Acredite: Threads existe há anos! Veja curiosidades sobre a rede social

O Threads , do Instagram , foi lançado na última quarta-feira (5) e é a nova rede social do momento. Mais de 30 milhões de usuários já baixaram o aplicativo nas lojas oficias do Android e do iPhone ( iOS ), mas poucas pessoas sabem que antes de surgir como um concorrente do Twitter , o app da Meta já existiu no passado como um rival do Snapchat. Ele foi lançado pela primeira vez em 2019, mas não conseguiu competir com a rede social de posts efêmeros – por isso, acabou sendo descontinuado em 2021.

Além disso, outras curiosidades sobre a nova plataforma chamam atenção, como o fato de ainda não ter sido disponibilizada para vários países da Europa. Na lista a seguir, o TechTudo compartilha quatro curiosidades sobre o Threads que você precisa saber antes de usar a nova rede social.

Threads, do Instagram, alcançou mais de 30 milhões de usuários em poucos dias

1. O primeiro Threads foi lançado em 2019

Pouca gente sabe, mas o Threads já existiu no passado e tinha uma proposta completamente diferente da que tem agora. O app foi lançado pela primeira vez em 2019, mas não fez tanto sucesso. Na época, ele surgiu para rivalizar com o Snapchat e foi descontinuado pelo Facebook porque alcançou uma base de pouco mais de 200 mil usuários – um número muito pequeno em comparação com o número de usuários ativos do Instagram.

O primeiro Threads era uma rede social de mensagens que surgiu para rivalizar com o Snapchat

Em 2019, o Threads funcionava como um chat para enviar e receber mensagens de texto, compartilhar fotos e fazer chamadas de vídeo em tempo real - recursos que, mais tarde, foram incorporados ao próprio Instagram. Mas, agora, o app ressurge completamente reformulado e sua proposta é bater de frente com o Twitter. Hoje, o Threads pode ser definido como uma rede social de textos curtos e que funciona como um microblog – de maneira semelhante a rede que hoje é comandada por Elon Musk.

2. O app ainda não está disponível na Europa

O Threads foi anunciado oficialmente pela Meta na última quarta-feira (5), e está disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Desde o seu lançamento, o app pode ser baixado em mais 100 países diferentes, incluindo Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, por exemplo, mas ainda não foi disponibilizado para os estados-membros pertencentes à União Europeia.

Ou seja, usuários que moram em países como Portugal, França ou Espanha não poderão usar o Threads por enquanto. Segundo informações do site especializado TechRadar, o embargo ao novo app de Zuckerberg pode ter relação com as regulamentações de privacidade da plataforma.

3. Chegou a 10 milhões de usuários em sete horas

O Threads alcançou a marca de 10 milhões de usuários apenas sete horas após o seu lançamento oficial – número cinco vezes maior que a quantidade total de usuários do da primeira versão do app, lançada em 2019. Já na quinta (6), o número de inscritos no novo app já havia saltado para 30 milhões. O anúncio foi feito pelo próprio Mark Zuckerberg em seu perfil no Threads.

Threads alcançou a marca de 10 milhões de usuários em apenas sete horas

A título de comparação, o Twitter tem cerca de 353 milhões de usuários ativos em todo o mundo – ou seja, em apenas algumas horas, o Threads conseguiu alcançar pouco menos de 10% do número total de usuários do Twitter, o que parece bastante promissor considerando que a rede social foi lançada há apenas alguns dias.

4. Novas funcionalidades são esperadas em breve

Usuários que começaram a usar o Threads na esperança de substituir o Twitter podem notar que algumas funcionalidades presentes no microblog do pássaro azul ainda não estão disponíveis no app de Zuckerberg. Por enquanto, ainda não existe a possibilidade de ativar o feed cronológico, por exemplo, e a busca só retorna resultados de perfis na rede social; isso significa que ainda não é possível buscar por um assunto que esteja em alta ou pesquisar por hashtags.

No entanto, alguns desses recursos devem ser disponibilizados no Threads em breve. Um deles vai permitir, inclusive, que usuários da nova rede social se comuniquem com amigos que usam outras plataformas, como o Mastodon, por exemplo, dentro do próprio feed do Threads. Isso será possível graças a compatibilidade com o protocolo ActivityPub, que deve ser incorporado ao app da Meta dentro dos próximos meses.

Com informações de TechRadar

Usuários brincam com a novidade do Threads e as aventuras espaciais de Elon Musk

Segundo os usuários, Zuckerberg está contente com a repercussão inicial da rede

Você vai adotar uma nova personalidade para o seu perfil no Threads? Alguns internautas já disseram que vão

