6 fones de ouvido no formato over-ear por a partir de R$ 143

O fone over-ear costuma ter um som mais potente do que os modelos intra-auriculares por cobrirem a orelha por completo, isolando bem o ruído externo e impedem que o som dos alto-falantes vaze para fora, por exemplo. Empresas como WAAW, Beats Studio3 Wireless , Geonav , JBL e Edifier oferecem opções por preços a partir de R$ 143 , como é o caso do modelo WAAW by ALOK SENSE 100HW, que oferece potência de saída de 40mW e resposta de frequência de até 20Hz – 20kHz. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Já o Edifier G2 II é indicado para o público gamer. Ele acompanha um sistema de realidade de áudio 7.1 virtual surround e um driver de áudio de 50mm e por cerca de R$ 276. Outra opção é o Beats Studio3 Wireless, que conta com cancelamento ativo de ruído e áudio espacial para oferecer uma experiência imersiva para os usuários e pode ser adquirido por R$ 2.499. Confira a seguir seis fones over-ear para comprar no Brasil.

1. WAAW by ALOK SENSE 100HW - a partir de R$ 143

O WAAW by ALOK SENSE 100HW, da WAAW, foi criado para proporcionar horas de uso com conforto e sem permanência devido as suas almofadas macias e com rotação prometem um encaixe adequado ao redor das orelhas e na cabeça. O modelo também é dobrável, tornando uma opção interessante para quem procura um headphone para levar nas mochilas. A edição especial, assinada pelo DJ Alok, acompanha uma potência de saída é de 40mW e resposta de frequência de até 20Hz – 20kHz.

Seu conector P3 de 3,5mm acompanha um cabo de 1,2m e controles de toque no botão que permite atender chamadas, reproduzir, pausar, avançar ou voltar músicas, além de acionar a assistente de voz do seu dispositivo. Além disso, ele acompanha um microfone embutido e promete ser compatível com assistentes de voz para comandos rápidos no smartphone. O ALOK SENSE 100HW recebeu aprovação de 76% dos compradores, que destacaram o custo-benefício e conforto. O modelo pode ser visto por valores que partem de R$ 143.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: apresenta som baixo

2. Geonav AER14BK - a partir de R$ 248

O Geonav AER14BK é uma opção econômica para quem busca um fone de ouvido com conexão sem fio de custo-benefício baixo. Disponível na cor preta, o modelo possui Bluetooth 5.3, atualização capaz de oferecer um emparelhamento mais rápido em até 10 m, e autonomia de bateria de até 60 horas de uso com o volume a 50%. O modelo com driver de 40mm, frequência de 20Hz – 20kHz e permite uma equalização personalizável através do aplicativo Hi by Geonav.

Dobrável, o periférico acompanha microfone integrado e uma case para armazenamento. Além disso, ele é compatível com Google Assistente e Siri. Avaliado com uma nota máxima de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo se destaca pela durabilidade, conforto e pela autonomia de bateria. No entanto, ele pode distorcer o som quando não equalizador corretamente no aplicativo. O produto é encontrado por cifras que partem de R$ 248.

Prós: compatível com Google Assistente e Siri

compatível com Google Assistente e Siri Contras: apresenta dificuldades em equalizar o som no app

3. Edifier G2 II - a partir de R$ 276

O Edifier G2 II é um fone indicado para o público gamer com conexão USB e um cabo de 2,6 m. O modelo acompanha um sistema de realidade de áudio 7.1 virtual surround e um driver de áudio de 50mm, reduzindo a distorção separando as frequências para fornecer um áudio mais preciso e limpo durante as partidas. O modelo compatível com Windows 7, 8, 8.1 e 10, pode ser encomendado por R$ 276.

Na construção, o periférico traz almofadas em formato elíptico um isolamento acústico maior, arco acolchoado, assim como as almofadas para melhor conforto. Para uma setup mais completa, o periférico acompanha uma iluminação de LED dinâmica. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, ele se destaca pelo custo-benefício. Porém, compradores pontuam que ele não possui uma fácil compatibilidade com sistema macOS.

Prós: possui iluminação de LED dinâmica

possui iluminação de LED dinâmica Contras: não é compatível com macOS

4. JBL Tune 760NC - a partir de R$ 489

O JBL Tune 760NC é uma escolha de fones de ouvido que pode conquistar os fãs de música. O dispositivo possui conexão via Bluetooth e pode ser conectado a dois aparelhos de maneira simultânea. Além disso, ele possui a função Fast Pair, permitindo uma conexão simultânea e rápida com aparelhos Android. O periférico possui funções para cancelamento de ruídos, permite atender chamadas em viva voz e possui um formato dobrável e sua frequência alcança 20Hz – 20kHz.

O produto também acompanha um cabo USB-C e um cabo de áudio removível, para quem quiser conectar os fones de maneira tradicional. A marca ressalta que a bateria pode durar 35 horas com o cancelamento de ruído ou 50 horas com a função desativado. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,3 de 5 estrelas e os consumidores destacam o conforto dos fones e fácil conexão. Porém, usuários reclamam de chiados e de distorções no áudio. O produto é vendido por valores a partir de R$ 489 na Amazon.

Prós: Fast Pair

Fast Pair Contras: compradores apontam problemas como chiados e distorções no áudio

5. Edifier W820BT - a partir de R$ 499

3 de 3 Edifier W820BT pode ser dobrado para um armazenamento mais prático e compacto — Foto: Divulgação/Edifier Edifier W820BT pode ser dobrado para um armazenamento mais prático e compacto — Foto: Divulgação/Edifier

O Edifier W820BT é um modelo para quem procura um equipamento de alta potência e autonomia de bateria de alto alcance. O modelo tem conectividade Bluetooth 4.1 e um alcance de até 10 metros, no entanto, acompanha cabo P2 que pode ser conectado quando sem bateria ou alterado o modo de conexão. De acordo com as informações, a bateria pode durar até 80 horas de reprodução com 80% do volume com um tempo de recarga de três horas. Os consumidores interessados irão precisar investir R$ 499 para comprar o produto.

O periférico cobre toda a orelha com um enchimento de espuma que se molda ao redor do ouvido para oferecer conforto durante horas de uso. Ele acompanha hastes que se dobram e botões de controle minimalista ao redor dos fones, o tornando confortável. Ele acompanha microfone embutido que funciona apenas na conexão Bluetooth. Além disso, ainda conta com cabo USB. Compradores avaliaram o item com nota 4,6 de 5, com destaques à qualidade sonora e reclamações com relação ao material do produto.

Prós: possibilidade de conexão sem fio e cabo

possibilidade de conexão sem fio e cabo Contras: microfone só funciona na conexão Bluetooth

6. Beats Studio 3 - a partir de R$ 2.499

O Beats Studio 3 é uma opção Apple para quem busca um fone de ouvido de alta qualidade. O modelo conta com cancelamento ativo de ruído e áudio espacial para oferecer uma experiência imersiva para os usuários. O periférico acompanha é impulsionado pelo chip W1 da Apple, deixando-o mais fácil de conectar e alternar o uso entre seus aparelhos da marca. O Studio 3 possui autonomia de até 22 horas com LED que indica o nível de bateria e modo de bateria rápido que proporciona três horas de funcionamento com ele conectado na tomada por 10 minutos. Interessados precisam desembolsar R$ 2.499 para comprar o produto.

Seus controles se dão por meio de botões de volume e toque. Ele também possui tecnologia de compartilhamento de áudio. Já na qualidade do som, o cancelamento de ruído e o conforto são os principais pontos destacados nos comentários de compradores, onde destacam que ele detecta de forma contínua os ruídos externos que devem ser bloqueados e responde em tempo real, otimizando o som para você ouvir música com toda a qualidade. O Beats Studio 3 conta com quase 597 classificações no site da Amazon, somando 4,3 de 5 estrelas. Além do valor elevado, o modelo não acompanha carregador, apenas cabo USB.

Prós: cancelamento de ruído e chip W1

cancelamento de ruído e chip W1 Contras: não acompanha carregador e preço elevado

