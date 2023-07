8 funções 'escondidas' dos AirPods que você precisa testar hoje

Os AirPods são os "parceiros" ideais para quem aderiu ao ecossistema da Apple . Além de se conectar ao iPhone , os fones de ouvido podem ser utilizados em outros dispositivos, como Macs, Apple TV e até mesmo produtos de outras marcas com Windows e Android , e contam com uma lista enorme de recursos extras. Entre eles, há a opção para compartilhar músicas, ouvir mensagens e até mesmo o teste de isolamento de ruído. A seguir, conheça oito funções "escondidas" dos AirPods que você precisa testar ainda hoje.

1. Compartilhar a sua música

Assim como acontece em celulares da Samsung com o Music Share, a Apple permite compartilhar a música em reprodução no iPhone com outra pessoa. Desta forma, você e o seu amigo podem ouvir a mesma playlist durante uma viagem, por exemplo. Tudo isso sem precisar compartilhar o fone de ouvido ou depender de um segundo smartphone com Spotify, Apple Music e afins aberto.

O recurso está disponível para usuários de iPhone que estão próximos. Além disso, há limitações no recurso: para utilizá-lo, ambos os ouvintes precisam ter AirPods, AirPods Pro, AirPods Max ou um fone da Beats que ofereça suporte ao compartilhamento.

2. Ouvir mensagens

Imagine a seguinte situação: você está andando de bicicleta e recebe uma mensagem importante enquanto escuta músicas ou podcasts pelos seus AirPods. A boa notícia é que você não precisa parar para ler a mensagem. Afinal, desde o iOS 13, a Siri é capaz de ler mensagens para você.

Tudo acontece diretamente no seu fone de ouvido. Um benefício útil para quem está fazendo exercício ou ocupado, enquanto carrega compras, arruma a casa ou simplesmente não quer mexer no celular. Você pode até responder às mensagens por voz!

3. Avisar quem está ligando para você

A facilidade não termina aí. Além de ler mensagens, a Siri também pode anunciar ligações recebidas. Uma função para lá de necessária caso não tenha um smartwatch como o Apple Watch. Assim, você poderá saber se é uma chamada importante ou não sem precisar tirar o telefone do bolso.

Você pode até atender e fazer ligações sem mexer no celular. Ao recepcioná-las, basta pressionar o entalhe na haste dos AirPods Pro ou tocar duas vezes no modelo mais simples dos AirPods. Para iniciar uma chamada, é só acionar a Siri e pedir para ligar para um contato específico.

4. Carregar os AirPods sem fio

Assim como nos iPhones mais recentes, a case dos AirPods suportam recarga por indução. Isto significa que, ao colocá-los sobre uma base de carregamento sem fio, o acessório receberá energia normalmente. É uma boa saída para quem esqueceu de levar o cabo Lightning na mochila ou simplesmente quer eliminar os fios do dia a dia.

Nem todos os modelos oferecem suporte ao recurso. É o caso do estojo dos AirPods mais simples de primeira geração, que só permitem a recarga com fio, ao contrário dos modelos mais recentes. Todas as edições dos AirPods Pro são compatíveis com a recarga sem fio.

5. Utilizar em dispositivos de outras marcas

Ainda que os principais recursos dos AirPods estejam limitados a produtos da Apple, é possível utilizar os fones de ouvido sem fio em dispositivos de outras marcas. Afinal, estamos falando de um acessório que se conecta via Bluetooth. Portanto, se você possui um computador com Windows ou tablet Android, por exemplo, basta pareá-los para ouvir músicas, podcats e vídeos com o wearable.

A grande questão é que você não terá a mesma comodidade. Por exemplo, ao conectá-lo a um computador com Windows 11, a opção para acionar a Siri estará indisponível. Outros recursos, como o pareamento rápido, podem não funcionar em produtos de outras marcas.

6. Rastrear a localização dos AirPods

Perdeu um dos lados dos AirPods? Sem problemas: você pode rastreá-lo pelo Find My (Buscar), assim como é feito com o iPhone, iPad, Mac e outros produtos da Apple. Mas, para procurar pelo fone de ouvido perdido, é preciso que o acessório esteja conectado ao seu Apple ID.

O rastreamento é feito pelo próprio app Buscar. Além disso, para detectá-lo, o fone de ouvido deve estar dentro do sinal de Bluetooth do seu iPhone ou de outro dispositivo conectado à rede Find My, amplificando a área de busca do wearable.

7. Testar o isolamento de ruídos

O cancelamento de ruídos ativo (ANC) é o grande destaque do AirPods Pro. Quando o recurso está habilitado, você pode restringir sons externos para aproveitar o som em total imersão e sem incômodo. Todavia, há como deixá-lo ainda melhor ao trocar as pontas de silicone com o auxílio do iOS.

A solução é oferecida pelas configurações do Bluetooth, pelo app “Ajustar” do iPhone. Ao acessar as definições do AirPods Pro, você pode verificar se as pontas de silicone estão isolando o som totalmente ou não. Assim, o sistema te ajuda a escolher o melhor encaixe da ponta auricular de acordo com o tamanho do seu ouvido.

8. Assistir à Apple TV com AirPods

Os AirPods são mais utilizados no iPhone. Mas, além do Mac, a Apple permite a conexão dos fones de ouvido com outros dispositivos da marca, como o Apple TV. Desta forma, os usuários conseguem assistir a filmes e séries diretamente pelos AirPods, sem depender de fio algum e sem emitir áudio pelos alto-falantes.

A opção é ideal para quem está consumindo conteúdos de madrugada e não quer incomodar as demais pessoas de casa, por exemplo. O recurso ainda ajuda a oferecer mais imersão e até mais concentração a filmes, séries e vídeo. Para usá-lo, basta acessar as configurações de Bluetooth do Apple TV e conectar os fones de ouvido.