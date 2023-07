6 motivos para comprar uma lâmpada inteligente no Amazon Prime Day

Além de serem personalizáveis e controladas remotamente, as lâmpadas inteligentes também podem ser atuantes na economia de energia. Isto porque elas podem ser programadas para funcionar somente em determinadas rotinas e situações, tornando seu uso sustentável. Para saber mais sobre as vantagens de equipar a sua casa com lâmpadas inteligentes, confira uma lista com seis motivos para comprar uma.

Veja seis motivos para comprar uma lâmpada inteligente no Amazon Prime Day

1. Podem ser controladas remotamente

O fato de as lâmpadas inteligentes dispensarem interruptores físicos gera uma série de conveniências que podem facilitar a sua vida. Por meio de smartphones, tablets e comandos de voz, é possível controlá-las de qualquer lugar, economizando tempo e deslocamento em situações em que você está ocupado trabalhando, curtindo um momento de lazer, ou sequer está em casa.

Dependendo do modelo, é possível configurar a Alexa para acender e apagar as luzes com um simples comando de voz. É o caso da lâmpada inteligente da Positivo de 12 W.

2. Podem trabalhar juntas

Diferentemente de lâmpadas normais, que são acionadas individualmente, as lâmpadas inteligentes podem ser ligadas e desligadas em grupo. Presente na maioria dos aplicativos de smart home, o recurso permite que usuários possam desligar todos os dispositivos de iluminação ou apenas um determinado grupo ou cômodo. Além de desligar e ligar os dispositivos, funções como personalização de brilhos e cores também podem ser feitas de forma agrupada.

O recurso de personalização de cores não está disponível em todos os modelos, mas é possível encontrá-lo na lâmpada da Smarteck de 12 W.

3. Economizam energia

Além do fato de serem de LED, o que gera de cara uma vantagem sobre lâmpadas incandescentes e fluorescentes, as lâmpadas smart possuem funções para garantir que só sejam usadas quando necessárias. Sensores de movimento podem ser configurados por meio de aplicativos, de forma que os dispositivos só sejam acionados se alguém estiver no cômodo. Além disso, softwares permitem criar rotinas de funcionamento para automatizar a tarefa de ligar e desligar, evitando, por exemplo, que existam luzes acesas enquanto todos estão dormindo.

Lâmpadas smart podem ser coloridas e economizar energia

4. Muito mais coloridas

É possível mudar a decoração e aparência dos cômodos da casa com um simples toque. Por meio do aplicativo de cada lâmpada, os usuários podem escolher qual cor de iluminação gostariam de ter no quarto, na sala, ou em qualquer outro cômodo. Existem também opções para alterar a intensidade de brilho e a temperatura da luz.

Além disso, rotinas podem ser programadas para que as cores de iluminação se alterem de acordo com o momento do dia. É importante lembrar que adequar a iluminação de forma inteligente pode ser uma ótima forma de reduzir o cansaço visual e melhorar a qualidade do sono.

5. Podem se conectar a caixas de som inteligentes

Ao conectar as lâmpadas inteligentes a um sistema de alto-falante semelhante ao Alexa, você pode controlá-las usando comandos de voz. Basta dizer "Alexa, ligue as luzes da sala de estar" para que o cômodo seja iluminado automaticamente. Isto elimina a necessidade de usar um aplicativo no smartphone ou de interruptores físicos pressionados, tornando o controle das lâmpadas ainda mais conveniente e rápido.

Além disso, as luzes podem ser sincronizadas com a música proporcionando uma experiência visualmente imersiva. As lâmpadas podem ser programadas para seguir o ritmo da música, pulsando, piscando ou mudando de cor de acordo com a batida e a intensidade da música.

6. Podem ser adicionadas a rotina de sua casa inteligente

Adicionar lâmpadas inteligentes à rotina de uma casa inteligente oferece automação personalizada, economia de energia, segurança, integração com outros dispositivos e controle remoto conveniente. Estas vantagens combinadas podem aprimorar de forma significativa sua experiência de iluminação e contribuir para uma casa mais eficiente e conectada.

Por exemplo, quando você chegar em casa, as luzes podem acender automaticamente, a temperatura pode ser ajustada e a música pode começar a tocar, tudo de acordo com suas preferências definidas para aquela situação específica.

Lâmpadas smart são controladas por app no celular

Qual lâmpada inteligente comprar no Prime Day?

O Amazon Prime Day é o evento mundial da Amazon que concede descontos em seus produtos para assinantes do Amazon Prime. Esta edição conta com algumas opções interessantes em relação a lâmpadas inteligentes.

