App para medir pressão funciona? 5 opções para cuidar da pressão alta

App para medir pressão é uma busca popular na internet, mas a verdade é que ainda não é possível aferir a pressão arterial apenas usando esse tipo de ferramenta. Apesar disso, as plataformas disponíveis para celulares Android e Iphone ( IOS ) ajudam no monitoramento, permitindo anotações sobre as medições, o que facilita o monitoramento da condição de saúde e ajuda a criar um histórico para ser apresentado aos médicos. O app Diário de pressão arterial, por exemplo, permite o registro de pressão sistólica, diastólica e pulso. Já o app Pressão Arterial Diário armazena um registro diário das medições. A seguir, confira mais detalhes sobre 5 apps que podem ajudar hipertensos.

1. Pressão Arterial

Disponibilizado pelo grupo Leap Fitness, o app Pressão Arterial pode ser utilizado em dispositvos Android. A ferramenta oferece um monitor inteligente de pressão com registros de medição, acompanhamento de gráficos, análises e a obtenção de conhecimentos sobre pressão arterial com fontes confiáveis.

A lista de recursos do app ainda inclui: registro prático de leituras, obtenção de intervalos calculados automaticamente, visualização e monitoramento a longo prazo, obtenção de conhecimentos extensivos e realização de backup dos dados. Além disso, a ferramenta fornece suporte e dicas práticas para controlar a pressão. O usuário também pode salvar, editar e atualizar leituras, ver tendências e realizar análises de longo prazo.

2. Diário de pressão arterial

Com uma interface intuitiva, o Diário de pressão arterial também só está disponível para Android. Ele é fácil de usar e permite o registro de pressão sistólica, diastólica e pulso. A ferramenta oferece a opção de adicionar tags e pesquisar dados facilmente e calcular automaticamente o nível de pressão arterial.

O app é muito completo, apresentando estatísticas em gráficos e recursos ilimitados, como a exportação de dados em formato CSV e backup automático, o que facilita o envio dos dados ao médico. Os usuários podem desfrutar das ferramentas de forma gratuita, por tempo indeterminado.

3. Pressão Arterial

O app Pressão Arterial, encontrado nas lojas de aplicativos Android e iOS, é um parceiro essencial para o monitoramento cardíaco. Ele permite gravar, acompanhar, analisar e compartilhar informações sobre pressão arterial, frequência cardíaca, peso e leituras de ECG/EKG.

A ferramenta também se conecta ao Apple HealthKit para armazenamento e acesso fácil das medidas de pressão arterial. Ele permite adicionar observações e detalhes às medições usando rótulos personalizados e possui recursos de compartilhamento de informações com médicos e outros profissionais de saúde. Além disso, o usuário pode contar com a análise de progresso, por meio de gráficos e estatísticas intuitivas, fazer backup dos dados de saúde na nuvem e exportar arquivos, acionar recursos de lembretes, criar relatórios em formato PDF e adicionar registros de ECG.

4. Pressão Arterial Diário

Com um aparelho de medição físico em mãos, o usuário poderá baixar o app Pressão Arterial Diário no Iphone e registrar suas medições de pressão, frequência cardíaca e pulso. Muito útil para manter um histórico diário das medições e mostrar essas informações ao médico, a ferramenta auxilia na saúde, ao mostrar faixas possíveis de pressão arterial, desde crise hipertensiva até hipotensão.

5. Rastreador de Pressão Arterial

O aplicativo Rastreador de Pressão Arterial permite que você registre e monitore suas leituras de pressão a partir de dados da pressão sistólica, diastólica, pulso, glicose e SpO2. Com recursos fáceis de usar, oferece visualização em calendário e deixa compartilhar as leituras com médicos, gerando relatórios em diferentes formatos como csv, html, Excel e pdf.

Além disso, possibilita a organização das leituras por marcadores e calcula automaticamente as categorias de pressão arterial. Desse modo, o usuário poderá acessar um resumo das leituras em máximo, mínimo e média e ver as tendências de pressão arterial por meio de gráficos de linha. Para ter acesso a mais ferramentas é preciso contratar a versão paga, que oferece recursos de backup do banco de dados e restauração.

