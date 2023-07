App para melhorar qualidade da foto: veja 6 opções para edições

Um app para melhorar qualidade da foto é uma ótima ferramenta para edições de imagens que precisam de mais resolução, contraste e correção de cores. Felizmente, existem diversas ferramentas para Android e iPhone ( iOS ) capazes de aprimorar aquela imagem que seria deixada de lado na galeria. É o caso do Remini , que melhora a resolução da foto e ressalta as cores. O AI Editor de Fotos usa inteligência artificial para remover pessoas e objetos da imagem. Já o LightRoom é uma boa escolha para enquadramento, cor e ajuste da iluminação. Esses são apenas alguns exemplos de apps que podem ajudar na edição de fotos. A seguir, veja mais opções na lista completa preparada pelo TechTudo!

1 de 7 Imagens perfeitas! 6 apps pque vão melhorar a qualidade das suas fotos — Foto: Reprodução/TechTudo Imagens perfeitas! 6 apps pque vão melhorar a qualidade das suas fotos — Foto: Reprodução/TechTudo

1. AI Editor de Fotos - Fotor

Com tecnologia baseada em Inteligência artificial, o app AI Editor de Fotos — Fotor possui recursos de aprimoramento de imagens com apenas um clique. Disponível para Android e iOS, o aplicativo também faz a remoção mágica de elementos, retoque, remoção de fundo e aprimoramento da resolução. A ferramenta ainda oferece efeitos, filtros, modelos de design, colagem, sobreposição, realce de cores, adesivos, texto e muito mais. Para aproveitar essas facilidades, o usuário pode usufruir da modalidade gratuita, com ferramentas limitadas, ou contratar a versão Pro, no valor de R$ 19,17 ao mês.

2 de 7 AI Editor de Fotos usa sistema de inteligência artificial para aprimorar suas fotos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves AI Editor de Fotos usa sistema de inteligência artificial para aprimorar suas fotos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

2. Enhance Photo Quality

O Enhance Photo Quality permite melhorar a qualidade da foto aplicando os melhores efeitos e sobreposições em celulares Android e iOS. Nesse sentido, dispõe de efeitos de embelezamento, que proporcionam uma aparência profissional à imagem. Também é possível usar vinhetas, texto, adesivos, reflexos de lente e ajustes, como contraste, nitidez, matiz, recorte e brilho. Com uma interface intuitiva, o app é ideal para selfies, e permite o compartilhamento das imagens direto para uma rede social, além de funcionar de forma gratuita com a exibição de anúncios.

3 de 7 Enhance Photo Quality é uma excelente opção para quem deseja aplicar um efeito de embelezamento natural em suas fotos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Enhance Photo Quality é uma excelente opção para quem deseja aplicar um efeito de embelezamento natural em suas fotos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

3. Pixelup — AI Photo Enhancer

O Pixelup é um app que utiliza Inteligência Artificial para melhorar fotos antigas e desfocadas. Desse modo é possível eliminar arranhões, marcas de rasgo e manchas do tempo, restaurando as fotos para compartilhar com a família e amigos. A ferramenta também melhora o rosto nas fotos, fazendo com que, mesmo quando ampliadas, tenham um resultado impecável.

4 de 7 Basta arrastar o marcador para aprimorar ou colorir suas fotos como o Pixelup — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Basta arrastar o marcador para aprimorar ou colorir suas fotos como o Pixelup — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Para aqueles que desejam ir além, ainda é possível usar a ferramenta disponível em Android e IOS para animar fotos antigas em preto e branco, trazendo as memórias de volta à vida. Por fim, o app para melhorar qualidade da foto possui versão free, com anúncios e recursos limitados, e exige o pagamento de R$13,99 para desbloquear o acesso às demais ferramentas de edição.

4. Realçador de Fotos — PhotoApp

Baseado em inteligência artificial, o Realçador de Fotos permite remover fundos e objetos, ajustar o foco, adicionar cor e restaurar fotos antigas desfocadas, deixando-as em alta definição. A ferramenta pode ser usada em celulares Android e iOS. Com uma interface amigável e recursos para uma edição com qualidade profissional, o Realçador funciona de forma plena com o pagamento de R$ 40,99 por semana. Há recursos limitados de forma gratuita após assistir anúncios.

5 de 7 Realce aspectos positivos e corrija falhas em suas fotos como Realçador de Fotos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Realce aspectos positivos e corrija falhas em suas fotos como Realçador de Fotos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

5. LightRoom

O Adobe Photoshop Lightroom é um editor de fotos e vídeos gratuito que ajuda a capturar e editar imagens com presets poderosos e filtros incríveis. Desse modo, oferece ferramentas fáceis de usar, como filtros de câmera, remoção de objetos e ajuste fino de fundo. Para quem deseja acessar as ferramentas avançadas no app, existe a versão Premium que custa apenas R$7,99 por mês. O app para melhorar qualidade da foto está presente em lojas de aplicativos Android e iOS.

6 de 7 Lightroom é um famoso app de edição que permite fazer diversos ajustes em suas fotos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Lightroom é um famoso app de edição que permite fazer diversos ajustes em suas fotos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

6. Remini

O Remini usa Inteligência Atificial para transformar fotos antigas, pixeladas, borradas ou danificadas em imagens de alta definição. Isso faz com que os retratos, selfies e fotos com outras pessoas fiquem com qualidade HD, além de proporcionar detalhes incríveis no rosto. O app também tem função de geração de imagens usando IA.

7 de 7 App Remini usa inteligência artificial para aplicar diversos ajustes nas fotos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves App Remini usa inteligência artificial para aplicar diversos ajustes nas fotos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

No geral, com o Remini é possível reparar fotos antigas borradas e/ou riscadas, limpar fotos de câmeras antigas, aumentar a nitidez em fotos desfocadas e aumentar o número de pixels em fotos de baixa qualidade. Tudo isso com uma assinatura de R$50,00 por semana. Por outro lado, é possível usar o recurso “aprimorar” de forma gratuita, assistindo a anúncios patrocinados.

Com informações de Google Play (1, 2, 3, 4 e 5) e App Store.

