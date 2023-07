6 coisas que irritam qualquer pessoa que migrou do Android para o iPhone

Migrar do Android para o iPhone ( iOS ) pode ser uma tarefa complicada para quem está acostumado com o sistema operacional do Google , sobretudo por conta da falta de alguns recursos importantes e facilitadores. Apesar de uma interface intuitiva e excelente qualidade de câmeras e processadores, os iPhones não possuem ferramentas consideradas úteis pelos usuários do Android, como a vasta gama de opções de customização do aparelho e até mesmo a possibilidade de dividir a tela em duas partes. A interação com a Siri , assistente de voz da Apple , também pode ser estranha para quem se acostumou com o Google Assistente . Abaixo, confira seis coisas que irritam usuários que deixaram o Android de lado para migrar para o iPhone.

1. Opções limitadas para o teclado

A quantidade de opções limitada para usar o teclado do iPhone é um dos pontos que certamente podem incomodar antigos usuários do Android. Um dos problemas pode ser o excesso de ações ou atalhos do iPhone para para acessar botões que, no Android, são facilmente clicáveis. O teclado do iOS, por exemplo, não disponibiliza a função numérica de forma visível, algo está presente no teclado do Android na forma de uma linha em cima das letras. Isso exige que usuários façam a alteração de letras para números de forma manual, clicando no campo “123”.

O mesmo acontece com a vírgula e ponto, que aparecem ainda no teclado alfabético do Android, que também precisam ser acessado no campo “123”. Além disso, outro recurso indisponível em celulares iPhone de forma nativa é o campo de acesso à área de transferência. Essa última função só pode ser acessada no iPhone através de aplicativos de teclados de terceiros baixados na Apple Store.

2. Sem tela dividida

Outra funcionalidade que não existe em dispositivos iPhone é a de tela dividida, que pode ser facilmente usada nos celulares Android. Ela é bastante útil nos casos em que há necessidade de utilizar até duas aplicações ao mesmo tempo. No Android, o usuário pode, por exemplo, dividir a tela na horizontal para acessar aplicativos de música e redes sociais, eles visualizados ao mesmo tempo sem a necessidade de finalizar um deles.

3. Downloads apenas da App Store

Novos usuários do iPhone também terão dificuldade ao descobrir que o sistema operacional iOS só permite que ele faça o download de aplicativos direto da loja oficial da App Store. A restrição impossibilita o acesso a ferramentas de terceiros disponíveis em outras lojas. Para algumas pessoas, isso pode ser bem ruim, uma vez que diminui o alcance da experiência do usuário.

No Android também é possível instalar aplicativos fora da Google Play Store. Porém, vale ressaltar que, ao limitar o download à loja da Apple, o sistema operacional do iPhone oferece maior segurança e privacidade dos dados pessoais dos usuários e diminuiu as chances de cair em crimes cibernéticos.

4. Siri com funções limitadas

A assistente de voz da Apple, Siri, fica atrás com relação à capacidade da inteligência artificial do Android, o que pode pode irritar pessoas que migraram desse sistema operacional para o iPhone. O Google Assistente, de um modo geral, consegue ser mais veloz e assertivo em seus resultados após diferentes solicitações realizadas pelos usuários do Android, já que opera com maior precisão e mais funcionalidades que a própria Siri.

Usuários de dispositivos iPhone ainda conseguem ter um bom aproveitamento com a assistente virtual, que fornece bons resultados para ações simples. Definição de lembretes, pesquisas sobre condições climáticas e buscas por localização são alguns exemplos de dados que a assistente consegue ler com facilidade.

5. Menos opções de customização

Além da limitação com relação à customização do teclado do iPhone já mencionada, novos usuários do aparelho terão que lidar como a dificuldade em personalizar toques e a interface do sistema. Em celulares Android, usuários têm acesso a diversas opções de toques personalizáveis, enquanto que no iPhone será necessário fazer o download de aplicativos específicos para isso, ou usar o iTunes para criação e compra de novos toques. Além disso, o Android oferece opções de personalização como cor, layout e estilo de letra nos teclados, por exemplo, coisas em que o iOS é mais conservador.

6. Conector Lightning

Antigos usuários do Android podem acabar se frustrando com dispositivos iPhone por conta do conector Lightning, exclusivo para o sistema operacional iOS. O cabo para iPhone, além de ser mais caro que o do Android, tem um material emborrachado frágil e não pode ser usado em outros dispositivos. Além disso, em comparação com este último, ele tem uma capacidade de carregamento inferior. Para quem estava acostumado com o modelo padrão USB-C, esse pode ser um ponto bem difícil de relevar.

Com informações de MakeUseOf e CNET

