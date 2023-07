Caixas de som com Alexa são ideais para quem procura um aparelho que auxilie a organizar as tarefas diárias, lembretes, controlar dispositivos e montar uma casa conectada. A lista a seguir reúne modelos que não são muito conhecidos pelo público e que trazem integração com a assistente de voz da Amazon por preços a partir de R$ 275 , como é o caso da Echo Pop , lançamento que traz tamanho compacto. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Já a Intelbras IZY Speak ISS 102 conta com formato cilíndrico e potência de 5 W RMS por valores que partem de R$ 437. Outra opção é a Echo Show 10, que apresenta tela de 10 polegadas e som potente por cerca de R$ 1.899. Veja a seguir seis caixas de som com Alexa pouco conhecidas para comprar no Brasil.

2 de 6 Alexa: 6 caixas de som pouco conhecidas com a assistente de voz da Amazon — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Alexa: 6 caixas de som pouco conhecidas com a assistente de voz da Amazon — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Caixa de som amplificada: qual a melhor? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Echo Pop – a partir de R$ 275

3 de 6 Echo Pop é uma caixinha smart da Amazon lançada em maio de 2023 — Foto: Reprodução/Amazon Echo Pop é uma caixinha smart da Amazon lançada em maio de 2023 — Foto: Reprodução/Amazon

A Echo Pop é uma caixinha smart da Amazon que chegou no Brasil em maio de 2023, por isso muita gente ainda não conhece o produto. O lançamento é o mais acessível com Alexa na geração atual da Amazon e deixou o clássico “redondinho” de lado da Echo Dot (3ª geração). Diferente dos outros modelos, a Echo Pop é "cortada ao meio" e possui um tamanho mais compacto, o que faz com que o som fique bem direcionado para a frente. Além disso, o novo dispositivo traz um formato mais semiesférico e processador AZ2 Neural Edge. Ela está disponível por R$ 275 na Amazon.

Apesar de não ser tão conhecida comercialmente pelo público, o periférico possui as mesmas funções dos outros alto-falantes da empresa, podendo tocar músicas, responder a comandos, controlar dispositivos da casa smart e executar rotinas. Ela pode ser uma opção interessante para a mesa de cabeceira do quarto ou a bancada do banheiro. Um dos maiores destaques do aparelho é que ele foi pensado de forma sustentável, com tecidos feitos com fios de poliéster reciclados pós-consumo e 80% de alumínio reciclado. A Echo Pop possui uma avaliação de 4,7 de 5 estrelas, com destaque para o custo-benefício e para a qualidade sonora.

Prós: som potente

som potente Contras: não possui muita compatibilidade com o Apple Music

Gostou do produto? Compre aqui compacta Echo Pop — Preta R$ 275 IR À LOJA

Todas as ofertas de Echo Pop — Preta × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. compacta Echo Pop — Preta R$ 275 IR À LOJA

2. Echo Dot 5ª Geração – a partir de R$ 407

4 de 6 Echo Dot 5ª Geração é um dos modelos recém-lançados da Amazon — Foto: Reprodução/Amazon Echo Dot 5ª Geração é um dos modelos recém-lançados da Amazon — Foto: Reprodução/Amazon

A Echo Dot 5ª Geração também é um dos modelos recém-lançados da Amazon. O periférico recebeu um sensor de temperatura, que pode ser útil para programar a Alexa para reagir de acordo com as oscilações térmicas do ambiente. De acordo com as especificações, ela oferece som mais balanceado e de maior qualidade da linha até então. Para maior clareza, ela acompanha um alto-falante de 1,73 polegadas com direcionamento frontal.

Na atualização, a caixinha smart conta com a função de acelerômetro, que permite que o usuário pause a reprodução de uma música ou o disparo de um alarme apenas tocando na parte superior do dispositivo. Na Amazon, ela recebeu aprovação completa de 89% dos últimos compradores. Os destaques vão para o custo-benefício e para o alcança da caixa, não sendo necessário na maioria dos casos deixá-la com o volume máximo. Ela pode ser encomendada por preços que partem de R$ 407.

Prós: som de alto alcance e custo-benefício

som de alto alcance e custo-benefício Contras: só funciona na tomada

Gostou do produto? Compre aqui alexa Echo Dot (5ª geração) — Preta R$ 429 IR À LOJA

Todas as ofertas de Echo Dot (5ª geração) — Preta × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. alexa Echo Dot (5ª geração) — Preta R$ 429 IR À LOJA

3. Intelbras IZY Speak ISS 102 – a partir de R$ 437

A Intelbras IZY Speak ISS 102 A é uma caixinha de som em formato cilíndrico que traz integração com Alexa. O modelo apresenta conectividade por meio do Bluetooth 4.2 ou Wi-Fi e a alimentação é feita por uma bateria de lítio. Já a taxa de transmissão é de até 65 Mb/s e a saída de áudio de 5 W RMS. O aparelho sonoro também conta com dois microfones e um painel de controles com botões na parte superior.

Devido à Alexa integrada na IZY Speak, é possível pedir informações meteorológicas, receitas, ligar e desligar eletrodomésticos e luzes. O modelo pode ser encontrado por preços que partem de R$ 437. Avaliado com nota média de 3,8 de 5 estrelas, possui registros de avaliação que destaca o bom funcionamento apenas em dispositivos iOS. Já em outros comentários, compradores relatam problemas em relação ao comando de voz, que demora para ser ativado.

Prós: funciona bem com iPhone

funciona bem com iPhone Contras: problemas na função de comando de voz e durante o uso da Alexa e do Spotify

Gostou do produto? Compre aqui CUSTO-BENEFÍCIO Intelbras IZY Speak ISS 102 A R$ 347 IR À LOJA

Todas as ofertas de Intelbras IZY Speak ISS 102 A × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CUSTO-BENEFÍCIO Intelbras IZY Speak ISS 102 A R$ 347 IR À LOJA

4. Pulse SP358 – a partir de R$ 719

A Pulse SP358 é uma caixinha inteligente que promete uma alta performance e também traz conexão com Aexa. O modelo conta com tecnologia de conectividade Bluetooth e Wi-Fi e potência de 20 W RMS. O diâmetro do subwoofer é de quatro polegadas e o aparelho possui cerca de 18,5 cm de altura, 7,5 cm de largura e 7,5 cm de comprimento no formato cilíndrico vertical. O dispositivo oferece bateria que promete durar até seis horas com alimentação por meio de cabo mini USB em uma voltagem de 5V DC.

De acordo com a marca, a caixa é feita com um material resistente, pensada para manter ao seu alcance em qualquer ambiente da casa. A lateral possui um painel com botões de controle, uma saída USB mini e uma entrada auxiliar. Avaliada em 3,4 de 5 estrelas, os compradores elogiam a qualidade do comando de voz e da integração com a Alexa. No entanto, há reclamações sobre o volume, considerado baixo, e som “abafado”. A opção pode ser adquirida por valores a partir de R$ 719.

Prós: qualidade do comando de voz e da integração com a Alexa

qualidade do comando de voz e da integração com a Alexa Contras: conforme relatos de alguns compradores, volume baixo e som “abafado”

Gostou do produto? Compre aqui 20 W RMS Pulse SP358 R$ 566 IR À LOJA

Todas as ofertas de Pulse SP358 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 20 W RMS Pulse SP358 R$ 566 IR À LOJA

5 de 6 Amazon Echo Studio é uma caixa de som potente confeccionada com cinco alto-falantes internos — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Amazon Echo Studio é uma caixa de som potente confeccionada com cinco alto-falantes internos — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

A Echo Studio é uma caixa de som potente confeccionada com cinco alto-falantes internos, uma proposta interessante para usuários exigentes que procuram modelos com áudio direcional Ultra HD e é compatível com formatos de áudio espacial como Dolby Atmos. O hardware oferece 330 W de potência, uma vantagem se considerar o tamanho compacto do dispositivo. O design apresenta uma confecção vertical, um formato bom para transporte. Além de transmitir músicas, a caixa smart oferece integração com a assistente virtual Alexa, permitindo que o comprador controle outros aparelhos inteligentes pela voz, acesso automático para agendas, calendários, e leitura de notícias.

Dentre os serviços compatíveis, destacam-se o Amazon Prime Music, Apple Music e Spotify, que podem ser acessados pelo comando de voz. O sistema interno da caixa ainda se adapta à acústica do ambiente automaticamente, o que aprimora os alto-falantes para a reprodução eficiente de som. O desenho superior do produto confere botões power para controle de volume e para desligar o microfone. Avaliado com um anota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade sonora proporcionada pelos alto-falantes. Porém, criticam o preço elevado. O aparelho pode ser adquirido por cerca de R$ 1.709.

Prós: alta potência

alta potência Contras: precisa estar conectado na tomada o tempo todo

Gostou do produto? Compre aqui DOLBY ATMOS Echo Studio R$ 1.599 IR À LOJA

Todas as ofertas de Echo Studio × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DOLBY ATMOS Echo Studio R$ 1.599 IR À LOJA

6. Echo Show 10 – a partir de R$ 1.899

6 de 6 Amazon Echo Show 10 traz tela de 10 polegadas que segue o usuário — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Amazon Echo Show 10 traz tela de 10 polegadas que segue o usuário — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

A Echo Show 10 é uma caixa de som com tela de 10 polegadas HD com resolução de 1280x800 pixels e sensores que permitem ao display seguir o usuário, uma função interessante para quem procura uma caixa de som para chamadas de vídeo, filmes ou séries. Em relação à resolução da câmera, são 13 megapixels, segundo a Amazon. O componente pode, inclusive, ser bloqueado manualmente ou até mesmo desligar o microfone e colocar a caixinha em modo "Não perturbe". Ela está disponível por R$ 1.899.

O modelo também funciona como câmera de segurança, apesar de não ter um perfil "secreto". Assim como outros modelos de Echo Show, ela também permite monitorar a casa nos momentos em que o morador estiver ausente. Já o som, acompanha 2 tweeters de 1 e 5 W por canal + woofers de 3 e 35W, permitindo uma melhor separação das frequências graves, médias e agudas. Na Amazon, o item é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e, os compradores ressaltam o tamanho da tela, a luminosidade e a qualidade do som. No entanto, pontuam que ela permite a orientação só paisagem.

Prós: tela de 10 polegadas e compatibilidade com Prime Video e Netflix

tela de 10 polegadas e compatibilidade com Prime Video e Netflix Contras: só permite orientação em paisagem

Gostou do produto? Compre aqui COM MOVIMENTO Echo Show 10 R$ 1.599 IR À LOJA

Todas as ofertas de Echo Show 10 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM MOVIMENTO Echo Show 10 R$ 1.599 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?