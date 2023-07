8 jogos medievais que vão te fazer voltar no tempo

A temática medieval é muito utilizada na cultura pop em geral, e os jogos eletrônicos não estão fora disso. Desde as primeiras gerações dos videogames, já era possível ver consoles disponibilizando títulos com heróis empunhando espadas, cenários com castelos e até dragões para enfrentar. Essa onda nunca se encerrou, e os fãs de fantasia ainda podem aproveitar jogos mais atuais, como Dark Souls 3 , Elden Ring , entre outros. A seguir, confira 8 jogos que capazes de fazer você voltar no tempo com a temática medieval.

The Elder's Scrolls V: Skyrim foi lançado pela Bethesda há mais de uma década, em 2011, mas continua com uma comunidade bastante ativa, em especial graças às modificações feitas por fãs. Na época do lançamento, não demorou para o game ser considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. O bom sistema de combate, um espetacular mundo aberto para a época e um cenário que se baseia bastante em enredos clássicos da Escandinávia medieval foram alguns dos pontos que fizeram o RPG ser tão amado.

Skyrim foi tão importante para os videogames que serviu de referência para muitos outros jogos que surgiram no futuro. Mesmo que alguns desses tenham o superado em aspectos como o mundo aberto e a narrativa, por exemplo, vale a pena retornar ao game e rever essa obra prima criada pela Bethesda.

2. Dark Souls 3

Dark Souls 3 é considerado por muitos o melhor título da franquia da From Software, conhecida principalmente por ser extremamente difícil de ser superada. Além de muita habilidade, o game exige dos jogadores muita tentativa e erro para vencer seus desafios. Comentários sobre a série podem assustar os usuários menos hardcores, mas é importante destacar que há mais incluso nos jogos do que apenas a sua dificuldade. A direção de arte entrega um cenário medieval sombrio e que se inspira em históricos movimentos de arte, como o romantismo.

O terceiro jogo da saga foi lançado em abril de 2016 e colocou Dark Souls em um patamar ainda mais elevado. Esta edição tinha uma preocupação maior no level design, combate, narrativa e nas espetaculares lutas contra chefes. Criar o personagem, empunhar sua espada e partir para conhecer esse mundo será uma ótima experiência e, certamente, um grande desafio.

The Witcher 3: Wild Hunt foi lançado em 2015 pela CD Projekt. No game, o protagonista é Geralt de Rivia, um mercenário que procura pela Criança da Profecia. O jogo se passa em um mundo ficcional de fantasia, onde você poderá explorar cenários como planícies abertas, ruínas antigas e cavernas, além de aproveitar as cidades e toda a bela arquitetura medieval. Há ainda muita profundidade nos personagens e nas quests que você precisa concluir, o que torna a experiência ainda mais gratificante.

Como mencionado anteriormente, Skyrim serviu de inspiração para muitos jogos que surgiram posteriormente, seja RPG ou não. The Witcher 3 se inspirou, em especial, no mundo aberto, e ainda utilizou de certos pontos do game da Bethesda para conferir erros e acertos e levar a experiência definitiva. A CD Projekt fez um trabalho excepcional ao ponto do jogo se tornar um dos mais premiados da história.

Dragon Age: Inquisition foi o terceiro jogo da franquia de RPG de ação Dragon Age, desenvolvida pela BioWare. O título foi lançado em 2014 e se passa na mesma região que nos dois games anteriores, mas se destacou pela mudança gigantesca na exploração e por ter criado um mapa cinco vezes maior do que a primeira versão. Embora seja interessante jogar os dois primeiros games para entender a história, partir diretamente para o Inquisition ainda será uma ótima experiência, principalmente devido à narrativa e às consequências de suas escolhas.

A aventura de Dragon Age: Inquisition se passa no continente Thedas, e cabe a você criar o herói que salvará essa terra. Durante a jornada, é difícil não se impressionar com todo o design do mundo e sua imersão, mesmo se tratando de um jogo de quase dez anos atrás. As interessantes criaturas místicas também se apresentam para conceder uma experiência ainda mais interessante no game.

Chilvary retrata bem as batalhas de espada, que representam perfeitamente a idade média. Com a perspectiva em primeira pessoa, a franquia coloca o jogador para controlar um guerreiro em batalhas multiplayer utilizando de equipamentos como espadas, escudos, arcos e bestas. O primeiro game foi lançado em 2012, mas a Torn Banner Studios só foi lançar uma sequência, Chivalry 2, dez anos depois, em 2022.

A ideia em Chivalry é oferecer aos jogadores uma oportunidade viver batalhas épicas e cinematográficas na tela do monitor. Arenas de torneios, choque de espadas e cerco a castelos podem ser vivenciados por até 64 jogadores ao mesmo tempo. Você ainda pode escolher seu estilo de jogo próprio graças às quatro classes e 12 subclasses disponíveis.

For Honor é uma opção ainda mais interessante para aqueles que não querem passar pelos processos de estratégia ou jornada até chegar à tão aguardada batalha. Embora haja campanhas com histórias envolvendo, em especial, invasões a castelos e duelos contra "chefes", o título da Ubisoft sempre mostrou que os alvos eram os jogadores que gostam de ir direto ao ponto e desafiar adversários na arena na perspectiva em terceira pessoa.

Além dos já esperados cavaleiros, For Honor dá a opção de jogar com vikings e até samurais, cada um com seus equipamentos e estilo próprio para encarar as arenas de batalha. O game também se destaca com um interessante sistema de combate que se preocupa até com o peso da arma e a força aplicada pelo golpe para se ter o máximo de controle sobre seu personagem.

7. Elden Ring

Elden Ring foi lançado em fevereiro de 2022, sendo visto como um dos games mais aguardados do ano. Tanto que se tornou, em janeiro de 2023, o jogo mais premiado da história. Como esperado de um projeto da From Software, o título é um soulslike, com uma fórmula de gameplay agradável, apesar da também esperada dificuldade elevada do jogo. O título ainda teve colaboração de George R. R. Martin, autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, para entregar uma história rica e envolvente para os jogadores.

O RPG de ação contou com outros inúmeros pontos positivos, mas um dos destaques da crítica especializada foi o seu mundo aberto e a exploração. Campos abertos, masmorras, entre outros cenários se conectam com perfeição e trazem a emoção de encontrar e batalhar com perigosas ameaças pelo caminho. Claro que a criação de seu personagem também é um espetáculo à parte graças à liberdade de combinações que você pode fazer ao dar vida para seu herói.

Diablo 4 é o último lançamento da aclamada franquia da Blizzard. O game chegou ao mercado em junho de 2023 com a proposta semelhante à dos outros títulos da saga, sendo um RPG de ação com batalhas contra vários inimigos ao mesmo tempo, além de diversas missões a concluir e criação de personagens. O game também chama atenção por sua exploração superior aos dos seus antecessores, já que foi adicionado um rico mundo aberto para aumentar ainda mais suas horas de gameplay.

Outro grande qualidade em Diablo 4 é sua ambientação gótica medieval que consagrou toda a franquia. Para os fãs mais antigos e aqueles que nunca jogaram games da série, mas gostam desse cenário de terror na idade média e recheado de monstros, Diablo 4 é uma parada obrigatória.

