7 truques secretos da câmera do iPhone que você precisa testar agora

Uma das características mais populares do iPhone é a qualidade das fotos que ele consegue entregar para o usuário mesmo tendo, por padrão da maioria dos modelos da Apple , câmeras de apenas 12 megapixels. Ainda que as imagens capturadas sem nenhum retoque sejam bastante satisfatórias, existem truques que podem melhorá-las ainda mais. Usar as Live Photos para fazer registros em longa exposição, tirar fotos enquanto grava vídeos e ajustar a profundidade de campo do modo Retrato para obter fundos mais desfocados são bons exemplos.

Nas linhas a seguir, o TechTudo lista alguns truques pouco conhecidos da câmera do celular da Apple. Os testes foram feitos usando um iPhone 14 tradicional. Nesse sentido, vale ressaltar que algumas ferramentas podem variar de acordo com o modelo do aparelho.

2 de 9 iPhone 14 roxo na redação do TechTudo — Foto: Laura Storino/TechTudo iPhone 14 roxo na redação do TechTudo — Foto: Laura Storino/TechTudo

1. Usar o modo Burst para tirar fotos incríveis em movimento

Também chamado de Modo Série, o Burst é um modo de fotografia que permite ao usuário capturar um objeto em movimento ou tirar várias fotos rapidamente. Ele pode ser usado com as câmeras frontal e traseira do aparelho. O funcionamento é simples: basta apontar para o objeto em movimento e apertar o botão de aumentar o volume na lateral do aparelho. Enquanto o botão estiver sendo pressionado, o iPhone tirará diversas fotos em sequência, que podem ser selecionadas na galeria.

3 de 9 É possível tirar várias fotos com o iPhone quando o objeto está em movimento — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira É possível tirar várias fotos com o iPhone quando o objeto está em movimento — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Em alguns modelos (iPhone XS, iPhone XR e posteriores), basta tocar no botão do obturador e arrastar para a esquerda, mas, no caso do iPhone 14, esse recurso não vem ativado automaticamente. Para fazê-lo funcionar, basta ir em "Ajustes", "Câmera" e ativar a opção “Usar Botão de Aumentar Volume para Série”.

2. Usar as Live Photos para fazer registros em longa exposição

Um recurso bastante útil para registrar fotos que precisam de longa exposição é o Live Photos. Como o nome já diz, ele dá a impressão de que as fotos estão "vivas", porque captura o que acontece um segundo e meio antes e depois de você tirar uma foto. Depois de pressionar o botão, basta ir na galeria do iPhone e escolher a foto principal entre um total de 10 imagens formadas a partir do uso do recurso.

4 de 9 Com o recurso Live Photos, o iPhone captura um segundo e meio após clicar para fotografar a imagem — Foto: Apple/Divulgação Com o recurso Live Photos, o iPhone captura um segundo e meio após clicar para fotografar a imagem — Foto: Apple/Divulgação

O Live Photos do iPhone é ativado por padrão. Para usá-lo, basta colocar a câmera no modo Foto e conferir se o ícone que representa o recurso está ativado. O Live Photos aparece em tela como uma espécie de círculo pontilhado e é exibido na parte superior do app Câmera.

3. Bloquear o foco em um objeto

Ao tirar uma foto, a câmera do iPhone vai definir o foco automaticamente, mas é possível ajustá-lo de forma manual. Para isso, basta tocar e pressionar o local em que deseja focar até ver “Bloqueio AE/AF" na parte superior. Caso queira desbloquear o foco, basta tocar novamente na tela. Esse ajuste pode ser feito diretamente no iPhone 11 e modelos posteriores.

5 de 9 É possível bloquear o foco do iPhone apenas pressionando a tela no local desejado — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira É possível bloquear o foco do iPhone apenas pressionando a tela no local desejado — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

4. Extrair texto de documentos

Outra dica interessante é extrair textos de documentos – sejam eles físicos ou digitais – usando a câmera do iPhone. Para isso, basta apontar a câmera para o texto desejado e pressionar a tela na parte que quer selecionar. O recurso Texto ao Vivo, então, reconhecerá as informações. Em seguida, você pode selecionar o texto, copiá-lo ou pesquisar o trecho online.

6 de 9 Recurso "Texto ao Vivo" em ação na câmera do iPhone — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo Recurso "Texto ao Vivo" em ação na câmera do iPhone — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

Além do app Câmera, o usuário pode usar o recurso abrindo a opção de câmera nos aplicativos Notas ou Lembretes. O Texto ao Vivo está disponível nos modelos iPhone XS, iPhone XR e posteriores que estejam atualizados a partir do iOS 15.

5. Tirar fotos e gravar vídeos ao mesmo tempo

Para quem não quer perder tempo alternando entre os modos Vídeo e Foto, uma solução é capturar a imagem durante a gravação do clipe. Ao abrir a Câmera em modo de vídeo e começar a gravar, um círculo branco aparecerá no canto inferior direito da tela. Se tocar sobre ele, o celular tirará uma foto automaticamente.

7 de 9 É possível usar o modo de gravação do iPhone para tirar fotos — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira É possível usar o modo de gravação do iPhone para tirar fotos — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

A função garante uma ótima qualidade de imagem, dependendo do modo de gravação do vídeo. No iPhone 14, por exemplo, um vídeo pode ser gravado em 4K a 60 quadros por segundo (FPS), o que faz com que as fotos tiradas durante a gravação também sejam registradas em qualidade similar.

6. Use o controle de profundidade para aumentar o desfoque do modo Retrato

O modo Retrato é um dos queridinhos de quem curte tirar selfies com o celular, e o iPhone permite que esse recurso se destaque ainda mais com o Controle de Profundidade. O ajuste possibilita alterar o nível de desfoque do fundo, para deixar ainda mais em evidência o objeto principal. Ele está disponível apenas para modelos iPhone XS, iPhone XR e posteriores.

8 de 9 No iPhone 14 é possível ajustar o desfoque da imagem antes de tirar a foto — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira No iPhone 14 é possível ajustar o desfoque da imagem antes de tirar a foto — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Em boa parte dos modelos da Apple, a edição só pode ser feita após a captura da foto, tocando na opção de "Editar" e em seguida no "F", no canto superior da tela. Ao abrir as configurações para o ajuste do foco, basta arrastar o controle deslizante para a esquerda ou para a direita para ajustar o efeito de desfoque do fundo e salvar as alterações. Porém, no iPhone 14 a edição pode ser feita diretamente na tela, sem a necessidade de ajustes posteriores.

7. Altere a iluminação do modo Retrato

E não é apenas o foco que pode ser alterado após tirar uma foto usando o modo Retrato. Também é possível mudar o estilo da iluminação ao acessar as ferramentas de edição da imagem ou diretamente na tela (em modelos mais recentes do dispositivo). Nesse último caso, logo de cara aparece o menu com modelos disponíveis de iluminação. O usuário, então, pode aplicar, alterar e remover os ajustes.

9 de 9 O iPhone também permite escolher a luz de acordo com a iluminação do ambiente — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira O iPhone também permite escolher a luz de acordo com a iluminação do ambiente — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

O ícone da ferramenta é representado por um cubo, e ele disponibiliza as seguintes opções:

Luz Natural: o rosto está em foco nítido contra um fundo desfocado;

o rosto está em foco nítido contra um fundo desfocado; Luz de Estúdio: o rosto é iluminado com clareza e a foto fica com uma aparência geral limpa;

o rosto é iluminado com clareza e a foto fica com uma aparência geral limpa; Luz de Contorno: o rosto tem sombras dramáticas com altas-luzes e baixas-luzes;

o rosto tem sombras dramáticas com altas-luzes e baixas-luzes; Luz de Palco: o rosto está com o foco da iluminação contra um fundo preto profundo;

o rosto está com o foco da iluminação contra um fundo preto profundo; Luz de Palco Mono: esse efeito assemelha-se à Luz de Palco, mas a foto fica em preto e branco;

esse efeito assemelha-se à Luz de Palco, mas a foto fica em preto e branco; Luz Brilhante Mono: cria um tema em escala de cinza em um fundo branco (nos modelos compatíveis).

Vale ressaltar que, no iPhone XR, apenas a câmera frontal é compatível com "Luz Natural", “Luz de Estúdio” e “Luz de Contorno”, mas as configurações gerais estão disponíveis a partir do iPhone 8 Plus.

