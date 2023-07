2 de 2 7 notebooks com placa de vídeo para jogar em qualquer lugar — Foto: Luciana Maline/TechTudo 7 notebooks com placa de vídeo para jogar em qualquer lugar — Foto: Luciana Maline/TechTudo

1. Lenovo Ideapad Gaming 3i – a partir de R$ 3.899

O Lenovo Ideapad Gaming 3i é um notebook que apesar ser equipado com uma GPU dedicada e oferecer um hardware mais avançado para jogos, não conta com um visual tão agressivo quanto seus concorrentes. Ele tem uma proposta interessante mesmo para quem só procura um equipamento mais avançado e não quer muito RGB ou design que chame muito a atenção. O modelo da lista é equipado com um processador Intel Core i5 11300H, que é um chip de quatro núcleos e oito threads, tendo ainda 8 GB de memória RAM no padrão DDR4, armazenamento em SSD de 512 GB e placa de vídeo dedicada GTX 1650, que por sua vez, é uma GPU da Nvidia com 4 GB de VRAM que é comumente encontrada em notebooks gamer de entrada. O produto é vendido por valores a partir de R$ 3.899.

O display do equipamento é de 15,6 polegadas com resolução Full HD, o que acaba sendo a solução mais adequada de acordo com que a GPU equipada pode oferecer. O modelo da lista é oferecido com sistema operacional Linux, o que se por um lado pode ser um dos fatores para um preço mais acessível, acaba não sendo o sistema operacional mais indicado para quem quer jogar. 84% dos consumidores que avaliaram o produto na Amazon deram cinco estrelas, mas comentários destacam que a placa de vídeo pode não oferecer um desempenho tão bom em títulos modernos.

Prós: custo baixo, visual sóbrio, SSD

custo baixo, visual sóbrio, SSD Contras: desempenho de GPU limitado, sistema operacional não é o mais adequado para jogos

2. Acer Nitro 5 – a partir de R$ 4.220

O Acer Nitro 5 é um dos modelos mais procurados no mercado brasileiro na categoria de notebooks gamer, pois, além de ser uma das opções mais acessíveis, oferece basicamente tudo o que os jogadores procuram. O que pode justificar as boas notas que o equipamento tem recebido com mais de 86% de clientes satisfeitos. O display de 15,6 polegadas com resolução Full HD conta com tecnologia IPS, o que tende a proporcionar melhores ângulos de visão e mais qualidade de imagem. A placa de vídeo é a GTX 1650, que com seus 4 GB de VRAM promete oferecer um bom desempenho na resolução nativa do display. Ele é encontrado por cifras a partir de R$ 4.220.

O Acer Nitro 5 é equipado com o processador Intel Core i5 11400H com seis núcleos e 12 threads, 8GB de memória RAM DDR4 e armazenamento em SSD de 512 GB, o que tende a oferecer muita agilidade para o sistema, que é o Windows 11 e deve garantir compatibilidade com a maioria dos jogos e serviços de jogos atuais.

Prós: custo mais baixo, boas configurações, tela IPS, sistema Windows 11

custo mais baixo, boas configurações, tela IPS, sistema Windows 11 Contras: mais pesado e menos portátil

O Dell G15, que como o nome sugere, é um notebook com tela de 15,6 polegadas Full HD e que assim como boa parte dos modelos do segmento, traz uma GPU GTX 1650. O processador equipado no Dell G15 é um Intel Core i5 10500H, que apesar de ser um chip lançado em 2020, oferece seis núcleos e 12 threads, além de boas frequências de operação. O modelo é mais um a contar também com 8 GB de memória RAM, o que ainda é um valor adequado quando consideramos o que jogos modernos exigem para reprodução em setups intermediários. O produto é comercializado por cerca de R$ 5.099.

O armazenamento também é parecido com o de concorrentes, sendo feito em SSD com volume de 512 GB, o que deve ser o suficiente para o sistema e jogos, uma vez que o sistema operacional utilizado é o Linux, que requer menos espaço que outras soluções. Apesar do custo mais alto, o Dell G15 aparece com aprovação máxima de cerca de 83% dos consumidores, que destacam a qualidade de construção e suporte da marca.

Prós: SSD, qualidade de construção, suporte da fabricante, visual moderno

SSD, qualidade de construção, suporte da fabricante, visual moderno Contras: sistema operacional não é o ideal para jogos

4. Lenovo Legion 5 – a partir de R$ 7.099

O Lenovo Legion 5 tem um visual mais sóbrio, o que parece ser uma característica dos equipamentos da marca. Porém, o Legion 5 aparece com especificações mais robustas, o que é um dos pontos de destaque das ótimas avaliações do produto. O notebook da Lenovo é equipado com processador AMD Ryzen 7 5800H, que é um chip com oito núcleos e 16 threads, 16 GB de memória RAM DDR4, armazenamento em SSD de 512 GB e tela Full HD com tecnologia WVA.

O grande diferencial acaba sendo a GPU, que no Lenovo Legion 5 é a RTX 3050, da Nvidia, que apesar de ser uma solução de entrada, é uma placa mais moderna, que já faz parte da linha RTX da marca, o que garante compatibilidade com recursos como Ray Tracing e DLSS, que aprimoram a iluminação em jogos compatíveis e otimizam o desempenho por meio de deep learning respectivamente. O sistema operacional do equipamento listado é o Windows 11.

Prós: belo visual, GPU mais avançada, volume de RAM maior, Windows 11, SSD

belo visual, GPU mais avançada, volume de RAM maior, Windows 11, SSD Contras: display poderia ser melhor

5. Asus TUF Gaming F15 – a partir de R$ 9.890

O Asus TUF Gaming F15 é ideal para jogadores mais exigentes. O modelo traz 15 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de 144 Hz. A taxa de atualização mais alta aprimora a fluidez das imagens e permite que jogadores competitivos obtenham a performance adequada para as respostas rápidas que esse tipo de jogo exige. O notebook é equipado com processador Intel Core i5 11400H, 8 GB de memória RAM DDR4 e armazenamento em SSD NVMe PCIe com capacidade de 512GB, o que promete entregar altas velocidades de leitura e gravação e um bom espaço para jogos e arquivos.

O TUF Gaming F15 tem um visual moderno e uma construção mais robusta, oferece sistema de som avançado e tem suporte para conectividade Wi-Fi 6, o que deve garantir velocidades de transferência muito altas na conexão sem fios. A GPU é a RTX 2050, que é uma GPU de 4 GB GDDR6 que oferece suporte a tecnologias recentes como Ray-Tracing e DLSS. O sistema operacional oferecido no equipamento listado é o Windows 11.

Prós: opções de portas e conexões, tela de 144Hz, especificações de ponta

opções de portas e conexões, tela de 144Hz, especificações de ponta Contras: custo alto

6. Avell C62 MOB – a partir de R$ 9.999

O Avell C62 MOB é equipado com um processador Intel Core i7 11800H com oito núcleos e 16 threads, 16 GB de memória RAM DDR4 e armazenamento em SSD com 500GB. A GPU do notebook é a RTX 3060 com 6 GB de memória, o que tende a oferecer mais performance e níveis de detalhamento visuais ainda mais impressionantes. E a GPU vai ser exigida, uma vez que o notebook conta com um display Quad HD com 17,3 polegadas e taxa de atualização de 165Hz, o que além de uma qualidade superior por conta da resolução de ‎2560x1440p, também tende a proporcionar mais imersão com uma tela maior.

Apesar das boas especificações, muitos relatos nas avaliações do equipamento dão conta de que a qualidade de construção não é assim tão adequada, o que pode ser um dos motivos para o notebook aparecer com cinco estrelas por parte de apenas 45% dos usuários que avaliaram o produto na Amazon. O produto aparece por valores que partem de R$ 9.999.

Prós: tela de alto desempenho, GPU avançada, SSD, display maior, volume maior de RAM e VRAM

tela de alto desempenho, GPU avançada, SSD, display maior, volume maior de RAM e VRAM Contras: avaliações apontam qualidade de construção abaixo do esperado

7. Asus ROG Strix G15 – a partir de R$ 11.983

O ROG Strix G15 é um notebook da linha ROG (Republic of Gamers), da Asus, que atende usuários que buscam a melhor experiência em jogos e design mais chamativo. O Strix G15 é um notebook equipado com processador AMD Ryzen 9 5980HX, que por sua vez é um dos chips mais avançados da AMD quando a assunto são dispositivos móveis. O processador conta com oito núcleos e 16 threads com frequências que segundo a fabricante podem chegar aos 4,8 GHz. O notebook também oferece 16GB de memória RAM e armazenamento em SSD NVMe PCIe de 512GB. A GPU é a RX 6800M com 12 GB de memória de vídeo GDDR6.

A tela de 15,6 polegadas IPS é de resolução Quad HD e oferece taxa de atualização de até 165 Hz com tempo de resposta de até 3 ms. O notebook que traz ainda um visual com muito RGB e muitos detalhes que dão um aspecto premium ao mesmo, tem suporte a Wi-Fi 6, bateria de 90 Wh, diversas opções de conectividade e sistema operacional Windows 11. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 11.983 para comprar o produto.

Prós: especificações de ponta, tela de alto desempenho, muita RAM e VRAM, SSD, Windows 11

especificações de ponta, tela de alto desempenho, muita RAM e VRAM, SSD, Windows 11 Contras: requer alto investimento

