6 funções 'escondidas' da Alexa que você precisa testar agora mesmo

A Alexa foi feita para auxiliar os consumidores com informações diversas e em rotinas de casas conectadas , mas a assistente virtual da Amazon é capaz de muito mais. Além das tarefas usuais, a inteligência artificial também pode ser usada como um árbitro imparcial para jogos de tabuleiro, fazer adivinhações e conta até com um divertido Modo Super Alexa. Estas e outras funções curiosas da assistente ainda são desconhecidas por muitos usuários, mas podem ser muito úteis e divertidas em diversos momentos.

Conhecer novos comandos pode ser, além de uma fonte de entretenimento, uma ótima maneira de explorar formas diferentes de usar o dispositivo inteligente. Confira, a seguir, seis funções "escondidas" da Alexa que você precisa testar agora.

2 de 6 Conheça funções úteis e divertidas da Alexa que quase ninguém conhece — Foto: Divulgação /Amazon Conheça funções úteis e divertidas da Alexa que quase ninguém conhece — Foto: Divulgação /Amazon

1. Alexa, role os dados

"Alexa, role os dados" é um comando útil para quem gosta de jogos de tabuleiro e precisa sortear números aleatoriamente. Ao dar esta instrução, a Alexa simula o ato de rolar um dado físico e fornece um número aleatório entre um e seis. Este recurso é uma ótima ferramenta quando você não tem um dado disponível. Você também pode especificar o tipo de dado: por exemplo, "role um dado de 20 faces", o que a torna perfeita para jogos de RPG.

3 de 6 "Alexa, role os dados" é um comando pouco conhecido, mas que pode ser muito útil na hora do lazer — Foto: Unsplash/Riho Kroll "Alexa, role os dados" é um comando pouco conhecido, mas que pode ser muito útil na hora do lazer — Foto: Unsplash/Riho Kroll

2. Alexa, Cima, Cima, Baixo, Baixo, Esquerda, Direita, Esquerda, Direita, B, A, Iniciar

"Alexa, Cima, Cima, Baixo, Baixo, Esquerda, Direita, Esquerda, Direita, B, A, Iniciar" é uma referência ao famoso código Konami, uma sequência de botões usada em jogos de videogame. Ao pronunciar este comando, a Alexa responde de maneira lúdica, muitas vezes com respostas divertidas ou referências a jogos. Este é mais um exemplo da personalidade e do humor programados na Alexa.

3. Alexa, conte-me um fato interessante

Usar o comando "Alexa, conte-me um fato interessante" pode ser uma maneira divertida de expandir o conhecimento na rotina. A gama de fatos que a Alexa pode compartilhar é bastante diversificada, desde os científicos até curiosidades do mundo animal. É uma ótima função para aprender algo novo todos os dias e também pode ser uma maneira divertida e educativa de manter as crianças ocupadas.

4. Alexa, jogue pedra, papel e tesoura

Se você usar o comando "Alexa, jogue pedra, papel e tesoura", a assistente começará uma rodada da brincadeira com você. A Alexa escolherá uma das três opções e dirá em voz alta, e então seguirá o jogo. Pode ser uma maneira divertida de resolver disputas ou simplesmente passar o tempo. Este comando é um exemplo da habilidade da Alexa de interagir e participar de atividades recreativas com os usuários.

4 de 6 Alexa pode jogar pedra, papel e tesoura com você — Foto: Unsplash/Akeyodia Alexa pode jogar pedra, papel e tesoura com você — Foto: Unsplash/Akeyodia

5. Alexa, exclua tudo que eu disse hoje

De acordo com a Amazon, nenhum de seus dispositivos inteligentes com Alexa guarda informações privadas dos usuários. Mas, se você prefere não arriscar, use o comando "Alexa, exclua tudo o que eu disse hoje". Ao usar esta instrução, você pode garantir que todas as suas interações verbais com a Alexa durante o dia sejam apagadas de sua memória e do armazenamento na nuvem da Amazon. Este é um passo interessante para manter o controle sobre seus dados pessoais.

5 de 6 "Alexa, exclua tudo o que eu disse hoje" é um comando que te ajuda a manter a privacidade digital — Foto: Pexels/Andrea Piacquadio "Alexa, exclua tudo o que eu disse hoje" é um comando que te ajuda a manter a privacidade digital — Foto: Pexels/Andrea Piacquadio

6. Alexa, jogue Akinator

O jogo de adivinhações Akinator se popularizou durante os anos 2000 e até hoje é um dos mais conhecidos do gênero. Para jogar uma partida do game com a Alexa, basta dizer "Alexa, jogue Akinator". Você deve pensar em um personagem, real ou fictício, e a Alexa tentará adivinhar quem é fazendo uma série de perguntas. A função é uma ótima alternativa para passar o tempo e distrair as crianças.

6 de 6 A Alexa pode jogar Akinator, o famoso jogo de adivinhação, com você — Foto: Reprodução/Akinator A Alexa pode jogar Akinator, o famoso jogo de adivinhação, com você — Foto: Reprodução/Akinator

Com informações de Lifewire e The US Sun

