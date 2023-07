6 formas mais saudáveis de usar as redes sociais

As redes sociais, como Instagram , Twitter , TikTok e afins, estão em todos os lugares. Por outro lado, nem sempre utilizamos as plataformas de uma maneira conveniente, que nos ofereça conteúdos essenciais. Por isso, além de policiar nosso uso diário, é importante aderir a algumas estratégias para ter acesso a informações prazerosa e que estejam relacionadas aos nossos gostos pessoais.

Limitar o uso diário e deixar de seguir perfis e páginas sem afinidades com seus gostos pessoais podem te ajudar a utilizar as redes sociais de maneira mais prazerosa. A seguir, conheça seis formas mais saudáveis de usar as plataformas digitais sem depender de aplicativos de terceiros.

2 de 4 Conheça formas mais saudáveis de usar as redes sociais — Foto: Gisele Souza/TechTudo Conheça formas mais saudáveis de usar as redes sociais — Foto: Gisele Souza/TechTudo

1. Colete inspirações no Pinterest

Com conteúdos para diversos tipos de públicos, o Pinterest reúne um acervo quase infinito de ideias para tarefas do dia a dia. É o caso de dicas de looks para festas, métodos para arrumar a casa com mais eficiência, orientações de saúde e bem-estar e muito mais.

Você ainda pode salvar as publicações em pastas separadas por assuntos, para facilitar a busca pelos conteúdos em outros momentos. Gratuito, o Pinterest pode ser acessado pela web ou por meio de apps para celulares Android e iPhone (iOS).

2. Use o YouTube para aprender coisas novas

Assim como o Pinterest, o YouTube reúne uma grande variedade de conteúdos que vão além de notícias. Pela plataforma de streaming, é possível encontrar vídeos de receitas para fazer um bom almoço no domingo.

Também existem criadores de conteúdos que focam em exercícios de relaxamento, como os canais que ensinam ioga gratuitamente ou atividades físicas. Você também pode criar playlists próprias no YouTube para guardar os seus vídeos favoritos para conferi-los em outras oportunidades.

3 de 4 YouTube pode te ajudar a encontrar conteúdos educativos — Foto: Pexels YouTube pode te ajudar a encontrar conteúdos educativos — Foto: Pexels

3. Crie listas no Twitter para se manter bem-informado

A timeline do Twitter nem sempre traz apenas quem você segue. Mas este não é o único problema: a linha do tempo também traz diversos conteúdos que, muitas vezes, não são produtivos ou podem ser incômodos. Por outro lado, as listas da rede social podem auxiliar o usuário a ter acesso a informações de qualidade e sem interrupções.

Com as listas do Twitter, você pode criar seleções de acordo com assunto. Por exemplo, ao preparar uma relação com informações de tecnologia, você pode selecionar o TechTudo para conferir as novidades todos os dias.

4. Mantenha contato com amigos íntimos

As redes sociais facilitam o contato com diversas pessoas ao mesmo tempo. Por meio das plataformas, você pode se aproximar tanto de amigos íntimos quanto de pessoas com que você quase não tem contato — e, às vezes, não têm afinidade de assuntos, ideias, estilo de vida e afins.

Por isso, vale a pena destacar as amizades com quem você tem mais proximidade. Esta dica ajudará a receber publicações de pessoas de que você mais gosta e com quem convive no dia a dia.

5. Limite o tempo de uso

4 de 4 Recurso do Instagram permite controlar o tempo de uso da rede social — Foto: Helito Beggiora/TechTudo Recurso do Instagram permite controlar o tempo de uso da rede social — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Mesmo com informações úteis, é importante moderar a utilização das redes sociais para focar tanto nas exigências do dia a dia, como trabalho, estudos e afins, quanto nas atividades prazerosas do cotidiano. Felizmente, algumas plataformas ajudam a limitar o tempo de uso com facilidade.

É o caso do Instagram. Por meio de uma função nativa, a rede social de fotos e vídeos da Meta oferece um lembrete para alertar quando o usuário passa tempo demais no aplicativo. Celulares Android e iPhone (iOS) também contam com um recurso nas configurações do sistema operacional para limitar o uso.

6. Faça uma ‘limpa’ nos seus amigos e nas contas que você segue

De vez em quando, as redes sociais são inundadas de publicações que não fazem muito sentido para você. Os casos são diversificados: pessoas que seguem um estilo de vida inalcançável, conteúdos que vão contra as suas ideias e por aí vai. Por isso, frequentemente, torna-se necessário reavaliar os amigos e contas que você segue.