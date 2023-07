Há muitos mitos sobre a bateria do celular — e você provavelmente já escutou ou mesmo acredita em algum deles. Informações incorretas como "é preciso deixar a bateria do celular zerar para recarregá-lo" e "não é necessário desligar o celular regulamente" circulam aos montes por aí, levando as pessoas a adotarem práticas que podem comprometer a vida útil e o desempenho das baterias dos smartphones. A seguir, o TechTudo lista seis mitos comuns sobre a bateria do celular e explica o porquê de eles não serem verdadeiros. Conhecer a verdade por trás dessas ideias equivocadas ajudará você a cuidar melhor da bateria do seu smartphone e prolongar sua vida útil.

1 de 6 6 mitos que te contaram sobre a bateria do seu celular e você acreditou — Foto: Thássius Veloso/TechTudo 6 mitos que te contaram sobre a bateria do seu celular e você acreditou — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

📝 Celular descarregando mais rápido que o normal? Veja causas e soluções no Fórum TechTudo

1. Não posso deixar meu celular carregando durante a noite

Um dos mitos mais difundidos é o de que deixar o celular carregando durante a noite prejudica a saúde bateria. Na verdade, não é que você não possa fazê-lo, é que não precisa. Os smartphones modernos são projetados com sistemas que regulam o fluxo de carga quando a bateria atinge o nível máximo. Quando a bateria chega a 100%, o carregamento é interrompido, e o celular para de ser alimentado pela fonte de energia. Portanto, não há problemas em deixar o celular conectado durante a noite.

2. Preciso carregar meu celular totalmente antes de usá-lo pela primeira vez

Outro mito no qual muitos já acreditaram é que é necessário carregar completamente o celular antes de usá-lo pela primeira vez. Esse princípio valia para as baterias de níquel-cádmio de aparelhos antigos, que eram suscetíveis ao chamado "efeito memória" e precisavam ser carregadas totalmente para manter sua capacidade máxima. Os smartphones atuais, por outro lado, utilizam baterias de íon-lítio, que não sofrem com esse efeito. Na verdade, muitos celulares já vêm com uma carga inicial adequada de fábrica, de modo que os consumidores podem usar o aparelho sem carregá-lo previamente.

2 de 6 Celular com cabo de carregamento conectado — Foto: Isadora Díaz/TechTudo Celular com cabo de carregamento conectado — Foto: Isadora Díaz/TechTudo

Ainda assim, a maioria das fabricantes recomenda fazer o carregamento completo assim que você retirar o celular da caixa. Isso acontece porque os testes durante a fabricação gastam parte considerável da bateria dos aparelhos, então, quando o dispositivo chega às suas mãos, ele dura menos tempo ligado que o normal. Para que a primeira experiência com o aparelho seja positiva, e o consumidor possa usufruir dele em sua capacidade máxima, as empresas recomendam o carregamento do smartphone.

3. Preciso deixar a bateria zerar para carregar o celular

Muitas pessoas acreditam que é necessário deixar a bateria do celular zerar completamente antes de recarregá-la. No entanto, essa prática não é mais necessária para as baterias de íon-lítio dos smartphones atuais, que não sofrem com o "efeito memória". Na realidade, ciclos de carga parciais são até melhores para prolongar a vida útil dessas baterias.

3 de 6 Ações como diminuir o brilho de tela do celular e manter o sistema atualizado podem aconomizar a bateria do celular — Foto: Reprodução/Freepik Ações como diminuir o brilho de tela do celular e manter o sistema atualizado podem aconomizar a bateria do celular — Foto: Reprodução/Freepik

Explicamos: quando você permite que a bateria do celular descarregue completamente com frequência, você pode causar estresse desnecessário ao componente e reduzir sua vida útil. Isso porque cada bateria tem um número determinado de ciclos de carga e, ao zerá-la, você tem menos um ciclo disponível. Para preservar a vida útil do componente, mantenha os níveis de carga entre 20% e 80%.

4. Carregar o celular pelo PC danifica a bateria

Existe um equívoco comum de que carregar o celular pelo PC pode prejudicar a bateria. O mito se originou em uma época em que algumas portas USB de computadores não forneciam energia suficiente para carregar os smartphones de forma eficiente. Além disso, algumas pessoas afirmavam que a variação na tensão e corrente fornecida pelas portas USB poderia causar danos à bateria.

4 de 6 Porta USB de notebook — Foto: Barbara Mannara/TechTudo Porta USB de notebook — Foto: Barbara Mannara/TechTudo

No entanto, a maioria dos celulares modernos são projetados para se adaptar à fonte de energia utilizada. Embora a velocidade de carregamento possa ser um pouco mais lenta quando o smartphone está conectado ao computador, isso não causa danos à bateria. Portanto, é seguro e conveniente carregar o celular tanto pela tomada quanto pelo PC.

5. Não preciso desligar o celular periodicamente

Algumas pessoas acreditam que não é necessário desligar o celular regularmente, deixando-o sempre ligado. Há, inclusive, quem creia que desligar e ligar o smartphone com frequência pode desgastar a bateria de íon-lítio. No entanto, desligar o aparelho periodicamente pode ser benéfico. Reiniciar o aparelho ajuda a liberar recursos do sistema, fechar aplicativos em segundo plano que gastam bateria, limpar a memória e resolver pequenos problemas de desempenho.

Além disso, a ação também pode ser necessária para a instalação de atualizações de software e a correção de possíveis falhas. Portanto, é recomendado desligar e reiniciar o celular em intervalos regulares para manter um desempenho satisfatório e garantir o bom funcionamento do sistema.

5 de 6 É importante desligar o celular de vez em quando — Foto: Letícia Rosa/TechTudo É importante desligar o celular de vez em quando — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

6. Não tem problema usar um carregador não oficial

É um mito perigoso pensar que qualquer carregador serve para o celular. Usar um carregador não oficial ou de baixa qualidade pode causar danos à bateria e até mesmo representar um risco de segurança. Os carregadores genuínos e certificados são projetados especificamente para o seu dispositivo, atendem aos padrões de segurança dos órgãos reguladores e garantem um carregamento adequado.

Além disso, eles possuem proteções embutidas para evitar sobrecarga, curto-circuito e superaquecimento. Portanto, é altamente recomendado usar apenas carregadores oficiais ou certificados pelos fabricantes para garantir a segurança e a integridade da bateria do seu celular.

6 de 6 Não tem problema usar um carregador não oficial? — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo Não tem problema usar um carregador não oficial? — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

Com informações de Wired e Reader's Digest

📽 iPhone: quatro dicas para aumentar a duração da bateria