7 aplicativos úteis do Google que você precisa baixar no seu celular

Alguns aplicativos do Google , como o Chrome ou o Gmail , são bem populares e estão em praticamente qualquer celular, seja ele Android ou iPhone ( iOS ). No entanto, a empresa conta com uma vasta opção de ferramentas que, apesar de pouco conhecidos e menos "badalados", também oferecem recursos bastante úteis que podem simplificar a rotina. Pensando nisso, o TechTudo reuniu sete aplicativos do Google para você começar a experimentar agora, como o Google Tasks e o Google Keep . Confira a seguir como funcionam todas essas plataformas!

1. Google Keep

O Google Keep funciona como um bloco de notas e é bastante útil para fazer anotações rápidas no celular. Com ele, é possível fazer listas de tarefas e criar lembretes para organizar os afazeres do dia, por exemplo. Além disso, a plataforma salva automaticamente todo o conteúdo que é escrito, evitando que o usuário perca as informações caso feche o app.

Vale dizer, ainda, que o Keep também conta com um recurso para transcrever clipes de áudio que pode trazer ainda mais praticidade quando se está ocupado - com a função, basta tirar o celular do bolso e gravar uma mensagem de voz para recuperá-la mais tarde. O app está disponível para Android e iPhone (iOS).

2. PhotoScan

Com o PhotoScan, usuários podem digitalizar e salvar fotos antigas no celular de forma prática e simples. O app reconhece as imagens automaticamente e não deixa reflexos nas capturas salvas, mantendo a qualidade da imagem próxima à da foto original.

O aplicativo está disponível para Android e iPhone (iOS), e pode ser uma solução simples e acessível para quem quer guardar as fotos de família em backup na nuvem, por exemplo. Assim, se alguma coisa acontecer com as fotografias e elas acabarem se perdendo no mundo real, ainda será possível recuperá-las virtualmente.

3. Google

O app do Google deixou de ser uma simples plataforma de busca há bastante tempo. Ele oferece funcionalidades que muitas vezes são até desconhecidas por usuários, mas que podem facilitar diversas pesquisas. Fazer buscas na web usando imagens ou clipes de voz são bons exemplos.

Com a busca por imagens, usuários podem tirar uma foto ou usar uma captura de tela salva no celular para pesquisar por um objeto ou produto específico. O recurso é particularmente útil quando não se sabe o nome de um item, por exemplo. Já a busca por voz é capaz de transcrever a solicitação do usuário para fazer as pesquisas na web, o que pode simplificar as buscas de pessoas com problemas motores, por exemplo.

Além disso, o app do Google também possui integração com o Google Lens, e ajudar no trabalho de casa resolvendo questões matemáticas mais complexas, por exemplo. Vale dizer, também, que a ferramenta ainda pode ser usada para traduzir virtualmente o conteúdo de livros ou placas de trânsito que estejam em outros idiomas - função que é particularmente útil em viagens ou quando se está aprendendo uma nova língua.

4. Google Encontre Meu Dispositivo

O app Encontre Meu Dispositivo pode ajudar usuários a recuperar o celular perdido. A plataforma é capaz de localizar o dispositivo em um mapa e ainda permite que o usuário reproduza um som para encontrá-lo mais facilmente - procedimento que é útil quando você perdeu o celular em casa ou em locais próximos, por exemplo.

Em caso de roubos e furtos, a plataforma também é útil por permitir que o usuário exclua todo o conteúdo salvo no celular. Assim, quem tiver acesso físico ao seu dispositivo, não conseguirá acessar informações pessoais e importantes, como os dados do app do banco, de redes sociais ou até mesmo suas fotos.

Pelo Google Arts & Culture, usuários podem explorar museus virtualmente e conhecer mais sobre a vida e obra de artistas famosos. O app, que está disponível para Android e iPhone (iOS), também oferece a visualização de espaços usando realidade aumentada (RA). Dessa forma, é possível fazer uma espécie de tour por diversos museus ao redor do mundo.

Além disso, a ferramenta também permite explorar monumentos em 3D e observar obras de arte em alta definição pelo celular. Os recursos de RA também não param por aí, e é possível usar o app para projetar quadros pintados por artistas como Van Gogh ou Frida Khalo na parede da sua sala, por exemplo.

Com o Google Tasks, usuários podem manter os afazeres programados para o dia ainda mais organizados. O app funciona como uma lista de tarefas para que você adicione as metas que devem ser concluídas durante um dia. Ao terminar os afazeres, basta marcá-los como finalizados. Outro ponto interessante é que o Tasks possui integração com o Gmail, e ainda pode enviar notificações de alerta quando uma tarefa estiver perto de acontecer.

7. Carteira do Google

O app Carteira do Google é útil porque pode substituir o uso da carteira convencional. Ele permite adicionar cartões de crédito e tickets para fazer pagamentos por aproximação usando o celular, por exemplo. Além disso, também é possível usar o app para adicionar passes de embarque durante viagens, o que pode facilitar consultas rápidas. Vale dizer que o comprovante de vacinação contra a Covid-19 também pode ser cadastrado na carteira, dispensando a apresentação do papel em lugares que exijam o documento.

Com informações de Google, BloggersPassion, ComputerWorld e BlogHeist.

