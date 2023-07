6 aplicativos que podem salvar vidas e você deve baixar agora

Aplicativos podem salvar vidas e são bastante úteis em momentos de emergências. Há uma série de ferramentas, compatíveis com os sistemas operacionais Android e iPhone ( iOS ), que podem ajudar usuários durante incidentes de saúde e até permitem achar uma localização sem usar a internet. Para quem faz uso de medicações regulares, também vale aproveitar uma ferramenta que envia notificações para não perder a hora e esquecer de ingerir a medicação. A seguir, confira a lista completa que inclui plataformas como Life360, Ficha Médica do Iphone e até apps de primeiros socorros.

1. Life360

O aplicativo gratuito Life360 permite visualizar a localização em tempo real de familiares e amigos, sendo útil em momentos de perigo. A ferramenta também permite receber alertas quando uma pessoa chega ou sai de casa, do trabalho ou da escola e acompanhar o histórico de localização das pessoas cadastradas. Ao abrir o aplicativo, é possível verificar onde está cada pessoa está e elas são representadas por um ícone em verde. Um grande diferencial do aplicativo é o de “Alerta SOS”, no qual o usuário que estiver em uma emergência pode enviar um alerta de ajuda silenciosa através do app, informando a localização para os seus contatos de emergência.

2. Ficha médica no iPhone

Celulares iPhone tem a opção de configurar uma ficha médica no aplicativo Saúde, já instalado de forma nativa no dispositivo. A ferramenta permite que equipes de emergência acessem informações importantes do usuário na tela de bloqueio, sem a necessidade de utilizar senha ou código de acesso. Entre as informações estão alergias, condições médicas e contato de emergência, tudo disponibilizado previamente pelo próprio usuário. Para configurar, acesse o campo “Ajustes” e busque por “Saúde”. Em seguida, clique em “Ficha Médica” para preencher e ativar a função.

3. Dr. Drauzio Primeiros Socorros

O aplicativo Dr. Drauzio Primeiros Socorros, compatível apenas com algumas versões Android, é responsável por orientar de forma gratuita manobras básicas de primeiros socorros, que podem salvar a vida de alguém. É válido reforçar que esse app não substitui o atendimento médico. Além de contar com a descrição escrita de cada procedimento, a ferramenta é totalmente ilustrativa, contando com toda explicação em áudio e animação para ajudar na reprodução da manobra. O app oferece informações para situações de afogamentos, derrame, choques elétricos, desmaio, engasgamento, infarto, fraturas, pressão baixa, queimadura, picadas de insetos e outros.

4. Lembrete de Remédios e Pílula

Com frequência, pessoas que fazem uso de alguma medicação regular necessitam de lembretes para não perderem a hora de tomar o remédio. Este aviso prévio pode ser feito através do aplicativo Lembrete de Remédios e Pílula, disponível de maneira gratuita apenas para iOS. O app é útil para quando houver dúvida se a pessoa tomou ou não o medicamento ou para controlar o uso do remédio nos horários determinados pelo médico especialista. O usuário insere o nome do medicamento, a forma farmacêutica, ou seja, se é em gota ou em comprimido, por exemplo, a frequência e horário do seu uso. Além disso, é possível definir a duração do tratamento, lembretes de reposição do medicamento e instruções, assim como verificar o relatório de ingestão. Ainda é permitido inserir lembretes de consultas e médicos.

5. GPS Brasil - Navegador Offline

O aplicativo GPS Brasil é útil para facilitar a localização do usuário que esteja sem sinal de internet disponível. O app compatível com os sistemas operacionais Android e iOS é gratuito e possui o mapa do Brasil com alerta de radares, informações sobre o trânsito, postos de combustíveis, pontos de ônibus e locais como restaurantes. Além disso, a ferramenta oferece rotas inteligentes para evitar trânsito, tudo de maneira offline, ou seja, sem a necessidade de utilizar conexão de internet. Porém, alguns dados podem ficar desatualizados pela falta de conexão, mas ainda assim o app continua sendo uma boa alternativa em situações como essa.

O aplicativo Google Lens, compatível com celulares Android e iOS, é uma ferramenta que permite localizar absolutamente tudo através da busca por imagens, sendo um excelente facilitador durante viagens a outros países ou locais desconhecidos. O usuário pode acessar a imagem de um menu, cartaz ou placa, por exemplo, para o aplicativo traduzir para a língua desejada, ou inserir a imagem de um local desconhecido para o Google Lens exibir informações como endereço, telefone e reviews, o que torna mais fácil a ida até o estabelecimento de interesse.

