e-mail e, em questão de segundos, enviar uma resposta sem precisar digitar nada. Ao receber a mensagem, a ferramenta fornece até três respostas geradas pelo sistema, com base no conteúdo do e-mail. Com apenas dois cliques ou toques, você pode selecionar e enviar a resposta desejada.

Além disso, as sugestões de mensagens são personalizadas conforme o seu estilo de comunicação. Isso significa que, em vez de receber respostas simples como “Sim”, “Não” ou “Talvez”, você terá opções mais refinadas, como “Parece ótimo, conte comigo”, “Desculpe, não poderei comparecer amanhã” ou “Ótimo, estarei lá!”.

4 de 5 Ative a função “Resposta Inteligente” do Gmail e responda mensagens sem precisar digitar nada — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Ative a função “Resposta Inteligente” do Gmail e responda mensagens sem precisar digitar nada — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

4. Cards de resumo

A função “Cartões resumo” (Cards de resumo) é perfeita quando você recebe um e-mail com muitas informações, mas só precisa de um trecho específico. Por exemplo, ao lidar com reservas de passagens aéreas, a tecnologia de cartão de resumo utiliza algoritmos heurísticos e de aprendizado de máquina para identificar automaticamente os dados relevantes da mensagem recebida.

Isso permite que o recurso exiba um cartão de informações na parte superior do e-mail, contendo os detalhes mais importantes, como datas e duração do voo. Os cartões de resumo são úteis para e-mails de confirmação de viagens e compras, reservas de hotéis, restaurantes, eventos com ingressos, como shows, e convites do Google Agenda.

5. Nudging

O recurso “Nudging” é perfeito para quem costuma esquecer de responder e-mails. É a primeira implementação de IA do Gmail que opera tanto nos e-mails recebidos, quanto nos enviados. Ele ajuda a lembrar o usuário de responder ou acompanhar mensagens importantes, além de auxiliar na localização de e-mails perdidos.

No caso dos e-mails recebidos, o “Nudging” usa um modelo de aprendizado de máquina para detectar mensagens sem resposta que merecem sua atenção. Após alguns dias, ele automaticamente traz a mensagem de volta ao topo da sua caixa de entrada, exibindo uma nota ao lado do assunto informando que a mensagem foi recebida há três dias e perguntando se deseja responder.

5 de 5 Ative o recurso de alerta do Gmail e receba notificações de e-mails não respondidos — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Ative o recurso de alerta do Gmail e receba notificações de e-mails não respondidos — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Além disso, caso você envie um e-mail para alguém e não receba resposta após três dias, o recurso envia uma notificação na caixa de entrada perguntando se deseja enviar um acompanhamento.

Para ativar esse recurso, acesse as “Configurações” e vá para a aba “Geral”. Em seguida, encontre a opção “Alertas” e marque as duas caixas disponíveis: uma para receber sugestões de e-mail para responder e outra de e-mail para acompanhar.

Veja ainda: Como tirar vírus do celular