7 TVs pequenas para comprar em 2023 sem gastar muito

TVs pequenas podem ser uma boa solução para quem procura um aparelho televisor para entretenimentos, como séries, filmes e programas sem precisar investir muito. Normalmente, modelos maiores são mais procurados, mas há situações em que televisores pequenos são ideais. Quando o espaço disponível do cômodo não é muito extenso, por exemplo, aparelhos com menos polegadas podem ser a melhor escolha.

1. Multilaser TL037 - a partir de R$ 619

A TL037, da Multilaser, deve ser uma boa opção para quem busca por conectividade e som sem precisar investir muito. O modelo de 24 polegadas acompanha uma tela DLED HD com resolução 1366 x 768, onde ela realça todas as qualidades LED em termos de cores e detalhes. A TL037 é o televisor mais barato da lista e pode ser adquirido por R$ 619.

Ainda de acordo com a marca, ela distribui diodos pela tela de maneira uniforme, fornecendo tons e uma qualidade visual mais nítida. O som é estéreo e surrond. Em questão de conectividade, ele acompanha 2 portas HDMI e uma porta USB. Avaliado em 4,3 de 5 estrelas pelos últimos compradores, eles destacam que o modelo não é smart.

Prós: tela DLED HD

tela DLED HD Contras: não é um modelo smart

2. LG 24TL520S - a partir de R$ 829

A 24TL520S, da LG, pode ser uma opção interessante para quem procura um televisor simples e de boa qualidade. Ela acompanha uma tela de 24 polegadas com resolução HD com 1366 x 768 pixels e ângulo de visão ampliado, onde o usuário possa ver de todas as perspectivas. Quanto ao som, ela possui alto-falantes estéreo com potência de áudio de 5 Watts e função Virtual Surround Plus, que promete emissão sonora multidirecional.

A ficha técnica ainda menciona o sistema webOS 3.5, que permite acesso a plataformas de streaming variadas, sites e apps. A televisão viabiliza o espelhamento do celular e também a gravação de conteúdos favoritos. A estrutura, por sua vez, traz bordas demarcadas e entrada para antena, cabo HDMI e USB. O produto pode ser encontrado por cerca de R$ 829. Na Amazon, as avaliações dão 4,8 estrelas, com destaque para o custo-benefício e a qualidade da tela. No entanto, outros alertam sobre o alcance do som, que pode ser considerado baixo.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contas: potência sonora baixa

3. HQ HQSTV32NY - a partir de R$ 999

A HQSTV32NY, da HQ, é um modelo LED HD de 32 polegadas com resolução de 1366 x 768 pixels. Ela apresenta uma tela plana com uma proporção de 16:9 e uma taxa de atualização de 5 Hz. Para o som, o aparelho tem dois alto-falantes de 10 W e Conversor Digital. O sistema operacional é o Android 11, então, o televisor acompanha YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Spotify e Facebook instalados de fábrica. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 999 para comprar o produto.

Com relação à conectividade, o produto oferece entradas‎ VGA, Wi-Fi, RF, USB e HDMI. Clientes que adquiram o modelo avaliaram com nota 4,4 de 5 com classificações como superação de expectativas, além de destacam a qualidade da tela. No entanto, ressaltam que o aparelho apresenta falhas de exibição com pouco tempo de uso.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não é Full HD

4. Philco PTV39N87D - a partir de R$ 999

A PTV39N87D, da Philco, é um modelo de 39 polegadas com tela D-LED e resolução HD de 1366 x 768 pixels. O modelo acompanha um painel VA, usado em telas de cristal líquido (LCD) e capaz de oferecer ótimo nível de contraste e taxa de atualização de 60 Hz. Na Amazon, ela pode ser adquirida por preços que partem de R$ 999.

Além disso, o modelo conta com entradas DNR, GINGA, Guide, 3 entradas HDMI para conectar DVD Player, Blu-Ray, computadores e 1 entrada USB para ver fotos, vídeos e filmes que estão em um pen drive. Avaliado em 4,3 de 5 estrelas, o modelo se destaca pelo custo-benefício. No entanto, os compradores destacam que a qualidade HD em uma tela de 39 polegadas não é atraente.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não é uma smart TV

A 32S5135/78G, da AOC, possui uma tela de 32 polegadas LED com resolução HD de 1366 x 768 pixels, painel VA e taxa de atualização de 60 Hz. O modelo possui sistema Roku TV e processador Quad Core. O sistema operacional permite o usuário a controlar o televisor pelos dispositivos móveis, permitindo também desfrutar de audição privada, transmitir músicas, fotos e outros arquivos.

O televisor conta com 3 HDMI, 1 Ethernet RJ-45 e 1 USB 2.0, além de sistema de som Dolby Digital Audio. A 32S5135 também é compatível com Google Assistente, Alexa e Apple Home Kit. Avaliado em 4,3 de 5 estrelas, os últimos compradores avaliaram o produto como eficiente e de ótimo custo. No entanto, relatam que o sistema trava com facilidade. A 32S5135/78G pode ser adquirida por preços que partem de R$ 1.028.

Prós: sistema Roku TV e Dolby Digital Audio

sistema Roku TV e Dolby Digital Audio Contras: som baixo

A R6500, da SEMP, é um modelo LED de 32 polegadas com resolução HD de ‎1366 x 768 pixels. Ela apresenta uma tela plana com uma proporção de 16:9 e uma taxa de atualização de 60 Hz. O sistema operacional é o ‎Roku TV, então o modelo acompanha diversos aplicativos instalados de fábrica e processador Quad-Core. O produto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 1.119 na Amazon.

Para a conectividade, o modelo conta com três entradas HDMI, uma entrada USB, Wi-Fi, ‎Bluetooth, RF e Ethernet. Além disso, ele é compatível com Google Assistente, Alexa e Apple Home Kit. Clientes do site classificaram a TV com nota 3,7 de 5 com destaques para a qualidade do aparelho e sistema operacional. No entanto, há observações em relação ao erros de conectividade.

Prós: processador Quad-Core e sistema operacional Roku TV

processador Quad-Core e sistema operacional Roku TV Contras: apresenta falhas na conectividade

A 32PHG6917/78, da Philips, é uma opção interessante para quem procura uma smart TV com baixo orçamento. Com tela 32” de 1366 x 768 pixels, mas que oferece HDR10, deixando a qualidade visual mais nítida e com mais contraste, melhorando o conforto e a imersão. O televisor apresenta bordas finas e acompanha sistema Android TV, três entradas HDMI, conexões Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 5 GHz, som Dolby Atmos, comando de voz e compatibilidade com Google Assistente.

Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 72% de suas avaliações e se destaca pela facilidade de instalação e o controle remoto que acompanha teclas de atalhos para os aplicativos. No entanto, relatam que a qualidade da tela poderia ser maior. O televisor pode ser encontrado por valores que partem de R$ 1.224.

Prós: controle com atalhos para aplicativos

controle com atalhos para aplicativos Contras: não é Full HD

