Aplicativo de inteligência artificial para foto: veja 6 opções

Aplicativos de inteligência artificial para foto estão disponíveis para os sistemas operacionais Android e iPhone ( iOS ) e são perfeitos para editar imagens ou mesmo gerar novas para usuários. Com o Lensa, por exemplo, é possível criar avatares humanos e de animais com base em modelos sugeridos pela aplicação. Já o YouCam Perfect, faz retoques em imperfeições e aplica filtros para melhorar a experiência e qualidade final das imagens. Outros apps como o Remini possuem funcionalidades que melhoram o aspecto de fotos antigas e promovem o embelezamento dos registros. A seguir, confira a lista feita pelo TechTudo com seis dos melhores apps com IA para aperfeiçoar suas fotos.

Lensa é um plicativo de inteligência artificial para foto que cria avatares e faz edições

1. Lensa

O aplicativo Lensa, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), é um editor completo que adiciona efeitos especiais artísticos às imagens. É possível aperfeiçoar as capturas com recursos gratuitos como filtros personalizados, borracha para retirar imperfeições, ajuste no tamanho da foto, alterações no plano de fundo, efeitos, adição de bordas, entre outros.O Lensa também consegue criar vídeos e modificá-los com cortes e ajustes na velocidade de reprodução, por exemplo.

Entre os principais diferenciais da ferramenta baseada em IA estão os Magic Avatars, que são perfis animados digitalmente com imagens dos usuários. Este recurso é pago e tem o valor variável a depender do número de avatares a serem produzidos, que variam entre 50, 100 e 200 animações nos valores, respectivamente, de R$ 19,90, R$ 29,90 e R$ 39,90. O app tem uma versão paga com um plano anual no valor de R$ 112,90, que disponibiliza 50% de desconto em cima dos planos para criação de avatares, mais pacotes exclusivos, avatares com resolução em 4K, edição ilimitada de fotos e vídeos criados sem marca d’água.

Aplicativo Lensa usa inteligência artificial para criar avatares realistas

2. Remini

O app Remini consegue aperfeiçoar imagens com uma inteligência artificial poderosa. Ele também está disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Com a ferramenta, é possível melhorar retratos desfocados, restaurar imagens antigas, dar destaque a elementos específicos nos registros, entre muitas outras possibilidades. A IA do app gera imagens dos usuários aprimoradas através de um clique, depois de importá-las da biblioteca do dispositivo.

Os resultados das edições podem novamente ser ajustados, com melhorias em cores, no fundo da imagem, ou através do recurso de embelezamento facial. Os mesmos ajustes podem ser feitos em arquivos de vídeo. O app conta com uma versão paga com o plano Lite no valor semanal de R$24,90, que disponibiliza resultados diferentes no aperfeiçoamento de arquivos, avatares de inteligência artificial e salvamento ilimitado. Já o plano Pro, que custa R$49,90 por semana e que, além de liberar estes recursos, disponibiliza outros como acesso à edição por computador, melhorias ilimitadas em vídeos e remoção de anúncios.

App Remini faz melhorias em fotos e vídeos através de IA

3. AI art generator

O AI art generator funciona como um criador de imagens a partir da imaginação dos usuários. Ele também está disponível para ambos sistemas operacionais e cria artes com base em temas propostos pela inteligência artificial do próprio app, ou com ideias sugeridas através de prompts, que são textos capazes de gerar novas imagens. A ferramenta é interessante para produzir artes abstratas ou mesmo ultrarrealistas de forma simplificada. Entre as temáticas sugeridas para estimular a criação estão anime, digital art, 3D, retrô, fantasy, futuristic, entre outros. Também existe a possibilidade de criar imagens com o carregamento de arquivos do próprio dispositivo, ferramenta exclusiva no plano vitalício do app, que custa R$ 99,90 e disponibiliza outros recursos, como desbloqueio de artes em alta qualidade e de todos os temas e estilos, além da remoção de anúncios.

Inteligência artificial do aplicativo AI art generator produz artes a partir de comandos textuais

4. YouCam Perfect

O YouCam Perfect disponibiliza recursos para deixar as fotos perfeitas a partir de ferramentas de aprendizado de máquina. O editor, disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS), consegue aplicar filtros durante as capturas, adicionar molduras, fazer melhorias com recurso de embelezamento, detectar rostos, produzir avatares, acionar timer e remover imperfeições, por exemplo. Outros recursos disponíveis são colagens, removedor de objetos e alterações no plano de fundo. As imagens criadas podem ser compartilhadas facilmente pelo usuário em redes sociais como o Instagram e o Facebook. A versão premium do app, que custa R$ 11,32 mensal ou R$ 135,90 anual, ainda entrega o salvamento das imagens em alta qualidade, remoção de marcas d’água em imagens editadas, mais efeitos e acesso livre de anúncios.

App YouCam Perfect é excelente para edições rápidas como remoção de imperfeições em fotos

5. Youni

O Youni está disponível apenas para o sistema operacional iOS e retoca imagens rapidamente em poucos passos. Isso é possível graças à inteligência artificial do aplicativo, que delimita onde e qual elemento da captura se quer melhorar. Com o Youni, usuários conseguem editar o formato do corpo nas capturas, ajustar intensidade, brilho e cores, remover imperfeições e muito mais. Um diferencial do app é o recurso “Youth”, que promete deixar o rosto com um ar mais jovial através de algoritmos que melhoram a qualidade final da imagem. Além desses recursos, também é possível criar avatares humanos e de animais com arquivos recolhidos da biblioteca do celular, inspirados em modelos fornecidos pelo app. A funcionalidade é paga e custa R$ 14,90. O app tem uma versão paga com planos trimestral e anual, que custam, respectivamente, R$ 76,90 e R$ 199,90.

Aplicativo Youni deixa foto de usuário mais jovem através de recurso de inteligência artificial

Por fim, o aplicativo Canva, disponível para Android e iPhone (iOS), também é uma interessante opção de editor de foto que opera com a ajuda de inteligência artificial. Através dele, usuários fazem edições rápidas em arquivos de imagens, como, por exemplo, montagens, colagens, recortes, retoques, aplicação de efeitos e melhorias em parcelas de imagens. Com a versão Pro do app, também é possível remover o fundo das fotos com um clique, ou apenas parcelas específicas delas, acrescentar milhares de tipos de elementos e remodelá-las conforme o gosto do usuário. O valor do plano mensal custa R$ 34,90 e o anual R$ 289,89.

Aplicativo Canva é ótima escolha para editar fotos pelo uso de inteligência artificial aprimorada

