7 cases para SSD ou HD para comprar em 2023 por a partir de R$ 32

Os cases podem ser uma alternativa para os que pretendem utilizar os SSDs ou HDs sem precisar instalá-los no interior do computador. Além disso, estas peças também são alternativas para proteção. Empresas como Exbom, Vinik, Knup, Infokit, UGreen e Sabrent oferecem modelos por valores a partir de R$ 32 , como é o caso do Knup Caddy, que vem com padrão de conectividade SATA e possui tamanho de 2,5 polegadas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Outro destaque é a Exbom ECASE-300, que conta com uma estrutura transparente, fabricada em acrílico e pode ser obtida por aproximadamente R$ 34. Já a Sabrent ‎EC-UASP, é confeccionada em plástico, promete uma velocidade de transferência de até 5 Gb/s e é comercializada por cerca de R$ 100. Veja a lista com sete cases para HDs e SSDs disponíveis no Brasil.

1. Knup Caddy – a partir de R$ 32

O Knup Caddy é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo é voltado para donos de notebook, que pretendem expandir o armazenamento da máquina. Para instalar o item, é necessário remover o drive de DVD e substituí-lo pela case. O acessório pode ser encontrado por valores que se iniciam em R$ 32.

A marca reforça que o dispositivo possui conexão padrão SATA, tamanho de 2,5 polegadas e também acompanha uma chave Philips, para auxiliar na instalação. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores se mostram satisfeitos com a case. Porém, alguns compradores alegam que o modelo pode não ficar perfeito em algumas carcaças de notebook.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns compradores apontam que o modelo pode não ficar perfeito em algumas carcaças de notebook

O Exbom ECASE-300 é mais uma opção de case que pode agradar os usuários. Diferente de outros itens desta lista, este se destaca por possuir uma estrutura transparente, confeccionada em material acrílico. Este modelo é compatível com SSDs ou HDs de até 2 TB e promete funcionar nos sistemas Windows, Mac OS e Linux. É possível obter este produto pela economia de R$ 34.

Além disso, também é possível utilizar esta case nos videogames PS4, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X/S. O item vem equipado com uma USB 3.0, que permite uma velocidade de até 6 Gb/s por segundo. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores destacam positivamente a praticidade de instalação e o design. No entanto, alguns criticam o fato de o LED azul continuar ligado, mesmo depois de desconectado do Windows.

Prós: compatível com diversos sistemas

compatível com diversos sistemas Contras: segundo os consumidores, o LED azul não se apaga mesmo depois de desconectado

3. Vinik 24386 – a partir de R$ 41

O Vinik 24386 é outra escolha para expandir o armazenamento do PC. Segundo as especificações da marca, este modelo possui padrão de conectividade SATA, é compatível com dispositivos de até 1 TB e conta com conexão USB 2.0, que promete uma taxa de transferência de até 480 Mb/s. A case está disponível a partir de R$ 41.

Outras características apontam que o produto é confeccionado em alumínio, vem com um indicador de LED e é compatível com sistemas Windows e Mac. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores elogiam a estrutura do case e afirmam que ele atende às expectativas. Porém, alguns reclamam que o USB é do tipo B.

Prós: produto funcional

produto funcional Contras: USB 2.0 e é compatível apenas com tamanhos de até 1 TB

O Infokit ECASE-340 é mais uma escolha abaixo dos R$ 50. De acordo com a fabricante, este modelo é voltado para o público gamer, possui um design com iluminação em RGB que alterna conforme o uso, conta com uma estrutura antiderrapante e é compatível com HDs ou SSDs de até 3 TB e 2,5 polegadas. O item é comercializado a partir de R$ 48.

Além disso, é possível utilizar cabos USB 3,0, que podem garantir uma velocidade de até 5 Gbps. Na Amazon, o dispositivo é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores comentam que o case conta com uma estrutura resistente e consegue acomodar perfeitamente um HD de 2,5 polegadas.

Prós: compatível com HDs e SSDs de até 3 TB

compatível com HDs e SSDs de até 3 TB Contras: não tem

O Exbom CGHD-30 é outra opção que pode oferecer praticidade. Segundo a marca, este modelo é voltado para notebooks, acompanha uma USB 3.0 e promete uma velocidade de transmissão de até 6 Gb/s. Diferente do primeiro case desta lista, esta não requer a remoção do drive de DVD e pode ser conectada diretamente na USB. O dispositivo é visto por aproximadamente R$ 55.

A fabricante também aponta que o modelo é compatível com HDs de até 2,5 polegadas e até 3 TB. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores ressaltam positivamente a velocidade de transferência eficiente

Prós: não requer remoção de nenhum componente do notebook

não requer remoção de nenhum componente do notebook Contras: possui uma estrutura simples

6. UGreen 30848 – a partir de R$ 76

O UGreen 30848 é mais uma opção que pode atender os usuários. De acordo com a fabricante, este item possui uma interface no formato SATA, é compatível com USB 3.0, 2.0 e 1.1, conta com luz indicadora em LED e pode alcançar velocidades de transmissão de até 5 Gb/s. O dispositivo é comercializado por cerca de R$ 76.

A case também conta com o protocolo UASP, que promete uma eficiência 70% superior de um USB 3.0. Além disso, o equipamento também dispõe de almofadas em EVA, que visa proteger o HD ou SSD. No site da Amazon, o item é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores elogiam a estrutura e o design do produto. Entretanto, alguns reclamam que o cabo USB não é destacável, conforme aponta a foto do anúncio.

Prós: produto conta com protocolo UASP, que visa uma eficiência de 70% a mais que uma USB 3.0

produto conta com protocolo UASP, que visa uma eficiência de 70% a mais que uma USB 3.0 Contras: alguns consumidores reclamam que o cabo USB não é destacável

O Sabrent ‎EC-UASP é o item mais caro desta lista. Segundo as especificações da marca, este modelo vem em uma estrutura confeccionada em plástico, possui protocolo UASP e promete uma instalação prática, sem uso de ferramentas. O item é compatível com diversas versões do Windows e Mac OS. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 100.

O dispositivo visa oferecer uma velocidade de 480 Mb/s em uma USB 2.0 ou 5 Gb/s em uma porta USB 3.0. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores afirmam que o material possui um encaixe adequado e proporciona um bom desempenho. Por outro lado, alguns reclamam de incompatibilidade em alguns aparelhos.

Prós: velocidade de transferência satisfatória

velocidade de transferência satisfatória Contras: preço elevado

