Os processadores Core i3, da Intel , são conhecidos pela combinação de bom desempenho com preço acessível. O i3-10100F é o modelo mais barato da lista e pode ser ideal pelo custo-benefício, já que por R$ 449 oferece boa performance e é possível rodar jogos atuais. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Já o Intel Core i3-13100F tem velocidade base de 3,4 GHz, quatro núcleos, oito threads por valores que partem de R$ 949. Outra opção é o Intel Core i3-13100, que conta com vídeo integrado e suporta memória RAM de até 128 GB por cerca de R$ 1.057. Veja a seguir cinco processadores Intel Core i3 para comprar no Brasil.

2 de 2 5 processadores Intel Core i3 para montar seu PC em 2023 — Foto: Divulgação/Intel 5 processadores Intel Core i3 para montar seu PC em 2023 — Foto: Divulgação/Intel

1. Intel Core i3-10100F - a partir de R$ 449

O i3-10100F pode ser uma alternativa interessante para conciliar desempenho e custo-benefício. O processador lançado em 2020 tem velocidade base de 3,6 GHz, mas com a sua tecnologia Turbo Boost, ele pode atingir até 4,6 GHz, possui quatro núcleos, oito threads e 6 MB de cache. Feito para o soquete FCLGA1200, o 10100F suporta até 128 GB de memória RAM no padrão DDR4. De acordo com as especificações da Intel, o modelo possui TDP (consumo médio) de 65 W. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 449.

Com mais de 980 avaliações de compradores no site da Amazon, o processador i3-10100F conta com classificação de 4,7 estrelas. Seu custo-benefício e bom desempenho para trabalho e até mesmo em jogos para gamers mais casuais. O i3-10100F não possui vídeo integrado, por isso é preciso adquirir, ou já possuir uma placa de vídeo dedicada.

Prós: custo-benefício e bom desempenho em jogos

custo-benefício e bom desempenho em jogos Contras: não possui integração com vídeo

2. Intel Core i3-12100F - a partir de R$ 598

O i3-12100F também busca conquistar pelo custo-benefício, com a vantagem de ser um modelo duas gerações mais novo da linha i3. Lançado em 2022, o processador possui velocidade base de 3.3 GHz, que pode atingir 4,3 GHz por meio do Turbo Boost. Ele conta ainda com 12 MB de cache, quatro núcleos, oito threads e TDP de 58 W. O processador suporta até 128 GB de memória RAM com suporte para os tipos DDR5 e DDR4, o que o torna uma boa opção para quem pensa em montar um setup mais atual, mas sem pagar muito. O modelo é vendido por cerca de R$ 598.

O 12100F possui quase 300 avaliações de compradores no site da Amazon, onde é avaliado com 4,7 estrelas. Os usuários destacam o custo-benefício e desempenho em jogos intermediários e alguns softwares de edição, além da possibilidade de escolher entre o padrão DDR4 e DDR5 desta versão do processador i3. No entanto, alguns comentários citaram problemas de refrigeração do processador, tanto pelo cooler, quanto por sua pasta térmica. O modelo é compatível com soquete FCLGA1700 e não possui vídeo integrado.

Prós: custo-benefício, desempenho e versatilidade

custo-benefício, desempenho e versatilidade Contras: há relatos de problemas na refrigeração, sem vídeo integrado

3. Intel Core i3-13100F - a partir de R$ 949

O 13100F faz parte da atual geração (13ª) de processadores i3 e pode ser a opção certa para quem deseja obter as tecnologias mais recentes da Intel no seu equipamento. Lançada no começo deste ano, esta versão tem velocidade base de 3,4 GHz, quatro núcleos, oito threads, 12 MB de cache e TDP de 58 W. O processador suporta até 128 GB de memória RAM, padrões DDR4 e DDR5 e pode chegar a até 4,5 GHz de velocidade através do Turbo Boost. O i3-13100F é compatível com soquete FCLGA1700. Ele é encontrado por cifras a partir de R$ 949.

Esta versão do i3 de 13ª geração conta com 27 avaliações no site da Amazon e classificação de 3,6 estrelas. Os compradores elogiaram o desempenho demonstrado por não limitar placas de vídeo robustas e rodar jogos de última geração, que justificam o investimento. Como este modelo não possui vídeo integrado, é preciso adquirir ou já possuir uma placa gráfica.

Prós: custo-benefício, bom desempenho em jogos e programas sem limitar a placa de vídeo

custo-benefício, bom desempenho em jogos e programas sem limitar a placa de vídeo Contras: não possui vídeo integrado

4. Intel Core i3-12100 - a partir de R$ 992

Outra opção de processador recente é o i3-1200, lançado em 2022. O processador possui quatro núcleos e oito threads, velocidade que vai de 3,3 GHz até 4,3 GHz, 12 MB de cache e suporte para até 128 GB de RAM, padrão DDR4 e DDR5. O principal diferencial desta versão do i3 é que ela possui placa de vídeo integrada, o que é uma boa notícia para quem não pretende ou pode comprar uma placa de vídeo para explorar o potencial do processador. Ele é equipado com Gráficos UHD Intel 730, com frequência que vai de 0.3 GHz a 1.4 GHz com suporte a até quatro monitores. Compatível com soquete FCLGA1700, ele possui TDP de 60 W.

O processador i3-12100 possui 121 avaliações de compradores no site da Amazon e é classificado com 4,6 estrelas. Entre os pontos positivos mais citados nos comentários estão custo-benefício para um processador com vídeo integrado, desempenho gráfico de qualidade mesmo com a placa gráfica integrada e capacidade de resfriamento. Essas características tornam este modelo uma boa opção para quem busca recursos de última geração a um preço acessível e com desempenho que pode superar versões anteriores de outras linhas, como i5 e i7. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 992.

Prós: custo-benefício, desempenho e resfriamento

custo-benefício, desempenho e resfriamento Contras: não há

O processador i3-13100 também conta com vídeo integrado, o que é uma boa notícia para quem não pretende adquirir uma placa de vídeo dedicada no momento, além de trazer os recursos mais recentes da 13ª geração de processadores da Intel. Sua placa gráfica é a mesma UHD Intel 730. O processador de quatro núcleos e oito threads possui velocidade base de 3,4 GHz, mas atinge até 4,5 GHz com o Turbo Boost. Ele suporta até 128 GB de RAM, tanto no padrão DDR4 quanto no DDR5. De acordo com as informações da Intel, o modelo tem TDP de 60 W. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.057 para comprar o produto.

O i3-13100 já foi avaliado por 10 compradores no site da Amazon e conta com classificação de 5 estrelas. Os comentários destacam o desempenho para jogos e vídeos em 4K, o que faz do processador uma opção que atende a maioria dos usuários com um bom custo-benefício.

Prós: custo-benefício e desempenho

custo-benefício e desempenho Contras: não há

