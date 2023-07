App 'igual Remini' grátis: 4 opções para 'criar filhos' com IA

O Remini é um aplicativo de Inteligência Artificial para foto no Android e iPhone ( iOS ) que tem sido destaque em redes sociais como o Instagram nos últimos dias. Isso por conta de uma funcionalidade bem específica: a possibilidade de criar imagens de "filhos" realistas por meio de IA. A trend teve início a partir das publicações de personalidades famosas como a influenciadora Pequena Lo e o cantor Luan Santana. Contudo, o Remini não é grátis. O app tem uma versão free trial, mas ela não fica disponível para todos os usuários, segundo os testes realizados no TechTudo. Felizmente, o aplicativo não é o único a usar IA para criar imagens dos usuários — também é possível encontrar funções parecidas com o Baby Maker e o FaceApp , por exemplo. Veja, a seguir, alguns apps gratuitos "tipo Remini".

1 de 5 Conheça apps gratuitos que também conseguem simular filhos com Inteligência Artificial — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull Conheça apps gratuitos que também conseguem simular filhos com Inteligência Artificial — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull

1. Baby Maker

Baby Maker é um aplicativo exclusivo para Android que permite criar fotos de um bebê a partir de imagens dos pais. Para "criar um filho" com a IA do aplicativo, basta selecionar fotos em que os pais apareçam e pedir para que o app mostre como seria o resultado em "check future baby". Completamente gratuito, o app é menos preciso do que o Remini, mas é o suficiente para ter uma ideia de como ficaria uma criança fruto do seu amor.

2 de 5 Aplicativo Baby Maker permite sumular como seria o filho de um casal — Foto: Reprodução/Baby Maker/TechTudo Aplicativo Baby Maker permite sumular como seria o filho de um casal — Foto: Reprodução/Baby Maker/TechTudo

2. Baby Generator

O Baby Generator está disponível para Android e iOS, ainda que, na App Store, ele esteja com o nome BabyGenerator Guess baby face. A premissa é a mesma que a do Baby Maker: juntar fotos de um casal para, a partir das referências, criar um filho que tenha características físicas parecidas com os dois. O app permite escolher entre um menino ou menina e tem algumas funções pagas. Mas no geral, a experiência é bem livre para o usuário se aventurar.

3 de 5 Aplicativo Baby Generator simula filho a partir da combinação de duas fotos — Foto: Reprodução/Baby Generator Aplicativo Baby Generator simula filho a partir da combinação de duas fotos — Foto: Reprodução/Baby Generator

3. FaceApp

O FaceApp está disponível para Android e iOS e conta com diversas opções para edição de fotos. Contudo, o app ficou conhecido mesmo por conta de seus diversos filtros gratuitos, que os usuários costumam usar para se divertir. Algumas opções são acrescentar um sorriso, mudar a cor de cabelo, envelhecer ou mesmo para ficar com uma carinha de criança. Essa opção, inclusive, é ótima para ter uma ideia de como seria um filho da pessoa. O app também conta com algumas funções pagas.

4 de 5 Aplicativo FaceApp cria versão mais jovem que podem simular filho de usuário — Foto: Reprodução/FaceApp Aplicativo FaceApp cria versão mais jovem que podem simular filho de usuário — Foto: Reprodução/FaceApp

4. Reface

O Reface pode ser acessado no Android e iOS, sendo mais uma opção de app com IA em que parte das funções fica disponível apenas mediante assinatura, que pode ser de R$ 20/semana ou R$ 150/para sempre. Como o nome indica, a principal característica do aplicativo é a possibilidade de "trocar o rosto" de uma pessoa com a de um modelo para foto, seja em vídeos ou fotos. Apesar de não mostrar os filhos propriamente ditos, o app é uma opção para quem quer ver como ficaria grávida. No Remini, essa função em específico tem sido tão utilizada quanto a de ver os filhos em si.

5 de 5 Aplicativo Reface permite simular foto durante gravidez — Foto: Reprodução/Reface Aplicativo Reface permite simular foto durante gravidez — Foto: Reprodução/Reface

