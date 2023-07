7 monitores baratos por a partir de R$ 299 para comprar

Monitores baratos são indicados para quem busca montar um computador ou melhorar a experiência do trabalho, estudo, entretenimento ou até mesmo para a jogatina sem precisar investir muito. Além de ter um preço mais em conta, alguns aparelhos oferecem recursos relevantes como painel LED , IPS e resolução Full HD. Empresas como Extream, HQ, Philips , Samsung , Pichau Athen e LG , oferecem modelos por preços inicias de R$ 299 , como é o caso da Extream MOEXKN01, tela que oferece resolução HD de 1400 x 900 pixels e tempo de resposta de 5 ms. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Já o LG ‎22MP410-B dispõe uma tela antirreflexo com resolução Full HD de 1920 x 1080 e tecnologia AMD FreeSync por preços que partem de R$ 501. Outra opção é o Samsung S22A33ANHL, que vem com tela de 22 polegadas com proporção de 16:9 fornece uma taxa de atualização de 60 Hz por cerca de R$ 539. Confira sete monitores baratos na lista abaixo para montar seu computador.

1. Extream MOEXKN01 - a partir de R$ 299

O MOEXKN01, da Extream, é o modelo de abertura da lista e pode ser uma opção interessante para quem não procura investir muito em uma tela para trabalho ou estudos sem precisar investir muito. Sua tela LED apresenta um formato de 16:10 e tempo de resposta de 5 ms, resolução de HD de 1400 x 900 pixels e um painel de VA. Em relação à conexão, o aparelho possui entrada HDMI. Além disso, ele inclui taxa de atualização de 60 Hz.

O monitor acompanha também Flicker Free, função capaz de fazer a tela atenuar de forma real ao brilho, sem o efeito de cintilação constante e conexão plug and play. Avaliado em 4,4 de 5 estrelas, o aparelho se destaca pela qualidade visual e pelo custo-benefício. Porém, os compradores listaram que ele costuma apresentar problemas após um determinado tempo de uso e faltam peças no mercado. O modelo é vendido por cerca de R$ 299 na Amazon.

Prós: custo-benefício e Flicker Free

custo-benefício e Flicker Free Contras: falta de assistência no mercado

2. HQ 67691 - a partir de R$ 319

O 67691, da HQ, é um monitor de entrada que pode ser ideal para o consumidor comum, que realizará atividades simples no computador. No entanto, não deve conquistar usuários que precisam de uma tela mais profissional, como editores de fotos e vídeos, devido a sua taxa de atualização de 60 Hz. Interessados irão precisar investir R$ 319.

Com uma resolução de ‎1280 x 1024 pixels, o HQ 67691 possui tela de 17,1” HD LED e acompanha um cabo HDMI, mas também possui entrada para cabo VGA. Um dos seus destaques fica para o baixo consumo e pelo custo-benefício. No site da Amazon, até o momento, o periférico possui uma nota máxima de 5 estrelas.

Prós: possui conexão HDMI e VGA

possui conexão HDMI e VGA Contras: não é ideal para atividades que precisam de modelo de alto desempenho

O 16HQ-Led, da HQ, -LED é um monitor de entrada que promete qualidade e bom desempenho por cifras que partem de R$ 319. O modelo conta com uma LED Widescreen HD de 16 polegadas com resolução de ‎1366 x 768 pixels e acompanha um cabo HDMI. Ele pode ser encontrado por preços que partem de R$ 319.

Um dos seus destaques fica os controles na tela de forma intuitiva por meio dos botões instalados abaixo da tela, facilitando na hora do uso. No site da Amazon, o monitor possui uma nota de 4 de 5 estrelas. Nos comentários, os compradores destacam que ele é um monitor simples e o indica para o dia a dia.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não acompanha saída de som

O monitor ‎22MP410-B, da LG, se destaca por ser um modelo versátil, ele é indicado para estudos, entretenimento, trabalhos e até mesmo para Games com a AMD FreeSync. O periférico oferece amplas funcionalidades que prometem uma experiência de uso mais avançada. Ele acompanha uma resolução Full HD de 1920 x 1080 em uma tela de 21,5 polegadas anti-reflexo, que permite aproveitar a tela com alta fidelidade e vivacidade. Na Amazon, o modelo com conexão HDMI pode ser encontrado por preços que partem de R$ 501.

O modelo possui Flicker Safe, função capaz de reduzir a cintilação na tela com profundidade de cores, auxiliando a minimizar o cansaço visual. Assim como o Modo Leitura, onde o usuário pode passar mais tempo diante da tela com maior conforto devido à temperatura de cor da tela personalizável. O tempo de resposta fica para 5ms enquanto a taxa de atualização alcança 75 Hz. Até o momento, o monitor aparece com 82% de aprovação com destaques a sua tela e a fácil instalação.

Prós: fácil instalação

fácil instalação Contras: contraste é muito alto

5. Pichau Athen PG-ATHV2L21 - a partir de R$ 509

O PG-ATHV2L21, da Pichau Athen, pode ser uma opção para os gamers. De acordo com as especificações da marca, este item possui uma tela com painel IPS de 21,5 polegadas, resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, taxa de atualização de 75 Hz e tempo de resposta de 1 ms. O modelo com bordas finas se destaca por possuir AMD FreeSync, que promete suavizar a taxa de quadros por segundo e melhorar a qualidade da imagem. Além de Flicker-Free e Low Blue Light, funções que resultam em uma diminuição da cintilação e da emissão de luz azul da tela.

Diferente dos itens anteriores, este possui uma porta HDMI e conectividade para VGA ou DVI. Avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon, os compradores destacam a qualidade da taxa de atualização e do brilho. No entanto, alguns alegam que o monitor apresenta ghosting, um efeito que passa a impressão de imagem duplicada. O produto é ofertado por valores que começam em R$ 509.

Prós: modelo voltado para os jogadores de PC

modelo voltado para os jogadores de PC Contras: consumidores reclamam que o monitor apresenta efeito de imagem duplicada

6. Philips 221V8L - a partir de R$ 521

O 221V8L, Philips, é um monitor voltado para o ambiente de home office. A tela de 22 polegadas promete combinar o painel VA atraente com funcionalidade para diversas tarefas do dia a dia no PC. Com bordas finas, o produto oferece qualidade Full HD de de 1920 x 1080 pixels e taxa de atualização de 75 Hz. De acordo com a marca, ele promete tornar a qualidade visual mais imersiva com visão ininterrupta das cenas devido ao formato de tela 16:9. O modelo também acompanha uma função exclusiva da marca, a SmartContrast, analisando o conteúdo em exibição, personalizando automaticamente as cores e controlando a intensidade da luz de fundo.

O 221V8L também apresenta Adaptive-Sync como um de seus principais diferenciais. O recurso promete melhorar a qualidade das imagens exibidas. O monitor apresenta conexões HDMI e DisplayPort, que asseguram maior qualidade de som e imagem. Sua taxa de atualização é de 75 Hz. Conforme avaliação dos clientes na Amazon, o monitor mantém nota alta com 4,8 de 5, podendo ser uma boa escolha por conta de suas especificações voltadas para produtividade do modelo. O produto se destaca por conta de seu custo-benefício, bordas finas e boa qualidade de imagem. É possível adquirir o modelo por preços que partem de R$ 521.

Prós: tecnologias que melhoram a imagem e painel VA

tecnologias que melhoram a imagem e painel VA Contras: apenas uma porta HDMI

O S22A33ANHL, da Samsung, conta com um painel VA, o que deve ser interessante para usuários que procuram por uma qualidade visual maior durante o uso, principalmente durante filmes e series. A tela de 22” com proporção de 16:9 fornece uma taxa de atualização de 60 Hz e uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. O produto é visto por valores que partem de R$ 539.

A interface de conexão oferece entradas HDMI, PC IN e DC 14 V. O periférico também é um modelo de entrada com funções mais básicas, por isso, pode ser mais atrativo a usuários com baixa produtividade. No entanto, seu tempo de resposta é de 5 ms. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacaram a qualidade da tela. No entanto, criticam a falta de versatilidade na interface de conexão.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: interface de conexão pouco versátil

