6 truques do Excel para organizar melhor os dados das suas planilhas

O Excel está repleto de truques que muitos usuários não utilizam no dia a dia. As dicas ajudam a organizar e analisar as informações das planilhas e, consequentemente, podem tornar o trabalho com o programa da Microsoft mais produtivo e ágil. Embora pareçam simples, práticas como usar formatações condicionais ou criar diferentes abas podem poupar minutos preciosos do seu expediente. A seguir, confira seis truques do Excel para organizar melhor os dados de suas planilhas e que vão otimizar o seu dia a dia.

1. Aproveite as abas da planilha

Um dos recursos mais úteis do Excel é a possibilidade de criar diferentes abas. Com ele, o usuário consegue trabalhar em planilhas "distintas", mas reunidas em um único arquivo. A função pode ser útil para organizar e separar as informações do seu documento como achar melhor — dados de janeiro, por exemplo, podem estar em uma aba e os de fevereiro podem estar em outra. Para inserir abas em sua planilha do Excel, toque no botão "+" e renomeie conforme desejado.

2. Use a formatação condicional

A formatação condicional é um recurso simples e que pode aumentar a produtividade de suas planilhas no Excel. Como o nome sugere, a função permite aplicar uma formatação visual em suas células automaticamente a partir de algumas regras pré-definidas. É possível, por exemplo, configurar para que uma célula fique vermelha caso você escreva "Recusado", e fique verde caso digite "Aprovado". O recurso auxilia a identificar padrões e tendências e a analisar sua planilha de forma mais produtiva.

A função também pode servir para destacar valores maiores ou menores, enfatizar erros e ressaltar dados importantes. Para inserir uma formatação condicional, um dos possíveis caminhos é selecionar as células que você deseja aplicar a formatação, clicar no guia "Página Inicial" e escolher "Formatação condicional". Depois, basta informar as regras desejadas.

3. Use listas suspensas

As listas suspensas tornam a sua planilha mais interativa e prática. O recurso permite escolher um item a partir de uma lista de opções pré-definidas. Assim, além de facilitar o preenchimento de uma célula — já que basta selecionar uma entre as possibilidades —, a função ainda limita os dados que podem ser inseridos nela.

As listas suspensas são especialmente úteis para padronizar as informações da planilha. Para aplicá-las, selecione a célula em que deseja utilizar o recurso, clique em "Dados" e, em seguida, em "Validação dos Dados". Por fim, insira a "Lista" e especifique os valores correspondentes.

4. Use filtros

O filtro do Excel é outro recurso que ajuda a analisar os dados de sua planilha. Com a função, os usuários podem filtrar informações do Excel e visualizar apenas aquilo que é relevante — ocultando o que não é importante. O recurso permite, por exemplo, separar dados em diferentes colunas ou criar pequenos relatórios sobre a área selecionada. Para ativar, um caminho é marcar as células que você deseja filtrar, clicar em "Dados" e, depois, em "Filtro". Depois, basta configurar como você quer filtrar.

5. Crie dashboards

É possível produzir dashboards facilmente no Excel. O nome se refere a painéis com informações visuais e didáticas, que facilitam a visualização e análise dos dados, e contribuem para que seja mais fácil tomar decisões a partir de uma planilha. Para criar um dashboard no Excel, basta criar tabelas e gráficos dinâmicos a partir de seus dados e copiá-los em uma nova aba.

6. Congele painéis para visualizar dados mais facilmente

Em planilhas complexas e com muitas informações importantes, é recomendado congelar os dados com que o usuário não está trabalhando. O procedimento impede acidentes e facilita a visualização, já que será possível clicar na página sem se preocupar com alterar alguma célula, linha ou coluna. Para ativar o recurso, basta selecionar a região que você deseja congelar, clicar em "Exibição" e, por fim, escolher "Congelar painéis".

