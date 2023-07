7 aplicativos para Android que você nunca ouviu falar, mas valem a pena

A Google Play Store , loja oficial de aplicativos para dispositivos Android , oferece uma série de plataformas que provavelmente nunca ouviu falar mas podem ser muito úteis na rotina. O aplicativo V Flat, que realiza a digitalização de livros em alta qualidade, sem a necessidade de um scanner é um bom exemplo. Outra opção interessante é o Posters , que facilita o gerenciamento das redes sociais com ferramentas simples de design gráfico , já que oferece diversos templates prontos, além da possibilidade fazer edições do zero. Na lista a seguir, saiba mais sobre essas e outras opções de aplicativos para Android que vale a pena conhecer agora mesmo.

O Google Opinion Rewards está disponível gratuitamente na Google Play Store e permite que os usuários ganhem recompensas ao responderem pesquisas. As perguntas são personalizadas de acordo com diferentes fatores relacionados a hábitos pessoais, empresas e serviços consumidos pelo usuário. O gigante de buscas paga para você opinar e o saldo acumulado pode ser utilizado na loja oficial do Google, em produtos como jogos, filmes, e-books e até mesmo planos de assinatura, como o YouTube Premium.

Vale destacar que os formulários surgem de maneira aleatória, mas há ações que podem contribuir para que as perguntas apareçam mais vezes. A primeira dica é visitar shoppings e grandes lojas com frequência, pois quase sempre o Google buscará o seu feedback sobre a experiência. Além disso, responda as perguntas sempre que elas forem disponibilizadas, abrindo espaço para a chegada de novos questionários. A honestidade nas respostas também é importante: respostas falsas podem ser identificadas como spam, atrapalhando sua experiência com o app.

Posters é um aplicativo de design gráfico que disponibiliza modelo prontos para diferentes necessidades, como posts para o feed do Instagram, cartões de visita, folhetos, miniaturas para o YouTube, entre outros tipos de templates. Todas as opções são editáveis, com a possibilidade de fazer alterações nos blocos de texto, cores e outros elementos. A plataforma também conta com um editor de imagens fácil de usar, que permite a criação de materiais do zero. Nele, você pode desenvolver artes próprias com um acervo completo de adesivos, fontes e GIF’s, de acordo com sua criatividade. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente na loja do Google, mas também conta com itens e pacotes pagos que podem variar entre R$ 4,99 e R$ 214,99.

3. Volume Styles

Com o app Volume Styles, é possível personalizar o painel de volume do Android em diferentes aspectos, melhorando o design e a usabilidade do seu celular. Para isso, basta fazer o download, conceder as permissões solicitadas e customizar as características desejadas. Algumas das opções são as cores do controle, a posição do painel, o raio de canto, o tamanho e o tipo dos deslizadores. A ferramenta permite até mesmo simular estilos de outros sistemas operacionais, deixando os controles do Android com a aparência do iPhone (iOS), por exemplo.

O Volume Styles ainda permite que o usuário faça mudanças nas opções de brilho automático e até mesmo defina um tempo de delay após apertar e segurar o botão de volume antes que o som seja alterado. As opções de customização são diversas, mas é possível deixá-lo ainda mais completo adquirindo os recursos pagos. Os valores da versão premium variam entre R$ 3,79 e R$ 28,99 por item.

4. Notifya

Disponível gratuitamente na Google Play Store, o Notifya tem um funcionamento interessante: ele é o primeiro app do mundo que detecta as portas que são abertas ao seu redor, usando o microfone do dispositivo. A plataforma faz isso monitorando ondas de pressão causadas pela abertura, mesmo que existam ruídos ao fundo, como músicas ou televisões. Todos os alertas são registrados na aba ‘Log’, na parte inferior da tela, acompanhados de data, hora e intensidade do som.

Dessa maneira, o aplicativo pode ser usado em lojas, por exemplo, com o objetivo de saber quando um cliente entrou no estabelecimento, ou em casas, para garantir que crianças não estejam abrindo as portas. O Notifya também pode ser uma boa opção para checar se alguém entrou em sua residência sem autorização, funcionando como um “ouvido” durante 24 horas por dia. O aplicativo tem funções básicas gratuitas mas também conta com uma versão Pro, com compras que variam entre R$ 10,99 e R$ 59,99 por item.

5. Finger Dice – Random Picker

Se você precisa de uma maneira simples, rápida e divertida de sortear uma pessoa, o Finger Dice - Random Picker pode ser uma excelente opção! Para isso, basta que todos os candidatos coloquem seus dedos na tela ao mesmo tempo, transformando-se em bolinhas coloridas. Em seguida, a plataforma selecionará alguém de forma totalmente randômica, através da única bola que sobrará na tela.

Há diversos contextos para usar o app: ele pode ajudar a escolher alguém para iniciar a partida de um jogo, ou até mesmo selecionar de forma divertida quem vai pagar a conta em um restaurante. Vale destacar, também, que a interface é minimalista e intuitiva, aumentando as vantagens da utilização. O aplicativo é gratuito na Google Play Store e não possui versões por assinatura e anúncios são exibidos com certa frequência.

6. V Flat

É possível digitalizar livros e documentos de maneira fácil, sem precisar de um scanner, usando o aplicativo V Fla. Todo o processo é realizado com a câmera traseira do celular. Para isso, basta fazer a instalação e iniciar a varredura da página desejada. O processo pode ser feito em página única ou duas páginas, o que facilita a detecção de livros. De forma automática, o aplicativo trabalhará na melhoria das imagens escaneadas, gerando arquivos digitais de alta qualidade. Os documentos poderão ser compartilhados em formato JPG, PDF e texto, além da possibilidade de salvá-los na galeria do celular ou enviar para o computador.

Vale destacar que aplicativo é gratuito, mas também conta com recursos pagos como o compartilhamento ilimitado de PDFs, o reconhecimento textual de até três mil páginas por mês e a criação de arquivos ZIP e DOCX. A assinatura anual tem o valor de R$ 194,99, ou R$ 19,99 ao mês.

7. Notification Widget

O app Notification Widget permite que você gerencie todo o seu histórico de notificações através de um único widget, fixado na página inicial do seu dispositivo. Além de manter seu celular organizado, a plataforma permite a customização dos avisos, para que você modifique as cores, os formatos e os tamanhos da maneira que preferir. Com isso, você poderá fechar facilmente qualquer notificação, ou abrir diretamente no aplicativo de origem, além de fazer pesquisas textuais para encontrar um item específico. A plataforma disponibiliza as principais funções de maneira gratuita, mas também conta com itens pagos por R$ 18,99.

