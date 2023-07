O Amazon Prime Day 2023 acontecerá nos dias 11 e 12 de julho com ofertas exclusivas para os assinantes do Amazon Prime. O evento promete descontos em mais de 30 categorias, como dispositivos Amazon, eletrônicos, livros, música, moda e mais. Nesta lista, reunímos produtos para ficar de olho e que podem receber descontos especiais durante as 48 horas de promoção, entre elas o Fire TV Stick Lite , aparelho que transforma TVs comuns em smart por meio da conexão HDMI da Amazon, que atualmente está custando R$ 284 . Vale lembrar que estes são os valores atuais e que os preços podem cair durante o evento.

Para quem procura consoles, o Xbox Series S pode ser uma boa escolha. O modelo é compatível com Dolby Vision HDR, SSD de 512 GB para armazenamento e processador é AMD Zen 2 personalizado a 3,6 GHz. Ele atualmente pode ser encontrado por R$ 1.999. Já para quem pensa em trocar de celular, o iPhone 13 pode aparecer com descontos, mas hoje é encontrado por R$ 4.754. Confira a seguir oito produtos para ficar de olho durante o Amazon Prime Day 2023.

2 de 9 Amazon Prime Day 2023: 8 produtos para ficar de olho no evento — Foto: Bernardo Salcedo/TechTudo Amazon Prime Day 2023: 8 produtos para ficar de olho no evento — Foto: Bernardo Salcedo/TechTudo

Qual melhor caixa de som portátil? Dê sua opinião no Fórum do TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

3 de 9 Smart Lâmpada Wi-Fi Positivo Casa Inteligente — Foto: Divulgação/Positivo Smart Lâmpada Wi-Fi Positivo Casa Inteligente — Foto: Divulgação/Positivo

A Smart Lâmpada Wi-Fi, da Positivo, é um modelo que permite controlar a intensidade da iluminação dos ambientes. A lâmpada traz um padrão tradicional rosqueável compatível com bocal E27 e promete fácil instalação. Para utilizá-la, basta trocar a lâmpada comum pelo modelo e iniciar a configuração pelo app Positivo Casa Inteligente. O modelo possui luzes RGB, permitindo que o usuário modifique as cores da lâmpada, a intensidade e a iluminação dos ambientes. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 54.

Sua cor é fixa em 4000K e corresponde ao branco neutro, enquanto a potência é de 9W, equivalente a 806 lúmens. Pelo app, além de ser possível controlar o brilho da luz, também é possível programar automações para que a lâmpada ligue sozinha, por exemplo. O modelo também pode ser controlado à distância por meio de comandos de voz enviados às assistentes Alexa e Google Assistente. Consumidores avaliam a lâmpada smart com nota 4,4 de 5 e destacam que o produto possui fácil instalação.

Prós: variedade de cores

variedade de cores Contras: problemas com conexão Wi-Fi

Gostou do produto? Compre aqui COMPATÍVEL ALEXA Smart Lâmpada Wi-Fi Positivo R$ 54 IR À LOJA

Todas as ofertas de Smart Lâmpada Wi-Fi Positivo × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COMPATÍVEL ALEXA Smart Lâmpada Wi-Fi Positivo R$ 54 IR À LOJA

2. Fire TV Stick Lite - a partir de R$ 284

4 de 9 Fire TV Stick Lite é um aparelho que transforma TVs comuns em smart por meio da conexão HDMI — Foto: Beatriz Cardoso/TechTudo Fire TV Stick Lite é um aparelho que transforma TVs comuns em smart por meio da conexão HDMI — Foto: Beatriz Cardoso/TechTudo

A Fire TV Stick Lite é um aparelho que transforma TVs comuns em smart por meio da conexão HDMI. O aparelho, em destaque na Amazon em mais vendidos, permite que os usuários consigam acessar serviços de streamings como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, YouTube, Star+, Globoplay e Amazon Prime Music, além de outros. O modelo acompanha um controle remoto que dispõe de um botão específico para se conectar à assistente virtual Alexa, o que pode ser útil para quem buscar versatilizar a rotina por meio do comando de voz.

Para os fãs de esportes, ele permite conexões de TV Ao Vivo com Globoplay + canais, DirectTV Go, Vivo Play, Claro TV+, Oi Play, além de conteúdos como VIX, Pluto TV e Red Bull TV em Full HD. As demais teclas do controle são voltadas para a configuração multimídia, como pausar. O TechTudo testou o dispositivo em janeiro de 2021 e concluiu que ele se destaca pelo controle com Alexa, qualidade de imagem e oferta de aplicativos. Ele pode ser encomendado antes das promoções por R$ 284. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa funcionalidade do produto, mas criticam a ausência de botões de volume e power.

Prós: compatível com diversos aplicativos

compatível com diversos aplicativos Contras: ausência de botões de atalho para outros serviços de streaming

Gostou do produto? Compre aqui COM ALEXA Fire TV Stick Lite R$ 299 IR À LOJA

Todas as ofertas de Fire TV Stick Lite × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM ALEXA Fire TV Stick Lite R$ 299 IR À LOJA

3. Echo Dot (3ª geração) - a partir de R$ 331

5 de 9 Echo Dot 3 é uma caixa de som smart com a assistente virtual que pode ser uma opção para quem visa o custo-benefício — Foto: Lucas Santos/TechTudo Echo Dot 3 é uma caixa de som smart com a assistente virtual que pode ser uma opção para quem visa o custo-benefício — Foto: Lucas Santos/TechTudo

A Amazon Echo Dot (3ª geração) é uma caixa de som smart com a assistente virtual que pode ser uma opção para quem visa o custo-benefício. Ela permite o usuário pedir notícias, informações e muito mais. Além de ler as notícias, checar a previsão do tempo, criar alarmes, controlar dispositivos de casa smart compatíveis e muito mais. De acordo com a fabricante, o dispositivo conta com quatro microfones de alto alcance e pode ser conectado a aparelhos alto-falantes por meio de Bluetooth ou cabo.

Para quem procura um aparelho para pedir também músicas, o Echo Dot 3ª Geração é compatível com Amazon Prime Music, Apple Music, Spotify, Deezer. Por ser um aparelho compacto, suas dimensões são de 99 mm x 83 mm x 91 mm e pesa 300 gramas. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, a Echo Dot recebeu destaque pela qualidade do som oferecida e pela fácil instalação. O TechTudo testou o modelo em julho de 2020 e concluiu que ela é uma opção interessante para quem quer começar a deixar sua casa conectada. Interessados irão precisar investir R$ 331 para adquirir o aparelho.

Prós: custo-benefício e alcance do som

custo-benefício e alcance do som Contras: baixa compatibilidade com o Apple Music

Gostou do produto? Compre aqui Smart Echo Dot (3ª Geração) R$ 279 IR À LOJA

Todas as ofertas de Echo Dot (3ª Geração) × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. Smart Echo Dot (3ª Geração) R$ 279 IR À LOJA

6 de 9 Kindle 2022 (11ª Geração) conta com uma tela de 300 ppi de alta resolução para textos mais nítidos, sendo a mesma resolução do Kindle Parperwhite e do Kindle Oasis — Foto: Divulgação/Amazon Kindle 2022 (11ª Geração) conta com uma tela de 300 ppi de alta resolução para textos mais nítidos, sendo a mesma resolução do Kindle Parperwhite e do Kindle Oasis — Foto: Divulgação/Amazon

O Kindle 11ª Geração é o modelo mais leve de toda a linha, pesando apenas 158 gramas e com resolução duas vezes maior que os modelos anteriores. O modelo, lançado em 2022, conta com uma tela de 300 ppi de alta resolução para textos mais nítidos, sendo a mesma resolução do Kindle Parperwhite e do Kindle Oasis, os modelos premium da linha. O destaque vai para a cor inédita do aparelho, disponível na cor azul e para a tela antirreflexo que se assemelha a de um papel, mesmo sob a luz do sol.

O Kindle 11ª Geração não traz resistência à água, certificado IPX8, e ele também não permite alteração de temperatura de luz. Esses recursos continuam limitados aos modelos mais avançados da linha. A nova Geração aceita arquivos Kindle 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, Mobi não protegido, PRC nativo, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP via conversão, AAX (Audible Audio Format). Já a sua bateria bateria promete uma duração estendida de até seis semanas. Além disso, para os que procuram um armazenamento alto, o modelo é encontrado na versão 16 GB por cifras que partem de R$ 474. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os compradores destacam a bateria, que promete uma autonomia de até seis semanas.

Prós: bateria de até seis semanas e memória de 16 GB

bateria de até seis semanas e memória de 16 GB Contras: não permite alteração de temperatura de luz

Gostou do produto? Compre aqui MAIS LEVE Kindle (11ª geração) R$ 499 IR À LOJA

Todas as ofertas de Kindle (11ª geração) × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MAIS LEVE Kindle (11ª geração) R$ 499 IR À LOJA

5. Xbox Series S - a partir de R$ 1.999

7 de 9 Xbox Series é um dos modelos mais em conta da nova linha de consoles — Foto: TechTudo/Luiza M. Martins Xbox Series é um dos modelos mais em conta da nova linha de consoles — Foto: TechTudo/Luiza M. Martins

O Xbox Series S é um dos modelos mais em conta da nova linha de consoles. Ele oferece uma porta de entrada aos jogos da nova geração, porém é focado em uma resolução de 1440p ao invés de 4K, com especificações técnicas mais modestas. No entanto, é compatível com Dolby Vision HDR. Além disso, ele é completamente digital. Seu processador é AMD Zen 2 personalizado a 3,6 GHz e 10 GB de memória RAM GDDR6. Já a sua placa de vídeo RDNA 2 tem 20 unidades de processamento a 1,565 GHz, o que oferece um total de 4 Teraflops.

O console é menos potente que os outros da linha, porém ainda capaz de oferecer suporte Ray Tracing, função para efeitos de iluminação nos jogos. O periférico ainda conta com um SSD de 512 GB para armazenamento e é possível expandi-lo com o uso de cartões de expansão específicos para o Xbox Series X/S. O modelo pode ser adquirido por R$ 1.999 antes das promoções. Avaliado em 4,9 de 5 estrelas, os últimos compradores destacaram o custo-benefício e os gráficos potentes no console.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: compradores destacam problemas no drift

Gostou do produto? Compre aqui Custo-benefício Xbox Series S R$ 2.269 IR À LOJA

Todas as ofertas de Xbox Series S × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. Custo-benefício Xbox Series S R$ 2.269 IR À LOJA

8 de 9 Galaxy S22 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S22 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Galaxy S22 é o modelo premium "básico" das novas linhas da marca sul-coreana. O aparelho, com tela infinita de 6,1”, possui painel AMOLED Dinâmico 2X e resolução Full HD+, com taxa de atualização variável entre 10 Hz e 120 Hz, sendo um dos modelos mais rápidos do mercado. Ele ainda conta com sensor de digital sob a tela com tecnologia ultrassônica. O periférico de entrada da linha S22 de 128 GB pode ser adquirido por R$ 3.859.

Ainda de acordo com as especificações, na traseira são encontrados três sensores: câmera principal de 50 MP, ultra wide de 12 MP e teleobjetiva de 10 MP. A câmera frontal tira selfies de 10 MP. Além disso, o aparelho tem bateria de 3.700 mAh, certificação IP68, e está disponível em versões com 128 ou 256 GB de armazenamento, ambas com 8 GB de memória RAM. Avaliado em 4,9 de 5 estrelas pelos compradores na Amazon, eles destacaram o tamanho compacto e a tela do modelo.

Prós: painel AMOLED Dinâmico 2X e câmera triple

painel AMOLED Dinâmico 2X e câmera triple Contras: é o modelo mais básico da linha

Gostou do produto? Compre aqui CÂMERA TRIPLA Galaxy S22 R$ 3.859 IR À LOJA

Todas as ofertas de Galaxy S22 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CÂMERA TRIPLA Galaxy S22 R$ 3.859 IR À LOJA

O PlayStation 5 acompanha um console especial para os fãs da franquia God Of War: Ragnarok. O modelo tem 825 GB de memória em SSD, que substitui o HD tradicional e melhora a rapidez no carregamento das telas. Conta com um processador AMD Zen 2 com 3,5 GHz, 16 GB de memória RAM GDDR6 e uma placa de vídeo RDNA 2 com 36 unidades de processamento a 2,23 GHz cada, totalizando 10,3 Teraflops. O número é capaz de alcançar resoluções 4K e taxas de quadros de até 120 FPS. Já na parte sonora, o modelo acompanha Tempest 3D AudioTech, função sonora imersiva com a sensação dos sons estarem vindo de todas as direções.

O modelo apresenta retrocompatibilidade com o PlayStation 4 (PS4). Um diferencial é o controle DualSense, cuja resistência dos gatilhos muda de acordo com a situação nos jogos. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas na Amazon, o modelo se destaca pelo visual e oferece tudo o que é prometido. No entanto, os compradores também ressaltam o valor alto do console. No caso listado, a versão com entrada para mídia física acompanha um voucher para acesso ao jogo do jogo God of War: Ragnarok e pode ser encomendado por cerca de R$ 4.004. O TechTudo testou o console em 2020, com muitos elogios para a agilidade e alta potência. Já o jogo, demonstrou uma grande melhoria técnica e narrativa em relação ao anterior, de acordo com o review do site.

Prós: edição especial e fácil instalação

edição especial e fácil instalação Contras: preço alto para um console

Gostou do produto? Compre aqui ULTRARRÁPIDO PlayStation 5 (PS5) R$ 4.004 IR À LOJA

Todas as ofertas de PlayStation 5 (PS5) × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ULTRARRÁPIDO PlayStation 5 (PS5) R$ 4.004 IR À LOJA

9 de 9 O iPhone 13 oferece uma câmera dupla de 12 MP e uma variedade de cores — Foto: Thássius Veloso/TechTudo O iPhone 13 oferece uma câmera dupla de 12 MP e uma variedade de cores — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O iPhone 13 é uma opção interessante para quem procura atualizar o modelo de celular. O aparelho de 2021 oferece uma câmera dupla de 12 MP, além da câmera para selfies, com recursos de estabilização ótica por deslocamento do sensor, para fotos menos tremidas, além do Modo Cinema na hora de gravar vídeos. A bateria do modelo possui uma célula de 3.240 mAh de capacidade. Além disso, o modelo ainda está apto para receber o novo sistema operacional da marca, o iOS 17, com expectativas de lançamento para setembro deste ano.

O celular traz o ultra processador A15 Bionic, de fabricação própria da Apple, que permite executar tarefas pesadas sem esforços e pode ser um chamariz para quem trabalha com edição de fotos e vídeos. A conexão 5G oferece uma maior estabilidade e velocidade durante o uso, sendo 50 vezes mais rápida que o 4G. Disponível em seis cores, a versão com tela retina XDR de 6,1 polegadas de 128 GB pode ser adquirida por cerca de R$ 4.754. Avaliada em 4,9 de 5 estrelas na Amazon, o modelo se destaca pela variedade de cores e pela velocidade.

Prós: gravações em 4K Dolby Vision HDR

gravações em 4K Dolby Vision HDR Contras: traseira de vidro risca com facilidade

Gostou do produto? Compre aqui 5G iPhone 13 (128 GB) — Meia-noite R$ 4.299 IR À LOJA R$ 4.299 IR À LOJA

Todas as ofertas de iPhone 13 (128 GB) — Meia-noite × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 5G iPhone 13 (128 GB) — Meia-noite R$ 4.299 IR À LOJA 5G iPhone 13 (128 GB) — Meia-noite R$ 4.299 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?