8 jogos que tinham tanto conteúdo pago que acabaram odiados pelos fãs

É comum comprar um game e receber a oferta de novos conteúdos pagos para quem quiser ou puder pagar. Entretanto, títulos como Diablo Immortal e Destiny 2 exageraram na medida e prejudicaram a experiência dos jogadores com essas decisões. A seguir, confira oito jogos que acabaram odiados pelos fãs devido ao excesso de conteúdo pago.

Star Wars Battlefront 2 foi lançado em 2017 e conta com avaliações muito positivas dos jogadores hoje em dia. Porém, para chegar a esse ponto, a Electronic Arts precisou admitir seu erro após a enxurrada de críticas dos fãs. Não à toa, a empresa precisou realizar uma renovação completa do jogo em 2018. Antes dessa atualização, o game era detonado pelas abusivas microtransações e mecânicas pay to win, que concediam vantagens aos jogadores que mais desembolsassem dinheiro.

A base de tudo foram as abusivas loot boxes, as caixas com itens aleatórios que os jogadores compravam. Essas caixas poderiam ter heróis e itens para evoluir seus personagens. A vantagem dos compradores era tanta que os usuários que decidissem jogar o game sem gastar nada precisariam de cerca de 40 horas para desbloquear os mesmos recursos. No final, a EA resolveu a situação tomando decisões como liberar heróis e naves desde o início, além de tornar as microtransações limitadas apenas a cosméticos que não afetam a gameplay.

2. Diablo Immortal

Diablo Immortal viveu uma verdadeira montanha-russa, desde o seu anúncio até o momento que os jogadores passaram a conhecer o game. Para começar, o título da Blizzard foi criticado na época em que foi revelado na BlizzCon 2018 por conta da confirmação de que se tratava de um jogo para aparelhos Android e iPhone (iOS), e não para PC. Quando foi lançado, em 2022, no entanto, os jogadores se arrependeram das críticas iniciais e viram que ali havia um grande potencial, ainda mais se tratando de um jogo free to play.

Apesar da qualidade da gameplay e dos visuais, além da boa quantidade de conteúdo em Diablo Immortal, as microtransações em excesso atrapalharam a experiência dos fãs. Afinal de contas, para se ter um progresso realmente significativo, é necessário pagar para se obter mais vantagens. Para piorar, o sistema de loot boxes pode fazer os gastos serem extremamente altos. Em um caso bastante emblemático, um streamer gastou cerca de R$ 81 mil para conseguir um item e ainda o destruiu em protesto.

3. Destiny 2

Destiny 2 é um jogo desenvolvido pela Bungie e lançado em 2017. Na época, jogadores e crítica especializada elogiaram bastante o que foi apresentado no game de tiro, como o bom número de conteúdo no ambiente multiplayer online e seus elementos de RPG. Não é para menos que o jogo foi um dos mais indicados no The Game Awards 2017. Contudo, não havia perfeição em Destiny 2, e um dos problemas que mais irritou e ainda irrita os usuários são as microtransações. Para começar, há a possibilidade de comprar itens que aumentam a taxa de drop de certos equipamentos, algo que faz a diferença em um jogo de muito grind.

Recentemente, as coisas pioraram em Destiny 2, em especial quando foram adicionados outros polêmicos conteúdos pagos, como um item que aprimora o seu personagem e coloca o jogo quase que em um território pay to win. Um popular youtuber chamado "Aztecross" chegou a fazer um vídeo criticando a situação e o intitulou de "Destiny 2 has become a Microtransaction Hell" (Destiny 2 se tornou um inferno de microtransação, em português). O vídeo, lançado no dia 19 de junho no YouTube, já conta com mais de 1,2 milhões de visualizações.

4. NBA 2K22

NBA 2K22 é o jogo da franquia que mais é lembrado quando o assunto são conteúdos pagos. O jogo conta com belos gráficos e excelentes modelos dos jogadores da vida real, além de uma gameplay ideal para um game de simulação de basquete. No entanto, as microtransações impactaram as avaliações de crítica e jogadores, que ficam mais negativas ano após ano.

Os jogos da franquia também trabalham com sistema de loot boxes, que você compra sem ter conhecimento de qual item estará dentro da caixa. NBA 2K22, em específico, tinha uma quantidade enorme de personalização, mas o que poderia ser algo bom ficou ofuscado pela necessidade de pagar rios de dinheiro até encontrar os itens desejados.

5. Marvel’s Avengers

Marvel's Avengers foi lançado em setembro de 2020 com a promessa de que seu conteúdo adicional seria limitado apenas cosméticos sem a capacidade de influenciar na gameplay. De fato, a Crystal Dynamics cumpriu essa promessa, manteve as microtransações apenas voltada aos cosméticos e lançou conteúdo extra gratuito com o passar dos meses, como novos heróis e histórias. Infelizmente, isso durou até pouco mais de um ano do lançamento do jogo.

Em outubro de 2021, a Crystal Dynamics adicionou consumíveis à loja de Marvel's Avengers. A novidade aumentava a quantidade de recursos que os jogadores poderiam adquirir na jogatina. Isso se tornou ainda pior devido à redução do ganho de experiência ocorrido meses antes, gerando a fúria da comunidade do game. A pressão dos fãs foi tão forte que, menos de um mês depois, a empresa se viu obrigada a retirar os itens consumíveis da loja.

Gran Turismo 7 é a última versão lançada da aclamada franquia de corridas de carros Polyphony Digital. O exclusivo para PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) entregou, em partes, aquilo que os fãs esperavam. Ótimos gráficos, com destaque para o belo sistema climático, a rica personalização de carros e a boa quantidade de conteúdo single-player são apenas alguns dos pontos positivos de Gran Turismo 7. Porém, os elogios, em grande parte, vieram antes do lançamento, já que quando o jogo chegou ao mercado, em 2022, a Polyphony ativou as microtransações e pegou os fãs completamente desprevenidos.

Até o lançamento do jogo, os usuários imaginavam que se houvesse microtransações, elas seriam semelhantes àquelas de Gran Turismo 6, que eram relativamente discretas. Porém, elas chegaram com preços muito mais elevados do que no jogo anterior. Para se ter uma ideia, o custo dos melhores carros pode se aproximar do limite de 20 milhões de créditos, algo em torno de R$ 1 mil, que você pode colocar em sua conta do game. Contudo, após algumas atualizações, o jogo apresenta melhoras, em especial no grind mais agradável de créditos, mas nada apaga o seu conturbado e decepcionante lançamento.

Plants vs. Zombies 2, de 2013, seguiu uma fórmula idêntica ao jogo antecessor da franquia de tower defense da Electronic Arts, mas com a principal diferença de ser um jogo gratuito. A princípio, o game foi um sucesso entre os usuários de Android e iPhone (iOS), mas logo as microtransações surgiram e os problemas com os fãs começaram a aparecer.

Plants vs. Zombies 2 adicionou alguns itens para tornar sua defesa de plantas mais fortes e serem capazes de segurar os zumbis com mais facilidade. Entretanto, a curva de dificuldade do game era exagerada ao ponto de o jogador ser obrigado a utilizar esses itens, que custavam dinheiro real, para não serem derrotados. Esse estilo de gameplay tirou a magia de Plants vs. Zombies e, eventualmente, decepcionou inúmeros usuários.

Evolve foi um jogo de tiro lançado em 2015, sendo considerado uma proposta bastante inovadora da Turtle Rock Studios. Em resumo, quatro jogadores controlavam personagens humanos em primeira pessoa que precisavam lidar contra outro usuário, esse controlando um monstro. A ideia de um game 4v1 agradou bastante os fãs da desenvolvedora, conhecida principalmente por Left 4 Dead, o que fez Evolve passar a ser muito aguardado.

Infelizmente, o título ficou muito limitado às microtransações. Com exceção do pouco conteúdo padrão, tudo envolvia comprar conteúdo adicional, como armas e até novos monstros. Apesar do potencial enorme que Evolve possuía, o jogo não foi muito acessível para boa parte dos jogadores, e a ótima ideia da Turtle Rock Studios acabou caindo no esquecimento.

