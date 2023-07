App para fazer projetos 3D grátis: veja lista com 7 opções

Apps para fazer projetos 3D grátis estão disponíveis para celualares Android e o iPhone ( iOS ) e permitem a criação de desenhos, vídeos e animações em três dimensões. Com o Planner 5D , por exemplo, usuários conseguem fazer a decoração completa de imóveis. Já o Prisma3D Modeling App permite a criação de vídeos a partir de projetos e a animação de personagens de jogos. Para realizar projetos de imóveis mais completos, usuários têm também pode testar a ferramenta BIMx, que confecciona incríveis modelos realistas. Veja, a seguir, a lista do TechTudo com sete opções de apps para produzir modelos 3D.

1 de 8 Aplicativos como o BIMx podem ser muito úteis para a criação de variados projetos em 3D — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo Aplicativos como o BIMx podem ser muito úteis para a criação de variados projetos em 3D — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo

📝 Tem como jogar The Sims 4 online e com amigos? Veja no Fórum Techudo

1. iRhino 3D

O aplicativo iRhino, gratuito e exclusivo para dispositivos iPhone (iOS), funciona como um gerador de modelos em 3D, seja a partir de arquivos importados do dispositivo ou com escaneamento do espaço interno de ambientes. O app também permite criar modelos do zero de forma simplificada.

O aplicativo consegue fazer projeções com realidade aumentada e, por isso, possibilita a criação um modelo e visualização em tamanho real, o que é interessante para saber exatamente como ficaria em um ambiente. Os desenhos feitos na ferramenta permanecem salvos, inclusive posicionados de acordo com o ângulo predefinido pelo usuário. Além dessas possibilidades, o iRhino 3D conta com outras funcionalidades, como dimensionamento automático, suporte para texturas e gerenciador de camadas.

2 de 8 Aplicativo iRhino cria modelos em 3D que podem ser personalizados com poucos cliques — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo iRhino cria modelos em 3D que podem ser personalizados com poucos cliques — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Prisma3D Modelo, Animação

Já o Prisma3D, disponível gratuitamente apenas para dispositivos Android, gera modelos e, a partir deles, também consegue produzir animações em vídeo. O aplicativo pode ser usado para diferentes objetivos criativos - isso vai desde a criação rápida de desenhos de personagens até animações de games. As modelagens da ferramenta podem ser agrupadas para gerar um único modelo, além de terem suas texturas e cores editadas e salvas com facilidade.

O app tem suporte para importação de diversos arquivos em formato obj, fbx e gltf. As animações em vídeo podem ser rapidamente renderizadas e organizadas em uma linha do tempo editável, com a possibilidade de compartilhamento em diferentes redes sociais.

3 de 8 Aplicativo Prisma3D Modeling App: Desenho 3D cria animações em vídeo de forma simplificada — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Prisma3D Modeling App: Desenho 3D cria animações em vídeo de forma simplificada — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. 3D Modeling App: Desenho 3D

O aplicativo 3D Modeling App: Desenho 3D também é um criador de desenhos 3D disponível para dispositivos Android e iOS. O app é capaz de criar modelos variados, como desenhos de personagens, esculturas, ou até mesmo transformar um desenho pronto no formato 3D, o que é muito útil quando já se possui algum esboço da arte a ser finalizada.

Além disso, a ferramenta consegue criar aplicativos para jogos a partir de suas animações. Entre os seus principais recursos estão mover projetos, girar, escalar, criar objetos, bordas, rostos de personagens, além de mesclagem, inserção de sombreamento e customização de cores. Os projetos também podem ser facilmente compartilhados com amigos dentro do aplicativo. Além da versão gratuita, o 3D Modeling App conta com uma assinatura premium, que disponibiliza um número ilimitado de projetos e se torna livre de anúncios, com um plano mensal no valor de R$31,99/mês e R$169,99/ano.

4 de 8 Aplicativo 3D Modeling App: Desenho 3D consegue criar formas em 3D que podem ser esculpidas — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo 3D Modeling App: Desenho 3D consegue criar formas em 3D que podem ser esculpidas — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. Moblo - 3D furniture modeling

O Moblo - 3D furniture modeling, também disponível para dispositivos Android e iOS, é perfeito para a elaboração de modelos de móveis personalizados em 3D. Com ele, é possível projetar suportes de TV, prateleiras, aparadores, cômodas, móveis de madeira, entre muitas outras opções. Após criar algum modelo, os usuários conseguem fazer reproduções realistas através da ferramenta de realidade aumentada presente no app.

O Moblo também ajuda na hora da criação através de elementos dos móveis prontos para uso, como pés, puxadores e gavetas, ou mesmo na edição das cores e tipos de materiais utilizados para a confecção dos objetos. Além dessas ferramentas gratuitas, o app conta outras em sua versão Premium, como acesso a vários projetos ao mesmo tempo, ausência de limites no uso de peças, tipos de formas e materiais. Essas funções são disponibilizadas mediante pagamento único de R$37,99.

5 de 8 Aplicativo Moblo - 3D furniture modeling cria modelos de móveis em 3D realistas — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Moblo - 3D furniture modeling cria modelos de móveis em 3D realistas — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Planner 5D - projetos de casa

O Planner 5D - projetos de casa, disponível para Android e iOS, é um verdadeiro decorador de interiores. O app cria diferentes estilos de ambientes a partir das preferências pessoais dos usuários, adequando-se ao espaço disponível do local. Para isso é possível utilizar projetos prontos com catálogo de móveis, diversos tipos de piso, pinturas, modelos de layout, assim como plantas baixas de cômodos.

O aplicativo permite a inserção de elementos decorativos adicionais como quadros, relógios, cortinas, lustres, entre muitos outros. O Planner 5D também consegue fazer projetos de ambientes exteriores do imóvel, como garagem, piscina e área de lazer. Além dessas ferramentas, que são gratuitas, o app conta com uma versão paga, que disponibiliza a realização de renderizações dos projetos, uso de realidade aumentada e acesso a milhares de móveis personalizáveis por R$26,99/mês ou R$99,00/ano.

6 de 8 Aplicativo Planner 5D - projetos de casa tem plantas baixas completas para que usuários se inspirem no momento da decoração — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Planner 5D - projetos de casa tem plantas baixas completas para que usuários se inspirem no momento da decoração — Foto: Reprodução/Gisele Souza

6. Matterport

O aplicativo Matterport, gratuito e disponível para celulares Android e iOS, consegue transformar qualquer elemento registrado com a câmera do dispositivo em um modelo digital 3D. O app é extremamente útil para fazer projetos de imóveis ou mesmo a adequação de ambientes a partir de edificações reais preexistentes.

Com ele, os usuários também podem fazer registros completos em vídeo diretamente do interior de imóveis e produzir um modelo digital, compartilhável em redes sociais. Dentro do app, é possível fazer registros de imagem de todo o ambiente interno que se deseja transformar em 3D, algo mandatário para que o app funcione. O projeto, após finalizado, ainda pode ser editado.

7 de 8 Aplicativo Matterport transforma imagens de ambientes internos em modelos 3D — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Matterport transforma imagens de ambientes internos em modelos 3D — Foto: Reprodução/Gisele Souza

7. BIMx

O BIMx é uma plataforma completa de projetos de arquitetura em 3D, que está disponível para dispositivos Android e iOS. O app é interativo e permite a visualização e edição rápida dos modelos entre diferentes usuários, o que facilita na hora de fazer criações que precisam de um trabalho coletivo.

Entre os diferenciais do aplicativo, estão a ação de cortes de modelos em tempo real, medições de áreas atualizadas, anotações sobre presença de elementos no projeto, Modo Voo com visão panorâmica zoom, rotação, sombreamento realista, dentre outras possibilidades. O aplicativo possui uma versão Pro no de R$50,99/mês, que disponibiliza recursos como apresentações personalizadas dos projetos já renderizados, impressão do modelo e retirada do limite de tamanho no arquivo.

8 de 8 Aplicativo BIMx pode criar projetos de arquitetura completos — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo BIMx pode criar projetos de arquitetura completos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Com informações de App Store e Google Play Store

Veja também: como liberar espaço no celular? Veja opções para Android e iPhone