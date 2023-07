Amazon Prime Day: o que você precisa saber para comprar com segurança

As ofertas oficiais do Amazon Prime Day devem ser adquiridas apenas no aplicativo e no site oficial da empresa (www.amazon.com.br/prime). No entanto, para tentar enganar os consumidores, é comum que criminosos criem réplicas muito semelhantes à página da varejista — por isso, confira com atenção o endereço na barra do seu navegador e cheque se, de fato, trata-se do site oficial da Amazon.