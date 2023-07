6 jogos da Activision que 'podem' virar exclusivos do Xbox após compra

A Microsoft pode concretizar a compra da Activision Blizzard a qualquer momento. A empresa venceu venceu o processo contra a FTC , a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, que era principal obstáculo no negócio. Vale lembrar que diversos órgãos reguladores pelo mundo também precisaram autorizar a compra, que inicialmente deveria ser aprovada até esta terça-feira (18),. Porém, o prazo foi estendido pra o dia 29 de agosto pela CMA, Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido.

Ao efetuar a transação no valor de US$ 68,9 bilhões (cerca de R$ 337 bilhões), a Microsoft terá em suas mãos franquias de muito da Activision e da Blizzard. Diablo, Overwatch e Crash Bandicoot são alguns dos principais títulos que podem chegar a ser exclusivos dos consoles Xbox, a não ser que tenham um acordo, como aconteceu com Call of Duty. Confira as principais.

Confira jogos que podem ser exclusivos do Xbox

1. Diablo

Diablo está entre as franquias mais populares da Blizzard. Com seu primeiro jogo lançado em 1997, a série se destacou pelas histórias e sua gameplay, sendo um RPG de ação no estilo "Dungeon Crawler", que coloca o jogador para explorar diversas dungeons atrás de recompensas e da evolução de seu personagens. O jogo mais recente é Diablo 4, lançado em junho de 2023, um título que serviu para mostrar que a franquia segue muito popular entre fãs e jogadores de primeira viagem. Certamente, um nome que deve ser bem aproveitado pela Microsoft.

Diablo IV chegou para mostrar a importância da marca da Blizzard, que pode ser logo da Microsoft

2. Overwatch

Overwatch é um caso complicado de jogo com muito potencial, mas que vem sendo prejudicado por decisões controversas da Blizzard. Inicialmente, o game era um FPS pago focado nos duelos entre times compostos por seis jogadores. Hoje em dia, com Overwatch 2, que substituiu seu antecessor, o título se tornou gratuito e tem duelos entre times de cinco jogadores. Esperava-se bastante com a sequência, mas o que se viu foi um jogo praticamente igual ao antecessor.

Overwatch 2 tinha a promessa de um aguardado modo história da Blizzard ser cumprida, mas a Blizzard acabou cancelando o projeto em 2023 e substituindo por missões separadas, o que desagradou muito a comunidade. Resta aguardar e ver qual será o futuro de Overwatch com a compra da Microsoft.

Overwatch 2 vem de muitas decepções e tem futuro incerto com a provável chegada da Microsoft

3. Crash Bandicoot

Crash Bandicoot é um dos grandes clássicos de plataforma em 3D do PlayStation. A franquia, originalmente, pertencia à Naughy Dog, mas esteve nas mãos de diversas desenvolvedoras em seu tempo de vida, até a Activision conseguir todos os direitos da marca. Os últimos jogos de Crash foram Crash Team Racing Nitro-Fueled (2019), Crash Bandicoot 4: It's About Time (2020) e Crash Team Rumble (2023). Entre tantos jogos mais competitivos e com temáticas mais violentas, Crash Bandicoot aparece como uma franquia para todas as idades e que também pode receber atenção da Microsoft.

Microsoft terá uma franquia de games para todas as idades com Crash Bandicoot, caso a compra seja finalizada

4. Sekiro

Sekiro: Shadows Die Twice é um jogo desenvolvido pela From Software, de jogos como Dark Souls e Bloodborne, mas que teve a Activison como publisher. O game de ação e aventura recebeu críticas muito positivas, com destaque para seu level design e seu sistema de combate. Tanto que foi escolhido como GotY (Game of the Year) em 2019. Trata-se de mais um nome que pode vir a se tornar um exclusivo do Xbox, algo que faria muitos fãs correrem para adquirir o console da Microsoft caso uma sequência apareça nos próximos anos.

Sekiro: Shadows Die Twice é um game de ação do criador da série Dark Souls que mantém seu alto nível de dificuldade

Tony Hawk’s Pro Skater também foi um clássico para os detentores de PlayStation e passou por diversas empresas, até cair nas mãos da Activision. A franquia teve seu auge com as séries "Pro Skater" e "Underground" nos anos 2000 e encarou muitos altos e baixos com o passar dos anos. Porém, o nome Tony Hawk provou que ainda era um sucesso nos games com Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (2020), remake dos dois primeiros jogos da franquia que agradou bastante os jogadores. Certamente, um game de esportes de tanto sucesso daria ainda mais força para o Xbox.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 foi um grande sucesso e mostra que a franquia ainda possui muita força hoje em dia

Guitar Hero é uma série que pertence à Activision, mas que está em hiato hoje em dia. O primeiro jogo foi lançado em 2005 pela Harmonix, em parceria com a RedOctane, e chamou a atenção por permitir aos jogadores tocarem clássicos do rock'n roll nos controles ou em guitarras específicas para os consoles. A franquia logo foi adquirida pela Activision e se via em ascensão, até sofrer uma queda a partir do final do ano de 2009.

O último game da série foi Guitar Hero Live, lançado em 2015. Agora, com a transferência dos direitos da marca para a Microsoft, é possível acreditar que o nome Guitar Hero seja lembrado e, quem sabe, ganhe novos jogos para o Xbox.

Guitar Hero é uma ótima franquia que enfrenta um hiato desde 2015

