App para remover pessoas da foto: veja 6 opções

App para remover pessoas da foto pode ser bastante útil para apagar um ex-namorado em uma imagem antiga ou eliminar pessoas aleatórias de registros em pontos turísticos. Existem diversas opções disponíveis para dispositivos Android e iPhone ( iOS ) que ajudam nessa tarefa e até melhoram a qualidade das fotografias. O ClipDrop - Cleanup Pictures, por exemplo, além de fazer a remoção, consegue transportar elementos de um lado da foto para o outro. Já o Adobe Photoshop Fix faz retoques e aperfeiçoa a nitidez das fotos. Outros recursos também estão disponíveis em apps como o Snapseed , que retira objetos e planos de fundo inteiros das fotos. A seguir, confira a lista do TechTudo com seis apps remover pessoas da foto e aprimorar suas imagens.

1 de 7 Aplicativos como o PicsArt tem funcionalidade que permite retirada de pessoas de fotos — Foto: Divulgação/PicsArt Aplicativos como o PicsArt tem funcionalidade que permite retirada de pessoas de fotos — Foto: Divulgação/PicsArt

1. Adobe Photoshop Fix

O Aplicativo Adobe Photoshop Fix, exclusivo para dispositivos Android, faz a remoção de pessoas da foto de forma rápida com o seu recurso “Retocar”. Além dessa funcionalidade, usuários do app podem fazer recortes, ajustar o nível de exposição, contraste, quantidade de sombras e fazer realces nas imagens. Além disso, é possível fazer desfoques, aumentar nitidez em pontos específicos da foto, melhorar o nível de luz, entre muitos outros recursos. O app conta com tutoriais que explicam a maneira correta de obter o melhor resultado possível durante as edições, tudo isso de forma gratuita.

2 de 7 Aplicativo Adobe Photoshop Fix faz a remoção de pessoas e objetos em fotos — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Adobe Photoshop Fix faz a remoção de pessoas e objetos em fotos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. ClipDrop - Cleanup Pictures

O aplicativo ClipDrop — Cleanup Pictures, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), é uma boa escolha para interessados em remover pessoas de fotos sem perder a qualidade inicial do arquivo. As edições estão localizadas no campo "limpar Imagem" e funcionam a partir da tecnologia de inteligência artificial, que consegue fazer redimensionamentos, criar fotos a partir de textos, aumentar a iluminação e remover imperfeições nas capturas, por exemplo.

O ClipDrop possui uma versão Pro com planos mensal e anual nos valores, respectivamente, de R$54,99 e R$199,99. O serviço pago disponibiliza outros recursos como mover elementos existentes na foto para qualquer outra parte dela, uso de arquivos em alta resolução, número ilimitado de imagens editáveis, remoção de textos, objetos e borrões, assim como a criação de modelos para design a partir de imagens importadas da galeria do celular.

3 de 7 Aplicativo ClipDrop — Cleanup Pictures tem recurso "Limpar Imagem" que remove pessoas completamente de fotos — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo ClipDrop — Cleanup Pictures tem recurso "Limpar Imagem" que remove pessoas completamente de fotos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. Retouch — remover objetos de fotos

O Retouch — remover objetos de fotos, disponível apenas para dispositivos Android, é um app para remover pessoas da foto que também utiliza a tecnologia de IA para fazer o procedimento de forma rápida e simplificada. Outros recursos disponíveis no app são a clonagem de elementos, criação de avatares e remoção de plano de fundo das imagens com aplicação de novas cores, texturas e correções. A versão paga conta com alguns diferenciais, como remoção de anúncios e marca d’água das edições, mais de 100 modelos exclusivos para criações e número de avatares produzidos ilimitados, no valor único de R$ 37,99.

4 de 7 Aplicativo Retouch - remover objetos de fotos faz recriações das capturas com IA para preencher espaços apagados — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Retouch - remover objetos de fotos faz recriações das capturas com IA para preencher espaços apagados — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. Picsart — Editor de Foto e Vídeo

Usuários de dispositivos Android e iPhone também podem utilizar o aplicativo Picsart Editor de Foto e Vídeo para remover pessoas de registros fotográficos através da função "Apagar". O recurso é pago e pode ser usado na versão premium do app, que entrega outras ferramentas de edição, como remoção de fundo com apenas um toque, efeitos visuais e retirada de anúncios durante o uso. O valor mensal é de R$10,99, e anual de R$ 66,99.

Com o PicsArt os usuários também conseguem obter de forma gratuita planos de fundo para edição de fotos, modelos de design para criações artísticas, edições em vídeos com aplicação de áudio, recorte, efeitos e colagens. Outras possibilidades são fazer mais edições de fotos com recursos de retoque, aplicação de filtros personalizados e inserção e remoção de textos.

5 de 7 Aplicativo Picsart Editor de Foto e Vídeo faz a remoção de pessoas indesejadas de imagens com recurso "Apagar" — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Picsart Editor de Foto e Vídeo faz a remoção de pessoas indesejadas de imagens com recurso "Apagar" — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Snap Edit

O app Snap Edit, disponível para celulares Android e iPhone, é um editor completo que remove pessoas e objetos das fotos através do recurso “Apagar”, que opera com inteligência artificial. A plataforma faz melhorias na qualidade de imagens, remoção de planos de fundo, criação de avatares de animes, inserção de filtros, entre outros. O aplicativo também tem uma versão Pro, que promove a retirada de anúncios e melhora a qualidade final das imagens editadas. É possível obter a versão com um pagamento mensal, que custa R$24,99, anual, no valor de R$75,99, ou com uma compra única de R$309,99.

6 de 7 Aplicativo Snap Edit tem recurso que remove pessoas e objetos de imagens — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Snap Edit tem recurso que remove pessoas e objetos de imagens — Foto: Reprodução/Gisele Souza

6. Snapseed

O editor de foto Snapseed, disponível para dispositivos Android e iPhone, faz a remoção de pessoas e fornece tutoriais aos usuários sobre como usar. Além disso, o app faz aplicações de filtros em preto e branco, sobrepõe fotos em molduras e corrige borrões. A plataforma também oferece tipos diferentes de recortes e efeito blur, ajustes no tamanho da foto, pincel com retoques de brilho, entre muitos outros recursos. O aplicativo é totalmente gratuito e tem um layout simplificado, que garante a realização rápida desses e de outros ajustes através dos quadros apresentados na tela inicial, como inserção de textos, vinhetas e estilo vintage, por exemplo.

7 de 7 Inteligência artificial do aplicativo Snapseed faz a remoção de elementos em fotos e oferece resultados impressionantes — Foto: Reprodução/Gisele Souza Inteligência artificial do aplicativo Snapseed faz a remoção de elementos em fotos e oferece resultados impressionantes — Foto: Reprodução/Gisele Souza

