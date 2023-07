8 coisas que você nunca deve fazer com qualquer inteligência artificial

O uso de inteligência artificial no dia a dia tem se popularizado cada vez mais. Entretanto, é preciso que o usuário esteja atento ao que realiza nestas ferramentas. Ceder dados para plataformas pouco conhecidas pode acabar comprometendo informações sensíveis. Além disso, é importante estar atento quanto as respostas fornecidas por chatbots como o ChatGPT ou o Bard para não disseminar conteúdo falso. Pensando nisso, o TechTudo reuniu uma lista com oito coisas que você nunca deve fazer com nenhuma inteligência artificial. Confira!

Criar fake news ou mensagem de golpe

A propagação de fake news pode desencadear consequências sociais graves. Além disso, chatbots como o ChatGPT da OpenAI, apresentam no termos de uso que podem banir usuários que enviem comandos para ''atividades proibidas'' que incluam a criação de mensagens de golpe, malware, links de pishing e auxílio em atividades fraudulentas.

Ceder dados pessoais para IA

É preciso tomar cuidado na hora de ceder seus dados para plataformas pouco conhecidas de inteligência artificial. Ao compartilhar informações sensíveis, você corre o risco de que elas sejam exploradas por terceiros. Além disso, algumas plataformas não possuem medidas adequadas de segurança e os dados podem ser acessados por hackers, por exemplo.

Permitir acesso total à biblioteca de imagens

Plataformas de IA como o Remini e o FaceApp trabalham com a geração de fotos solicitam podem armazenar todas as suas imagens para aprimoramento do próprio aplicativo. Felizmente, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) assegura ao usuário o direito de exclusão dos dados, garantindo a segurança e privacidade de seus dados.

Acreditar 100% no que dizem

Modelos de linguagem, assim como qualquer tecnologia, podem apresentar erros mesmo com amplo treinamento e informações anexadas na base de dados. No caso do ChatGPT especificamente, o treinamento foi até o mês de setembro de 2021. A tecnologia, portanto, carece de informações mais precisas do tempo atual. Além disso, toda a estruturação de linguagem de uma IA, mesmo projetada para ser imparcial e neutra, carrega consigo as perspectivas de suas fontes de treinamento.

Disseminar as informações de IAs sem antes checar

IAs podem apresentar informações falsas, imprecisas ou desatualizadas. . Além disso, as IAs fornecem respostas a partir de um modelo de formulação de argumentação. Logo, elas não entendem o contexto e intenção da pergunta, levando a interpretações errôneas ou respostas que não tratam do assunto corretamente. Portanto, verifique em fontes confiáveis as informações fornecidas pelas IAs antes de compartilhar.

Achar que IAs não têm vieses

Todo modelo de inteligência artificial possui um viés, pois é construído por humanos e estes carregam consigo perspectivas culturais e sociais. Se nós humanos falamos a partir de nossa cultura, a inteligência artificial fala através de sua base de programação que carrega elementos da cultura de quem a programou. Esses vieses podem afetar tanto o desempenho quanto as decisões dos modelos de IA.

Ao perguntar ao Bard ''Quem são as pessoas mais bonitas do mundo'', a IA apresenta uma lista com celebridades populares principalmente no ocidente e que atendem à determinados padrões de beleza. Logo, a ferramenta apresenta uma resposta que reitera inúmeras discussões sobre questões de gênero e raça em uma pergunta bastante subjetiva.

Fazer uma receita de IA sem verificar um site de receitas

Inteligências artificiais conseguem criar informações a partir de cálculos matemáticos de suas redes neurais. Isso significa que elas a capacidade de criar uma argumentação a partir de uma estrutura textual em sua programação, mesmo que a informação seja falsa. Embora possam facilitar o seu dia a dia com receitas, é importante checar os ingredientes para conferir se fazem sentido com o prato desejado. Por exemplo, ao pedir receita de um ''Bolo de Frango com Chocolate e Baunilha'' ao ChatGPT, este criou uma receita inexistente para o comando.

Práticas que envolvem o aprendizado a partir da experiência, como a gastronomia, um processo tão artesanal de entendimento sobre temperatura, tempero e tempo, ainda não podem ser compreendidos pelo sistema. Portanto, esteja atento as sugestões de receitas criadas por uma inteligência artificial.

Colocar as IAs para fazer 100% do trabalho por você

Embora os recursos presentes em IAs possam aumentar a produtividade no trabalho, não é recomendado pedir a elas para fazer tosas as tarefas, principalmente se você trabalha com redação e criação de imagens. Inteligências artificiais, além de possuírem vieses e serem capazes de disponibilizarem informações falsas em tom de verdade, não possuem a sensibilidade e criatividade humana, características muito valorizadas na escrita, artes e design.

Uma IA sempre irá escrever um texto ou criar uma imagem a partir de sua base de dados. Mesmo que seja convincente, o conteúdo não será original. Em relação aos textos, outro ponto de atenção decorre da criação de inteligências artificiais gratuitas que reconhecem textos produzidos por uma IA, como a AI Text Classifier da OpenAI. Isto pode desenrolar questões éticas e controle de qualidade em seu trabalho.

Com informações de Markkula Center.

