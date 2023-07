5 motivos para comprar um teclado mecânico para o seu setup agora mesmo

Teclados mecânicos estão entre os preferidos dos gamers e têm se tornado cada vez mais populares entre os consumidores. Com maior poder de precisão e uma construção mais robusta que faz o produto durar mais, estes dispositivos oferecem uma experiência de digitação mais confortável e eficiente. Em comparação com os teclados modulares, os teclados mecânicos costumam ser mais custosos, mas podem trazer benefícios relevantes para a maioria dos usuários, especialmente para comunicadores, programadores e profissionais de TI.

Vendidos por marcas como PowerColor, Keychron, HyperX, Redragon e Razer, os teclados mecânicos contam, ainda, com uma gama muito maior de opções de design, e permitem até a personalização. Confira, a seguir, cinco vantagens deste tipo de dispositivo que vão te convencer a comprar um teclado mecânico para o seu setup agora mesmo.

2 de 6 Teclados mecânicos oferecem uma digitalização mais assertiva e confortável — Foto: Divulgação/Redragon Teclados mecânicos oferecem uma digitalização mais assertiva e confortável — Foto: Divulgação/Redragon

O que é um teclado mecânico?

Muito além da simples entrada de dados, os teclados mecânicos oferecem uma experiência de digitação aprimorada. Diferentemente dos teclados comuns, que usam uma única membrana de plástico flexível para registrar cada pressionamento de tecla, o teclado mecânico possui um mecanismo individual (também conhecido como interruptor) sob cada tecla. Essa mecânica de ação individual garante uma digitação mais precisa e respostas mais rápidas.

Com esse design, o teclado mecânico oferece uma sensação tátil responsiva ao clique do usuário. Assim, eles proporcionam um nível maior de assertividade no movimento, evitando que o usuário pressione duas teclas de uma vez, por exemplo. A cada toque, os teclados mecânicos costumam emitir também um som, que ajuda na responsividade para o usuário. No entanto, a tendência é que a pressão exercida em cada tecla seja menor nos modelos mecânicos do que nos de membrana, já que não é preciso apertar a tecla até o final para registrar o comando.

A seguir, confira a lista com cinco motivos para comprar um teclado mecânico.

1. Mais durabilidade

Com cada tecla sendo composta por um interruptor independente, os teclados mecânicos possuem uma vida útil muito superior à de teclados de membrana. Enquanto a maioria dos modelos comuns chega a até 10 milhões de cliques por tecla, os teclados mecânicos costumam chegar a até cinco vezes esse valor, suportando até 50 milhões de cliques ou mais. Vale lembrar, no entanto, que a durabilidade do dispositivo depende também do tipo de uso feito.

3 de 6 Teclados mecânicos costumam durar aproximadamente cinco vezes mais que os teclados de membrana — Foto: Unsplash/Jay Zhang Teclados mecânicos costumam durar aproximadamente cinco vezes mais que os teclados de membrana — Foto: Unsplash/Jay Zhang

2. Maior precisão e velocidade

Como cada tecla de um teclado mecânico tem um interruptor independente, a digitação tende a ser mais precisa e ágil. Isso porque o feedback responsivo do aparelho a cada clique ajuda o usuário a ter certeza de que seu comando foi atendido. Além disso, diferente dos modelos de membrana, que não foram feitos para suportar múltiplos cliques ao mesmo tempo, nos teclados mecânicos é possível registrar várias teclas de uma só vez, o que aumenta a velocidade de digitação.

Como os gamers precisam de muita precisão e velocidade nos comandos, especialmente quando se trata de jogos competitivos, eles são o principal público-alvo dos produtos de teclados mecânicos. No entanto, muitos profissionais que trabalham com digitação também têm se interessado cada vez mais pelo segmento.

4 de 6 Teclados mecânicos oferecem maior precisão, agilidade e personalização — Foto: Unsplash/Vipul Jha Teclados mecânicos oferecem maior precisão, agilidade e personalização — Foto: Unsplash/Vipul Jha

3. Personalização

Como ainda estão muito associados ao público gamer, os teclados mecânicos costumam seguir as tendências desse nicho. Assim como outros dispositivos voltados para jogos, como mouses e monitores, os teclados mecânicos, então, contam com diversos tipos de design, que vão desde a iluminação RGB, até as mais inusitadas combinações de cores.

No geral, os modelos mecânicos permitem uma personalização muito maior do que os de membrana, podendo se adequar aos gostos de cada usuário. E, além do visual, é possível optar por diferentes configurações de teclado. Os teclados de membrana têm por padrão, um espaço reservado para as teclas "num lock", mas, caso o usuário não use esse artifício, pode optar por um teclado mecânico sem essas peças, por exemplo.

5 de 6 Teclados mecânicos podem ser personalizados de diversas maneiras de acordo com os gostos do usuário — Foto: Unsplash/Paul Esch Laurent Teclados mecânicos podem ser personalizados de diversas maneiras de acordo com os gostos do usuário — Foto: Unsplash/Paul Esch Laurent

4. Modularidade

Além das diversidade de opções de design e layout oferecidas no mercado, o próprio usuário pode montar o seu teclado mecânico. Como cada peça é individual, é possível retirar cada tecla e reorganizar o teclado da maneira que achar mais conveniente para você. Isso pode ser útil para quem busca por um design muito único ou até mesmo para substituir as peças mais antigas por novas, evitando o custo da recompra de um produto inteiro.

5. Maior conforto

Como cada tecla em um teclado mecânico tem seu próprio interruptor, a força necessária para registrar um toque é consistentemente a mesma em todas as teclas. Isso resulta em uma experiência de digitação mais uniforme, ágil, precisa e confortável. Para quem digita por longos períodos, essa consistência dos teclados mecânicos oferece uma vantagem relevante, já que tende a causar menos dor nos pulsos e nos dedos.

6 de 6 Teclados mecânicos oferecem mais conforto para quem digita por muito tempo — Foto: Divulgação/Razer Teclados mecânicos oferecem mais conforto para quem digita por muito tempo — Foto: Divulgação/Razer

Qual teclado mecânico comprar?

Se você está em busca de um teclado mecânico compacto voltado para games, o Ducky One 2, da PowerColor pode ser uma boa opção. Ele promete evitar a perda de toques enquanto joga, conta com iluminação RGB e pode ser encontrado por R$ 761 na Amazon. Outra boa opção de teclado mecânico de entrada é o Keychron K6. Ele é compacto, pode se conectar com até tês dispostivos Bluetooth e tem uma capacidade de bateria de 72 horas com a iluminação RGB estática. Com design moderno e minimalista, ele custa cerca de R$ 799 na Amazon.

Para quem busca uma opção mais robusta e avançada, o SteelSeries Apex Pro deve ser uma boa escolha. Cada tecla do aparelho pode ser ajustada para atender o nível de sensibilidade preferido do usuário. Além disso, ele possui um display inteligente OLED integrado que oferece informações instantâneas de jogos. O modelo possui garantia de até 100 milhões de cliques e pode ser comprado por R$ 1.580 na Amazon.

Com informações de History Computer e Tom's Guide

