5 funções subestimadas do Galaxy S23 Ultra que você precisa testar agora

O Galaxy S23 Ultra é o atual carro-chefe da Samsung e foi lançado neste ano para concorrer com rivais de peso na categoria de celulares premium. O smartphone top de linha da fabricante sul-coreana oferece uma série de recursos interessantes, mas alguns deles são desconhecidos ou pouco explorados pelos usuários. As funções "secretas" vão desde o uso da câmera à personalização da tela de bloqueio e servem para otimizar a rotina, facilitando a vida dos usuários com a ajuda de recursos do software.

Entre os destaques do Galaxy S23 Ultra estão sua câmera quádrupla com lentes de até 200 MP, além do processador exclusivo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, desenvolvido em parceria com a Qualcomm. Confira, nas linhas a seguir, cinco recursos do smartphone premium que você precisa testar.

Unboxing Galaxy S23 Ultra: o celular mais potente da Samsung!

📝 Motorola ou Samsung: qual é o melhor celular? Participe da discussão no Fórum TechTudo

1. Usar todas as câmeras ao mesmo tempo

O Galaxy S23 Ultra permite fazer registros de vídeo com mais de uma lente ao mesmo tempo. Quem viabiliza essa possibilidade é a função "Director’s View", ou "Visão do Diretor", em português. Disponível a partir da versão One UI 3.1, o recurso permite que os filmes sejam capturados por meio da câmera principal e da frontal, ou ainda pelas lentes secundárias, como a teleobjetiva e a macro.

2 de 5 Câmera do Galaxy S23 Ultra tem zoom ótico de 10x — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Câmera do Galaxy S23 Ultra tem zoom ótico de 10x — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Com a função, você pode capturar uma cena com diversos ângulos diferentes e também registrar a reação de quem está por trás das câmeras. A modalidade ainda oferece a opção de colocar a imagem da câmera frontal em picture-in-picture ou na metade exata da tela. Para acessar o recurso, basta entrar no app da câmera e procurar “Visão do Diretor” entre as configurações extras.

2. Samsung DeX

A existência do Samsung DeX antecede o lançamento do Galaxy S23 Ultra, mas o recurso tem sido aprimorado a cada atualização. Independente das modificações, a proposta continua sendo a mesma: transformar o celular em um desktop ao conectá-lo a uma tela maior. Assim, a imagem do smartphone pode ser transmitida para um monitor ou TV, seja para facilitar a visualização dos arquivos, seja para o usuário poder contar com uma tela secundária.

3 de 5 Samsung DeX é compatível com outras linhas da fabricante — Foto: Divulgação/Samsung Samsung DeX é compatível com outras linhas da fabricante — Foto: Divulgação/Samsung

No que diz respeito à conexão entre dispositivos, ela pode ser feita via cabo HDMI, desde que ele tenha uma ponta USB-C, ou então pelos aparelhos dedicados à função, como o DeX Station ou o DeX Pad. Ainda que não seja necessário, é possível parear teclado e mouse ao celular e, então, completar o setup.

3. Tirar fotos com a SPen

Poucos sabem, mas é possível tirar fotos com a S Pen. A caneta permite capturar imagens estando a até 10m de distância do celular, de forma que você não precisa correr para chegar antes do temporizador. O acessório usa a conexão Bluetooth para oferecer comandos ao telefone, inclusive na hora do clique.

4 de 5 Galaxy S23 Ultra tem S Pen embutida no próprio aparelho — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S23 Ultra tem S Pen embutida no próprio aparelho — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Para dispor da funcionalidade, é preciso abrir o app da câmera, pegar a S Pen, definir o telefone à distância e, quando estiver tudo pronto, tocar uma vez a lateral do periférico. O registro será feito instantaneamente.

4. Colocar vídeos na tela de bloqueio

Disponível a partir da interface One UI 5.1, este recurso dá ao usuário a possibilidade de escolher outra opção além da imagem estática no papel de parede. Qualquer animação pode ser selecionada, seja da própria fabricante ou mesmo vídeos feitos com a câmera. A condição, entretanto, é que o clipe tenha até 15 segundos. Caso queiram, as pessoas também podem selecionar mais de um vídeo para colocar no wallpaper. Neste caso, o limite máximo é de 10 filmes.

5 de 5 Interface One UI 5.1 confere diversas possibilidades de personalizações no Galaxy S23 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Interface One UI 5.1 confere diversas possibilidades de personalizações no Galaxy S23 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

5. Extrair textos de imagens

Além de tirar fotos a distância e permitir colocar vídeos como wallpapers, o Galaxy S23 Ultra também permite extrair texto de imagens. O recurso em questão pode ajudar a transcrever o que está escrito na foto de uma página de um livro, por exemplo. É possível acessar a ferramenta dentro da própria galeria, ao tocar em uma imagem e apertar no botão amarelo com a letra “T”, no canto inferior direito da tela. Depois de copiado, o trecho vai para a área de transferência, e você pode adicioná-lo ao bloco de notas ou enviá-lo como mensagem.

Com informações de Sammy Fans e Samsung (1, 2, 3, e 4)