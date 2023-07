App para espelhar celular na TV: veja 6 opções

1 de 7 Aplicativos espelham tela do celular para usuários visualizarem conteúdos na TV — Foto: Gisele Souza/TechTudo Aplicativos espelham tela do celular para usuários visualizarem conteúdos na TV — Foto: Gisele Souza/TechTudo

1. Espelhar celular na TV — XCast

Com o aplicativo Espelhar celular na TV — XCast, disponível apenas para Android, usuários conseguem espelhar facilmente a tela dos celulares em diversos modelos de televisor. Nesse procedimento, a ferramenta faz a transmissão de vídeos, músicas, imagens, entre outros arquivos. O app também realiza a busca automática por dispositivos de streaming disponíveis e se conecta com eles rapidamente, o que facilita na hora de acompanhar conteúdos através do televisor.

A depender do gosto do usuário, as músicas no celular podem ser reproduzidas aleatoriamente ou no modo de repetição, pois os arquivos de mídia também são reconhecidos e selecionados pelo aplicativo. Uma grande vantagem do Espelhar celular na TV — XCast é que ele opera como um controle remoto da TV. Ele permite que o usuário faça pausas nas mídias reproduzidas, aumente e abaixe o volume, pule para o próximo arquivo e muitas outras possibilidades. O aplicativo possui uma versão paga com planos que disponibilizam a remoção de anúncios, histórico com vídeos assistidos anteriormente, criação de favoritos e playlists com preços que variam de R$9,49 a R$33,99.

2 de 7 Aplicativo Espelhar celular na TV - XCast transmite a tela de celulares Android na TV — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Espelhar celular na TV - XCast transmite a tela de celulares Android na TV — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Web Video Cast — Browser to TV

O Web Video Cast — Browser to TV, compatível com dispositivos Android e iOS, também faz transmissões do celular para a TV. O diferencial é que ele permite ao usuário fazer pesquisas na web dentro do aplicativo. Ou seja: o app também consegue operar como um navegador para TVs. Além disso, o Web Video Cast conta com conexão com dispositivos de streaming que, a depender do modelo, permite inserir legendas, ajustar a velocidade de reprodução, controlar o áudio do telefone, entre outros recursos.

O aplicativo tem uma versão paga no valor único de R$7,49, que disponibiliza o acesso sem anúncios e uma série de outras facilidades. São eles: criação de atalhos, predefinições e personalização da tela inicial, lista atualizada com páginas da internet mais visitadas, lista de vídeos assistidos recentemente, lista de reprodução e criação de favoritos.

3 de 7 Aplicativo Web Video Cast faz espelhamento de sites buscados no celular na TV — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Web Video Cast faz espelhamento de sites buscados no celular na TV — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. Screen Mirroring — TV Miracast

O Screen Mirroring — TV Miracast, disponível para celulares Android, é um app para espelhar celular na TV em alta qualidade. Arquivos de vídeos, fotos, filmes, músicas e até PDFs podem ser reproduzidos em diferentes modelos de televisão. A ferramenta também permite a reprodução de jogos e transmissões ao vivo em alta qualidade. Alguns recursos só estão disponíveis de forma paga no valor mensal de R$26,99, e anual de R$119,99. Nessa modalidade, o app pode ser usado em qualquer modelo de TV, exibe vídeos com qualidade 4K, permite acesso a configurações de pesquisas durante navegação e garante a remoção de anúncios.

4 de 7 App Screen Mirroring - TV Miracast tem diferencial de transmissão em alta qualidade em TVs — Foto: Reprodução/Gisele Souza App Screen Mirroring - TV Miracast tem diferencial de transmissão em alta qualidade em TVs — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. ApowerMirror — Espelhar Tela

Outra opção de aplicativo para espelhamento de tela é o ApowerMirror— Espelhar Tela, compatível com os sistemas Android e iOS. Ele tem possibilidade de espelhamento simultâneo em até quatro dispositivos. O app pode ser utilizado para transmitir a tela do celular na SmartTV e em outros aparelhos como computador, tablet e notebook.

A ferramenta oferece a função de espelhamento inverso. Isso permite espelhar a tela do computador no celular e ter acesso ao aparelho no dispositivo móvel. Também é possível espelhar a tela de um celular para outro e assim compartilhar arquivos com os amigos. O ApowerMirror também tem uma versão paga que oferecem recursos como espelhamento ilimitado de tela, gravação de tela ilimitada, quadro branco e exibição sem marcas d’água. Os valores únicos variam entre R$ 69,90 e R$ 299,90.

5 de 7 Aplicativo ApowerMirror-Espelhar Tela faz transmissões de até quatro dispositivos simultaneamente — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo ApowerMirror-Espelhar Tela faz transmissões de até quatro dispositivos simultaneamente — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Google Home

O Google Home, aplicativo gratuito disponível para Android e iOS, fornece a opção de gerenciar todos dispositivos inteligentes de uma casa para acesso e controle rápido, incluindo TVs. O app funciona como um controle remoto, sendo possível ligar ou desligar a televisão, alterar o volume, iniciar reproduções de filmes e outras funcionalidades em dispositivos de streaming e mídia conectados. Os comandos e controles por voz nos aparelhos conectados podem ser feitos através do Google Assistente. Alguns dos dispositivos que podem ser conectados ao Google Home são telas, câmeras, alto-falantes e muitos outros.

6 de 7 Aplicativo Google Home espelha a tela de celulares em TVs e gerencia outros eletrodomésticos — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Google Home espelha a tela de celulares em TVs e gerencia outros eletrodomésticos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

O aplicativo SmartThings, gratuito e disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS), além de fazer espelhamentos, controla televisores e outros aparelhos eletrodomésticos compatíveis. Ele opera como uma central inteligente capaz de gerir diversos dispositivos em um só lugar. O app permite que usuários façam comandos a partir de diferentes assistentes de voz, como a Alexa, Bixby e o Google Assistant. Além disso, o usuário não precisa estar próximo do dispositivo para configurá-lo, o que é um grande diferencial em relação a outros aplicativos. Com o SmartThings também é possível estabelecer permissões para que outros usuários utilizem uma TV, ajustá-lo para que funcione como um controle universal, e outros recursos como monitoramento de eletrodomésticos e relógios digitais.

7 de 7 Aplicativo SmartThings pode espelhar tela do celular através de comandos de assistentes virtuais como Alexa e Bixby — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo SmartThings pode espelhar tela do celular através de comandos de assistentes virtuais como Alexa e Bixby — Foto: Reprodução/Gisele Souza

