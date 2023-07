Air Cooler: 6 modelos para refrigerar o processador do PC sem gastar muito

O Air Cooler é um periférico indispensável para aqueles que pretendem manter o processador do computador em uma baixa temperatura, evitando possíveis superaquecimentos. Empresas como Cooler Master , Redragon , Deepcool e T-Dagger oferecem modelos por preços a partir de R$ 62 , como é o caso do T-Dagger Idun T-GC9109 M, que vem com iluminação LED e uma ventoinha de 90 mm. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Já o Redragon Thor CC-9103 possui compatibilidade com soquetes AMD e Intel, promete uma operação silenciosa e pode ser adquirido por aproximadamente R$ 193. Outro destaque é o DeepCool R-AK400-WHNNMN-G-1, que vem com um dissipador confeccionado em alumínio e cobre, conta com uma velocidade de rotação de 1850 RPM e é comercializado por cerca de R$ 195. Veja a lista com seis Air Coolers disponíveis no Brasil.

1. T-Dagger Idun T-GC9109 M – a partir de R$ 62

O T-Dagger Idun T-GC9109 M é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo possui um encaixe compatível tanto em soquetes da AMD, quanto da Intel, além de oferecer uma iluminação RGB, que visa deixar o gabinete mais estiloso. O item pode ser encontrado por valores que se iniciam em R$ 62.

O item também dispõe de um conector de três pinos, ventoinha de 90 mm e também acompanha pasta térmica. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores apontam que o Air Cooler consegue manter os processadores em baixa temperatura.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: a ventoinha pode ser pequena

2. Deepcool Edge Mini FS V2.0 – a partir de R$ 78

O Deepcool Edge Mini FS V2.0 é outra alternativa para os que pretendem montar um PC. Segundo a empresa, este modelo vem com conector de três pinos, funciona via rolamento hidráulico e conta com uma velocidade de rotação de 2.200 RPM. Com um tamanho compacto, o Air Cooler oferece dimensões de 119 mm x 75 mm x 112 mm. O item está disponível a partir de R$ 78.

A fabricante ressalta que este produto é compatível com os soquetes LGA 1700, 1200, 1151, 1150 e 1155 da Intel; além dos AM5 e AM4 da AMD. O dispositivo é avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores apontam que o Air Cooler é satisfatório e consegue manter temperaturas de até 60 graus. Porém, alguns reclamam do fato de o encaixe não ser compatível com alguns modelos da AMD.

Prós: consegue manter o processador em uma temperatura satisfatória para o preço cobrado

consegue manter o processador em uma temperatura satisfatória para o preço cobrado Contras: alguns compradores relatam que ele não é compatível com alguns soquetes da AMD

O Redragon Tyr Rainbow CC-9104 é mais uma escolha para manter o computador na temperatura adequada. Assim como o primeiro item desta lista, este também possui um sistema de iluminação em LED, que pode ser ideal para os que pretendem montar um PC com visual estiloso. O produto pode ser obtido pela economia de R$ 134.

Este Air Cooler é compatível com soquetes da AMD e Intel, conta com encaixe de quatro pinos e se destaca por vir equipado com uma ventoinha de 120 mm. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os compradores afirmam que o dispositivo é silencioso, acompanha pasta térmica e é eficiente no que se propõe a fazer.

Prós: ventoinha de 120 mm

ventoinha de 120 mm Contras: pode não agradar quem busca algo mais discreto

Outra opção para o computador é o Cooler Master Hyper H412R. De acordo com a fabricante, este item conta com um conector de quatro pinos, vem com uma ventoinha de 92 mm, trabalha em uma tensão de 12 V e possui dimensões de 102 mm x 84,5 mm x 136 mm, que pode ser ideal para quem dispõe de pouco espaço no gabinete. O Air Cooler é vendido por aproximadamente R$ 177.

A marca reforça que o modelo é compatível com os soquetes LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155 e LGA1156 da Intel e também AM5 e AM4 da AMD. O item é avaliado com 4,9 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores destacam positivamente que o equipamento é silencioso e eficiente. No entanto, alguns relatam que a instalação pode ser difícil.

Prós: atende o básico

atende o básico Contras: a ventoinha possui um tamanho inferior

5. Redragon Thor CC-9103 – a partir de R$ 193

O Redragon Thor CC-9103 é mais uma alternativa para manter a baixa temperatura do processador. Segundo as especificações da marca, este modelo possui um conector de quatro pinos e vem equipado com uma ventoinha de 120 mm, que promete um trabalho silencioso. Além disso, o item também é compatível com soquetes AMD e Intel. O produto é ofertado por cerca de R$ 193.

O equipamento também pode agradar os usuários que pretendem deixar o gabinete mais estiloso, pois o Air Cooler conta com um sistema de iluminação RGB em LED. Avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores elogiam a eficiência do produto. Contudo, alguns alegam que não é possível desligar os efeitos de LED.

Prós: ventoinha que promete uma operação silenciosa

ventoinha que promete uma operação silenciosa Contras: alguns usuários reclamam que não é possível desligar a luz de LED

O DeepCool R-AK400-WHNNMN-G-1 é o item mais caro desta lista. De acordo com a fabricante, este modelo é compatível com os soquetes LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150 e LGA1155 da Intel, assim como também pode ser encaixado no soquete AM4 da AMD. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 195.

Outras especificações apontam que este Air Cooler consegue alcançar uma velocidade de rotação de 1850 RPM e produz um ruído de 29 dBA. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores apontam que o modelo é silencioso e dispõe de uma instalação simples.

Prós: atende às expectativas

atende às expectativas Contras: preço elevado

