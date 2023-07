7 formas de evitar que rastreiem seu celular sem o seu consentimento

Manter a localização do celular escondida pode ser uma tarefa desafiadora. Afinal, o GPS presente nos smartphones é uma ferramenta utilizada a todo momento e requerida por aplicativos fundamentais no dia a dia, como mapas, apps de transporte e de delivery. Embora o recurso permita que o aparelho seja rastreado, ele não é o único que pode "dedurar" onde você está . Redes Wi-Fi públicas, aplicativos espiões e até mesmo o Bluetooth podem ser usados nesse sentido. Pensando na sua privacidade, o TechTudo listou sete medidas que você pode tomar para evitar que rastreiem a posição do seu smartphone. Confira a seguir.

Homem mexendo no celular — Foto: Reprodução: NordWood Themes/Unsplash

1. Desligue o GPS

Uma maneira simples de proteger a localização do seu smartphone é desativar o GPS do aparelho. As informações coletadas do serviço de localização nativo do celular podem ser usadas por aplicativos espiões para rastrear o usuário sem o consentimento deste, e também por apps legítimos, mas que têm permissões desnecessárias ao seu uso. Ao desligar o GPS, o usuário já consegue se proteger de grande parte dos rastreamentos indesejados.

É possível desativar o GPS em celulares Android através das configurações rápidas ou em “Configurações”. Basta tocar em “Local” e desativar a localização. Em iPhones, acesse “Ajustes”, tque em “Privacidade e Segurança” e selecione os “Serviços de Localização”. Depois, basta desativar a “Localização Precisa”.

2. Evite se conectar a redes Wi-Fi públicas

Redes Wi-Fi públicas, como as fornecidas em shoppings e aeroportos, podem ser de grande ajuda quando o sinal do usuário está fraco ou instável. Porém, é importante saber que elas não são totalmente seguras. É comum que, em troca da conexão, o usuário precise fornecer informações sensíveis como nome, data de nascimento, CPF e localização.

Wi-Fi público não é seguro — Foto: Reprodução/Freepik

As redes públicas de Wi-Fi também coletam seu endereço MAC (Controle de Acesso ao Meio). Trata-se de uma sequência de números e letras atribuída a cada dispositivo de rede pelo fabricante e funciona como uma identidade única de cada aparelho. Com esse código, é possível ter acesso ao registro de localização do usuário e outros dados importantes. Além disso, como as conexões Wi-Fi públicas são mais vulneráveis, criminosos conseguem interceptar informações sigilosas como senhas e dados bancários mais facilmente.

3. Use VPN

Uma das melhores formas de evitar que rastreiem seu aparelho sem consentimento é utilizando uma VPN (Rede Virtual Privada, em português). A tecnologia cria uma conexão criptografada e mantém o endereço de IP real do usuário escondido, substituindo-o por um novo. Dessa forma, além de esconder a verdadeira localização do usuário, que aparece como se estivesse conectado no local do servidor da VPN, ela ainda ajuda a driblar rastreadores de publicidade e a proteger outros dados importantes.

Celular com VPN ativo — Foto: Reprodução: rivecstasy/Unsplash

É bastante fácil baixar e instalar um VPN no seu dispositivo, já que existem diversos softwares disponíveis no mercado, tanto para PC quanto para smartphones. Vale ressaltar, porém, que é preciso ter cuidado com alguns aplicativos de VPN gratuitos, que não são totalmente seguros e podem se aproveitar da conexão para rastrear e coletar os dados do usuário.

4. Desative o Bluetooth se não estiver em uso

Quando está ativo, o Bluetooth transmite um sinal de curta distância que possibilita descobrir a localização exata do aparelho. Além disso, assim como acontece com as conexões Wi-Fi, o Bluetooth deixa o seu endereço MAC exposto. Por isso, sempre que não estiver usando, desative o Bluetooth, principalmente em locais públicos.

5. Não compartilhe sua localização em redes sociais

Redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter usam a geolocalização para mostrar de onde o usuário está postando, podendo exibir um local exato ou aproximado. É recomendado evitar o compartilhamento desse dado nas redes sociais, já que stalkers ou pessoas mal-intencionadas podem usar essas informações para rastrear os passos do usuário.

Para isso, cheque as configurações dos aplicativos e revogue a permissão de acesso à localização. Evite também marcar o local manualmente nas postagens. Vale lembrar também que é importante evitar dar muitas pistas sobre sua rotina nas postagens. Não marque o local de trabalho ou onde costuma frequentar e nunca mostre a escola onde crianças estudam, por exemplo.

6. Revogue permissões abusivas de apps

Ao baixar um aplicativo, é comum que o usuário passe depressa pelas autorizações solicitadas e pelos termos de uso, sem se dar conta de que pode estar concedendo mais informações do que o desejado. Alguns apps solicitam acesso à localização sem que isso seja fundamental para o seu funcionamento — um app de bloco de notas, por exemplo, não precisa de acesso ao GPS.

Por isso, é importante checar, nas configurações de localização do smartphone, quais aplicativos estão acessando essa informação. Lá é possível revogar o compartilhamento com todos os aplicativos ou selecionar apenas aqueles que serão restringidos.

7. Instale um antivírus no seu celular

Assim como acontece com os computadores, os smartphones também estão vulneráveis a todos os tipos de malwares, como spywares. Também chamados de aplicativos espiões, eles se instalam no celular e coletam informações sensíveis do usuário, como a atividade na Internet, dados bancários e documentos e fotos confidenciais.

Para evitar a infecção por spywares, é importante instalar um antivírus confiável no celular, como Avast!, McAfee e Norton Security. Além disso, como o malware costuma ser baixado por meio de endereços de phishing e aplicativos de fontes desconhecidas, evite clicar em links suspeitos e baixar aplicativos de fora da Google Play Store.

