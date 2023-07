9 regras de etiqueta no celular que você deveria seguir, mas não segue

O uso responsável e educado de celulares não é apenas uma questão de boas maneiras, mas também um indicativo de respeito ao espaço e ao tempo dos outros. Conhecer e aderir a certas regras de etiqueta pode ajudar a manter a harmonia nas interações sociais e profissionais, evitar mal-entendidos e construir uma imagem positiva. Quando se trata de ligações telefônicas, por exemplo, é recomendado responder prontamente ou, quando impossibilitado, retornar as chamadas. Isso mostra consideração pelo tempo da outra pessoa.

Da mesma forma, assuntos delicados devem ser tratados preferencialmente em conversas face a face ou, no mínimo, por telefone, para evitar a comunicação inadequada ou incompleta que muitas vezes ocorre via mensagem de texto. Nas linhas a seguir, veja essas e outras dicas de etiqueta e descubra como o uso responsável do celular pode facilitar suas interações diárias.

2 de 5 Homem segurando celular dobrável — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Homem segurando celular dobrável — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

📝 Seu celular Android está lento? Veja no Fórum TechTudo

1. Atender prontamente ou retornar as chamadas

Quando o telefone toca, é educado atender prontamente ou, se não for possível, retornar a chamada assim que tiver oportunidade. Isso mostra que você valoriza a pessoa que está tentando entrar em contato com você e reconhece a importância da comunicação. Ignorar chamadas ou adiar indefinidamente o retorno pode deixar uma impressão de desconsideração ou desinteresse, o que pode ser prejudicial em relações pessoais e, sobretudo, profissionais.

2. Apresente-se e cumprimente educadamente

Ao iniciar uma chamada, é importante se identificar e cumprimentar a pessoa com quem está falando de maneira educada. Isso estabelece um tom positivo para a conversa e pode ajudar a criar uma atmosfera amigável. Se você estiver atendendo uma chamada, um simples “Olá” seguido de um “Como posso ajudar?” pode fazer uma grande diferença na forma como a conversa se desenrola, principalmente em contextos profissionais.

3 de 5 Cumprimentar as pessoas ao iniciar uma conversa é essencial para se destacar em suas interações sociais — Foto: Fauxels/Pexels Cumprimentar as pessoas ao iniciar uma conversa é essencial para se destacar em suas interações sociais — Foto: Fauxels/Pexels

3. Mantenha a voz calma e clara

Ao falar ao telefone, certifique-se de que sua voz seja calma e clara. Isso não apenas facilita a compreensão, mas também transmite profissionalismo e cortesia. Evitar gritar ou falar muito baixo mostra respeito pelo ouvinte e contribui para uma comunicação eficaz. Uma voz clara e calma é especialmente importante em situações tensas ou emocionais, ajudando a manter a situação sob controle.

4 de 5 Ao falar ao telefone, certifique-se de que sua voz seja calma e clara — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Ao falar ao telefone, certifique-se de que sua voz seja calma e clara — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

4. Evite discutir assuntos delicados por mensagem de texto

Essa orientação tem o objetivo de proteger a clareza da comunicação e preservar relacionamentos. As mensagens de texto são uma ferramenta muito útil para a comunicação rápida e direta, mas sua natureza sucinta podem torná-las inadequadas para discussões complexas ou delicadas.

Em uma mensagem de texto, a entonação e a emoção do falante podem ser facilmente mal interpretadas, o que pode levar a mal-entendidos e conflitos desnecessários. Assim, para evitar a confusão e proteger as relações interpessoais, é aconselhável tratar de tópicos delicados via ligação ou chamada de vídeo.

5. Evite comer ou beber enquanto fala ao telefone

Esta é uma norma de etiqueta fundamental para proporcionar uma experiência de conversa agradável e respeitosa para ambas as partes. Os sons produzidos ao mastigar alimentos ou beber líquidos podem ser amplificados através do telefone, resultando em ruídos capazes de distrair e até irritar a pessoa do outro lado da linha.

5 de 5 Evitar o celular nas refeições proporciona uma experiência de conversa agradável e respeitosa — Foto: Tima Miroshnichenko/Pexels Evitar o celular nas refeições proporciona uma experiência de conversa agradável e respeitosa — Foto: Tima Miroshnichenko/Pexels

Além disso, falar com a boca cheia pode afetar a clareza da sua fala, dificultando a compreensão das suas palavras. Ao evitar comer ou beber durante uma chamada, você demonstra respeito pelo tempo e atenção da outra pessoa, e mostra que a conversa é sua prioridade no momento.

6. Evite falar ao telefone em locais inapropriados

Falar ao telefone em locais como bibliotecas, cinemas, restaurantes ou durante reuniões pode ser considerado desrespeitoso e perturbador para os outros. Ao evitar usar o telefone em locais onde a conversa pode ser inadequada, você mostra respeito pelo ambiente e pelas pessoas ao seu redor, e contribui para uma atmosfera mais agradável.

7. Use a função 'mudo' quando necessário

Em situações em que ruídos de fundo podem ser perturbadores para a pessoa com quem você está falando, usar a função "mudo" é uma prática bastante educada. O recurso é especialmente útil em conferências telefônicas ou quando você está em um ambiente barulhento. Ao usar a função de mudo, você garante que os ruídos ao seu redor não interfiram na comunicação.

8. Seja respeitoso com a privacidade dos outros

Com a frequente utilização de chamadas e mensagens de texto em espaços públicos, é importante estar ciente das informações pessoais ou sensíveis que podem ser compartilhadas inadvertidamente. Falar sobre assuntos particulares ou confidenciais em um ambiente público pode violar a privacidade de terceiros ou, no mínimo, ser uma distração indesejada. Por isso, fique atento e trate de tópicos sensíveis apenas em ambientes privados, como na sua própria casa.

9. Seja consciente do volume da sua voz

O controle do volume da voz ajuda a garantir que a conversa não incomode as pessoas ao seu redor, especialmente em espaços públicos ou ambientes de trabalho. Falar muito alto pode ser visto como falta de consideração, já que pode interromper a concentração ou o relaxamento dos outros. Também pode levar à divulgação involuntária de informações pessoais ou confidenciais.