6 funções de acessibilidade do iPhone que podem facilitar a sua vida

As funções de acessibilidade do iPhone ( iOS )foram desenvolvidas para permitir que pessoas com algum tipo de limitação física ou sensorial usem o dispositivo,, mas também podem ser muito úteis para os demais usuários. O recurso Voice Over, por exemplo, lê em voz alta textos em imagens, já o Assistive Touch, permite posicionar um botão virtual na tela do celular com várias funções acessíveis. Outro recurso interessante é a Lupa, que amplia a tela do celular, o que facilita na hora da leitura. A seguir, confira a lista feita pelo TechTudo com seis funções de acessibilidade do iPhone para facilitar sua vida.

1 de 7 iPhone tem recursos de acessibilidade que permitem acessar atalhos através de toques na traseira do celular — Foto: Rubens Achilles/TechTudo iPhone tem recursos de acessibilidade que permitem acessar atalhos através de toques na traseira do celular — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

1. Voice Over

Entre a lista de recursos de acessibilidade do Iphone está o Voice Over, que opera através da leitura de textos presentes em arquivos de imagens ou mesmo a tela do celular. Com a ferramenta, usuários que não possam ver o dispositivo saberão o que ela apresenta, devido às descrições sonoras que a ferramenta emite. Entre as informações lidas estão status de carregamento da bateria e a identidade de quem liga para você, posição vertical ou horizontal da tela, posição de links e botões e se a tela está bloqueada, por exemplo. Além disso, o usuário pode interagir com gestos na tela e a funcionalidade informa quais elementos foram tocados.

Para habilitar o recurso, é necessário pressionar o campo de “Ajustes” e, em seguida, clicar em “Acessibilidade”. Na tela seguinte, toque em “VoiceOver” e pressione o botão deslizante para ativá-la. Também é possível fazer a ativação através de um comando verbal para a Siri, assistente virtual da Apple.

2 de 7 Ativação do recurso Voice Over em dispositivos iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Gisele Souza Ativação do recurso Voice Over em dispositivos iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Assistive Touch

O Assistive Touch também consegue ajudar usuários com a possibilidade de inserir um botão virtual que pode ser posicionado em qualquer lugar da tela do celular. A ferramenta oferece diversos recursos, como acionar a Siri, abrir a central de notificações, bloquear a tela, rotacioná-la, aumentar o volume, voltar à tela de início e até fazer captura de tela. Tudo isso com apenas um toque. Também é possível personalizar o menu principal do iPhone com a função para facilitar o acesso a aplicativos e outros recursos.

Para ativá-lo, basta ir novamente em “Ajustes”, clicar em “Acessibilidade” e no campo “Toque”, que uma nova aba será aberta, na qual é preciso tocar sobre o controle deslizante para a direita no campo "AssistiveTouch" a fim de finalizar o procedimento.

3 de 7 Recurso de acessibilidade Assistive Touch insere um botão na tela do iPhone com diferentes ferramentas — Foto: Reprodução/Gisele Souza Recurso de acessibilidade Assistive Touch insere um botão na tela do iPhone com diferentes ferramentas — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. Lupa

Muitas vezes se deseja aumentar a tela do iPhone para se ler algum artigo ou mesmo mensagens de textos em aplicativos com letras pequenas. A ferramenta de Lupa ajuda o usuário nisso, pois permite que se redimensione partes específicas de forma inteligente ou dar um zoom na tela como um todo.

Para ativar o recurso, é necessário mais uma vez ir em “Ajustes”, “Acessibilidade” e clicar em “Zoom”. A partir daí o procedimento é análogo aos anteriores, pois necessita de um clique no botão deslizante na tela até que ele fique verde. Também é possível fazer o procedimento com dois toques na tela do iPhone utilizando dois dedos. Depois disso, um controle deslizante novo será apresentado para ajustar o nível do zoom.

4 de 7 Habilitação da ferramenta de acessibilidade Zoom presente no iPhone — Foto: Reprodução/Gisele Souza Habilitação da ferramenta de acessibilidade Zoom presente no iPhone — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. Reconhecimento de som

O recurso de reconhecimento de som do iPhone consegue identificar diferentes sinais sonoros, como aqueles emitidos por animais, sirenes, ou até mesmo crianças chorando e alerta imediatamente o usuário. A funcionalidade também pode ser personalizada para conseguir reconhecer sons de alarmes e eletrodomésticos, por exemplo, que automaticamente não foram identificados pela aplicação.

Para habilitar a ferramenta, vá até “Ajuste”, depois em “Acessibilidade” e, por fim, toque em “Reconhecimento de som”. Após clicar no controle deslizante, é preciso escolher qual tipo de som a ferramenta irá identificar com um toque em “Sons”. Uma lista com alarmes, sirenes, sons de animais como gato, cachorro, eletrodomésticos, entre outros, será apresentada. Basta escolher o item desejado e ativar com mais um clique para a direita no controle deslizante. Também é possível personalizar com qual alarme o usuário deseja ser notificado após o reconhecimento ser realizado.

5 de 7 iPhone possui ferramenta de reconhecimento de voz que alerta usuários sobre se algum som cadastrado foi identificado — Foto: Reprodução/Gisele Souza iPhone possui ferramenta de reconhecimento de voz que alerta usuários sobre se algum som cadastrado foi identificado — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Piscar LED para alertas

Outro recurso de acessibilidade útil é o de piscar o flash LED com sinal de alerta no iPhone. A funcionalidade pode ser usada, por exemplo, em momentos em que o usuário não pode receber notificações sonoras sobre o recebimento de alguma ligação ou chamada em aplicativos sem deixar de ser notificado sobre o contato. O LED localizado ao lado da câmera do celular começará a piscar automaticamente nesses casos.

A ativação do recurso é simples. Inicialmente, clique em “Ajustes”, “Acessibilidade”, “Audio/Visual” e pressione em seguida em “Piscar LED para Alertas”. Depois de ativado, qualquer notificação de chamada será sinalizada com o flash do iPhone. É possível ainda personalizar o recurso para que ele pisque apenas quando estiver desbloqueado ou no modo silencioso.

6 de 7 Ativação do recurso de piscar LED para alertas no iPhone — Foto: Reprodução/Gisele Souza Ativação do recurso de piscar LED para alertas no iPhone — Foto: Reprodução/Gisele Souza

6. Tocar a parte traseira do iPhone

Usuários de iPhone também podem se beneficiar com o uso do recurso de toque na parte traseira do dispositivo para que ele funcione como um acesso rápido a diferentes atalhos. Entre as ações disponíveis estão o toque duplo ou triplo para capturar imagens, editar calendário para cadastrar novos eventos e arrastar textos de um aplicativo para outro.

Para fazer a habilitação da ferramenta clique novamente em “Ajustes” e, depois, em “Acessibilidade”. Na nova aba aberta pressione o campo “Toque”, deslize a tela para baixo e acione a opção “Tocar Atrás”. Os usuários podem editar os campos “Toque Duplo” e “Toque Triplo” para cadastrar novos atalhos, como aumento de volume, bloqueio de tela e acesso à câmera, por exemplo.

7 de 7 Habilitação do recurso Tocar Atrás no iPhone para a criação de atalhos — Foto: Reprodução/Gisele Souza Habilitação do recurso Tocar Atrás no iPhone para a criação de atalhos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Com informações de Apple, Rev e TapSmart .

