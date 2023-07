App com APK modificado é seguro? Tudo o que você precisa saber sobre

Os APKs podem ser instalados nos celulares para obter modificações ou fazer alterações no sistema de forma extraoficial. Nos dispositivos Android , eles permitem aos usuários habilitar funções que podem ou não estar disponíveis na Google Play Store , além de liberar recursos extras para apps que já estão disponíveis. Utilizar a ferramenta pode trazer muitas vantagens, como recursos premium, mas também oferece certo risco ao usuário, principalmente se o arquivo for baixado de um site suspeito.

A seguir, o TechTudo explica tudo o que você precisa saber sobre apps com APK modificados, desde como eles são criados, para que servem, como instalá-los em seu dispositivo Android, até os riscos ao utilizá-los nos dispositivos móveis.

1 de 5 Fazer o download de APKs pode ser prejudicial para a segurança pessoal do usuário — Foto: Lucas Mendes/TechTudo Fazer o download de APKs pode ser prejudicial para a segurança pessoal do usuário — Foto: Lucas Mendes/TechTudo

📝 WhatsApp: qual é a função que ainda falta no app? Comente no Fórum do TechTudo

O que é APK?

APK é um arquivo utilizado para instalar aplicativos em dispositivos Android. Ele é criado a partir do código-fonte do software e contém todos os recursos necessários para o funcionamento do app, incluindo código, imagens, áudio, vídeo e outros dados. Os APKs são uma forma conveniente de distribuir aplicativos que não estão disponíveis na Google Play Store, permitindo que usuários instalem apps em seus telefones e tablets Android sem precisar passar pela loja oficial do Google. Isso é especialmente útil para aplicativos que não foram aprovados ou que foram removidos da loja, mas que ainda são desejados por usuários.

No entanto, é importante ter em mente que nem todos os APKs são seguros – não à toa, o iPhone (iOS) não dá suporte a esse tipo de ferramenta. Baixar e instalar APKs de fontes desconhecidas e ilegais pode representar riscos à segurança do dispositivo e do usuário. Esses APKs podem conter malwares, vírus, spywares ou outros softwares maliciosos que podem afetar negativamente o desempenho do dispositivo, além de colocar em risco a privacidade do usuário.

Além disso, alguns APKs podem violar os direitos autorais dos desenvolvedores de aplicativos originais, o que pode levar a ações legais contra o usuário que os utiliza. Por isso, é importante garantir que o APK baixado seja de uma fonte confiável e respeite os direitos autorais dos desenvolvedores.

2 de 5 Tudo o que você precisa saber sobre Apps com APK modificado — Foto: Mariana Saguias/TechTudo Tudo o que você precisa saber sobre Apps com APK modificado — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Como é criado um APK?

Um APK é criado a partir do código-fonte do aplicativo e passa por um processo de compilação, que inclui a otimização do código e a adição de recursos e bibliotecas necessários para o funcionamento do programa.

O processo de compilação de um APK envolve a conversão do código-fonte em um formato executável (.exe), que pode ser instalado em dispositivos Android. O arquivo resultante contém todos os recursos do aplicativo, como imagens, áudio, vídeo e outros dados essenciais para o funcionamento. Além disso, o APK inclui informações sobre as permissões necessárias para a execução do aplicativo e a compatibilidade com diferentes versões do sistema operacional Android.

Uma vez que o APK é criado, ele pode ser distribuído por meio de lojas de aplicativos, como o Google Play, ou instalado diretamente em um dispositivo Android. É importante lembrar que, para garantir a segurança do usuário, os APKs devem ser baixados apenas de fontes confiáveis e verificados por meio de ferramentas de segurança, como antivírus e análise de comportamento.

3 de 5 APKs modificados podem esconder "status" online do WhatsApp — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo APKs modificados podem esconder "status" online do WhatsApp — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Como instalar um APK no celular?

Para instalar um APK em seu dispositivo Android, é necessário seguir alguns passos importantes. Primeiramente, garanta que a opção "Instalar de fontes desconhecidas" esteja habilitada nas configurações do dispositivo. Isso permite que o dispositivo aceite a instalação de aplicativos que não estejam disponíveis na loja oficial.

Uma vez que essa opção esteja habilitada, o próximo passo é baixar o APK do aplicativo desejado em seu dispositivo Android. Você pode fazer isso pelo navegador web ou por meio de um aplicativo de download. Certifique-se de baixar o APK de um site confiável para evitar a instalação de aplicativos maliciosos.

Após baixar o APK, localize o arquivo em seu dispositivo e abra-o para iniciar o processo de instalação. Dependendo da versão do Android que você está usando, talvez seja necessário confirmar a instalação do aplicativo. Siga as instruções na tela para concluir o processo de instalação.

4 de 5 APK sendo instalado no Android — Foto: Helito Beggiora/TechTudo APK sendo instalado no Android — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Vantagens de apps com APK modificado

Os aplicativos com APK modificado podem oferecer muitas vantagens em relação às versões originais, como funções adicionais e recursos premium que não estão disponíveis nas versões oficiais. Isso pode incluir desbloqueio de recursos pagos, acesso a conteúdos exclusivos e até mesmo a remoção de anúncios irritantes. Além disso, os APKs modificados podem oferecer uma experiência de usuário personalizada e atender às necessidades específicas de algumas pessoas.

Por exemplo, o WhatsApp GB inclui funções como agendamento de mensagens, opções adicionais de privacidade e temas customizados. Já a plataforma de apostas Bet365 disponibiliza um APK para download no site oficial, pois a Google Play Store não permite a distribuição de aplicativos de apostas na plataforma.

5 de 5 Bet365 só pode ser instalado nos Androids usando APKs, já que a Play Store não permite apps de aposta — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Bet365 só pode ser instalado nos Androids usando APKs, já que a Play Store não permite apps de aposta — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Outra vantagem dos APKs modificados é que eles podem ser uma opção para usuários que não têm acesso à Google Play Store, seja por restrições geográficas ou por limitações em seus dispositivos. Isso permite que eles usem aplicativos que seriam impossíveis de serem baixados de outra forma, como o APK de Subway Surfers — popular jogo de corrida infinita para celulares.

Por outro lado, há arquivos que liberam funções premium de plataformas sem necessidade de pagar, como o Spotify Premium APK. Esse é um exemplo de funções que podem ser ilegais ou violar os direitos autorais dos desenvolvedores originais.

Riscos de utilizar apps com APK modificado

Podem ser ilegais ou extraoficiais

O primeiro risco relacionado às APKs é que os apps podem ser ilegais ou extraoficiais, o que pode levar a ações jurídicas contra o usuário que os utiliza –afinal, eles podem violar os direitos autorais dos desenvolvedores de aplicativos originais. Portanto, é importante ter cautela ao baixar e instalar APKs modificados e garantir que eles sejam provenientes de fontes confiáveis caso queira evitar multas ou mesmo processos.

Apps com APK modificado podem corromper o dispositivo

Ao instalar um APK modificado, o usuário pode estar expondo seu dispositivo a esses softwares maliciosos que podem afetar negativamente o desempenho do dispositivo e colocar em risco sua privacidade. Afinal, alguns APKs modificados podem conter malwares, vírus ou spywares, que podem afetar negativamente o desempenho do dispositivo e colocar em risco a privacidade do usuário. A menos que o APK modificado provenha de uma fonte confiável, como é o caso da Bet365, o risco de esses programas maliciosos serem instalados em seu dispositivo é alto.

APK precisa ser atualizado manualmente

Se você decidir baixar e instalar um APK modificado, é importante lembrar que esses aplicativos geralmente não são suportados pelos desenvolvedores originais. Isso significa que você pode não receber atualizações de segurança ou correções de bugs, o que pode deixar seu dispositivo vulnerável a ataques.

Com informações de MakeUseOf e FileInfo

Veja também: O que é GB WhatsApp? Conheça os recursos (e os riscos) ao baixar o APK