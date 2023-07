8 truques do botão de volume do seu iPhone que você não conhecia

Os botões de volume do iPhone , dispostos na lateral do celular da Apple , podem ter muito mais funções do que apenas aumentar e diminuir o som emitido pelo smartphone. É possível configurar o item para realizar ações como digitalizar documentos, capturar uma imagem na tela e até silenciar chamadas naqueles momentos em que não se pode ou não se quer atendê-las. Nas linhas a seguir, o TechTudo lista oito truques com o botão de volume do iPhone para você testar e ressignificar o uso do hardware.

Para a lista, foi utilizado um modelo de iPhone 14 tradicional, atualizado com iOS 16.5.1. Vale ressaltar que os comandos podem variar dependendo da versão do sistema operacional instalado no aparelho da Apple.

2 de 9 Botões de volume do iPhone 14 lilás — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo Botões de volume do iPhone 14 lilás — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

📝 Como ativar 5G no iPhone? Veja no Fórum TechTudo

1. Digitalizar documentos

Entre as ações que podem ser feitas usando o botão de volume do iPhone está a digitalização de documentos. Utilizando aplicativos como Freeform (disponível no iOS 16.2 e posterior), Arquivos, Mail, Notas e Lembretes, é possível escanear um documento ou papel com texto de sua preferência, por meio do scanner integrado ao telefone da Apple.

Passo 1. Abra o aplicativo de sua preferência entre os listados acima. Para este teste, escolhemos o Freeform. Em seguida, toque em Selecionar objetos (ícone de imagem no canto inferior direito da tela) e, por fim, em Escaneamento;

3 de 9 Como escanear documentos no Freeform usando o botão de volume — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Como escanear documentos no Freeform usando o botão de volume — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Passo 2. Aponte para o documento que deseja digitalizar. Por padrão, o scanner de documentos deve digitalizar automaticamente a imagem após identificá-la. No entanto, caso isso não aconteça, é possível clicar com o botão de aumentar ou diminuir o volume para fazer a digitalização --- sem precisar tocar no botão do obturador na tela do celular. Feito isso, basta ajustar o corte e, enfim, salvar a imagem.

4 de 9 Imagem escaneada usando o Freeform, aplicativo do iPhone — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Imagem escaneada usando o Freeform, aplicativo do iPhone — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

2. Desativar alarme

Quem quer tentar parar de procrastinar ao acordar pela manhã pode desativar a opção "Adiar" para cada alarme registrado no aplicativo Relógio. Ao fazer isso, a opção para parar o barulho do despertador pode estar em qualquer um dos botões de volume. Na hora de acordar, basta tocar no botão para que o som do alarme seja desativado (mas sem acrescentar 10 minutinhos para continuar o sono).

Passo 1. Abra o app do Relógio e toque no símbolo de "+", no canto superior da tela. Na hora de adicionar o novo alarme, desative a opção Adiar e salve suas alterações.

5 de 9 Como tirar o Adiar do despertador do iPhone — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Como tirar o Adiar do despertador do iPhone — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

3. Capturar tela

Usuários novos de iPhone muitas vezes não estão familiarizados com os atalhos do aparelho. Ações simples como tirar um print usando o novo celular podem virar uma dor de cabeça caso não se tenha ideia de como fazer isso. Se quiser capturar uma imagem da tela do celular, basta apertar o botão de aumentar o volume ao mesmo tempo em que aperta o botão de Liga/Desliga. Assim, o print será tirado e salvo automaticamente na galeria do aparelho.

6 de 9 Combinação de botões pode ser usada para tirar prints no iPhone — Foto: Carolina Ávila/TechTudo Combinação de botões pode ser usada para tirar prints no iPhone — Foto: Carolina Ávila/TechTudo

Vale ressaltar que uma miniatura, no canto da tela, é mostrada assim que o print é capturado. Ao tocar nela, o usuário consegue editar alguns elementos da imagem antes de salvá-la na galeria ou enviá-la para um contato ou aplicativo.

4. Desativar FaceID ou TouchID

Um truque para impedir que pessoas usem seu rosto para desbloquear seu celular quando estiver dormindo é desativar o FaceID ou TouchID (em casos de modelos de iPhone tenham botão). Para isso, basta apertar ao mesmo tempo os três botões do aparelho — os dois botões de volume e o botão lateral de Liga/Desliga — enquanto estiver na tela de bloqueio. Dessa forma, será aberto o menu de informações médicas do iPhone (que também tem a opção de desligar o celular). Ao sair desse menu e voltar para a tela de bloqueio, só será possível acessar o conteúdo do iPhone após digitar a senha do dispositivo.

7 de 9 Como desativar o FaceID ou TouchID do iPhone usando os botõesd e volume — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Como desativar o FaceID ou TouchID do iPhone usando os botõesd e volume — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

5. Entrar no modo de diagnóstico

Usuários que desejam fazer testes de hardware ou software no iPhone precisam entrar no modo de diagnóstico. Para isso, aperte o botão lateral e qualquer um dos botões de volume e aguarde a exibição do painel de saúde, onde há a opção "Desligar". Arraste o ícone deslizante, aguarde 30 segundos e pressione e segure os dois botões de volume simultaneamente. Depois, solte os botões quando o logotipo da Apple aparecer. É importante fazer isso com o celular conectado ao carregador.

6. Forçar reinicialização

Para reiniciar o iPhone 14 ou anteriores é preciso ser rápido. Aperte o botão de aumentar volume e solte, depois o de abaixar volume e, por fim, o de Liga/Desliga. Uma tela com um ícone de deslizar para desligar vai aparecer, mas não é preciso tocar nela. Após alguns segundos segurando o botão lateral, basta soltar o hardware e o telefone deve reiniciar.

8 de 9 iPhone 14 também tem modo para forçar a reinicialização do aparelho — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo iPhone 14 também tem modo para forçar a reinicialização do aparelho — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

7. Silenciar chamada

Chamadas indesejadas também podem ser um problema solucionado pelos botões de volume. Se a campainha do iPhone estiver ativada, ao receber uma ligação, o usuário poderá tocar em qualquer um dos botões de volume e ela será silenciada. Se o iPhone estiver no modo de vibrar, o comando fará com que o celular interrompa as vibrações.

8. Tirar foto em precisar tocar na tela

Nem sempre é preciso tocar no botão do obturador, na tela do celular para tirar uma foto. O botão de volume pode ser muito útil, principalmente na hora de tirar selfies. Basta abrir o app da câmera, se posicionar e apertar qualquer um dos dois botões para registrar o momento, seja com a lente frontal ou com o jogo traseiro do aparelho.

9 de 9 É possível tirar fotos com o iPhone sem precisar tocar na tela — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo É possível tirar fotos com o iPhone sem precisar tocar na tela — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

Com informações de Gadget Hacks

🎥 iPhone: 6 funções básicas que todo usuário deveria saber fazer no iOS