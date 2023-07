Apps para gravar vídeo: 7 opções para imagens mais profissionais

Apps para gravar vídeo estão disponíveis para dispositivos Android e iPhone ( iOS ) e podem ajudar muito usuários na hora de capturar imagens com qualidade profissional usando o celular. O Horizon Camera, por exemplo, permite gravações com a câmera sempre na posição horizontal. Já o Super 16, faz filmagens extremamente realistas no formato vintage, o que garante um aspecto de arquivo antigo ao material produzido. Outros recursos podem ser encontrados nessa categoria, como vídeos gravados em stop motion e time lapse, perfeitos para a criação de arquivos a partir de imagens obtidas sequencialmente. A seguir, confira sete apps para você criar os melhores vídeos com o celular.

O Aplicativo Foodie, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), é gratuito e pode ajudar a capturar imagens excelentes para gravações de vídeo. Ele oferece diversos recursos, como um guia inteligente de como fazer os melhores registros, diversas opções de filtros profissionais, temporizador e até Opção Mudo, que permite o registro em momentos que não se pode fazer barulhos. O Foodie oferece tipos de ambientações diversificadas e inspiradoras para tirar as melhores fotos e gravar vídeos de receitas culinárias. Após o registro, é possível salvar cada uma delas em um álbum e favoritar para um acesso posterior.

2. Horizon Camera

O aplicativo Horizon Camera, também disponível gratuitamente para dispositivos Android e iPhone, tem um recurso que sempre deixa a câmera na horizontal, ainda que o usuário inverta a posição do celular. A ferramenta é muito útil nos momentos em que o usuário deseja dar prosseguimento à gravação de um vídeo sem que a câmera mude de orientação durante a movimentação. Além desta funcionalidade, o app oferece adição de filtros personalizados e compartilhamento de criações com contatos em redes sociais.

O aplicativo Lapse It, disponível para celulares Android e iPhone, é excelente para a gravação de vídeos no formato time lapse e stop motion. Ele permite fazer gravações com os recursos de visualização instantânea, agrupamento, gravação em HDR, programação de horário para início e término da captura, foco, brilho, exposição, zoom e muitos outros recursos.

O principal diferencial do app é a reprodução de sequências de imagens no formato de vídeo, que inclui ferramentas avançadas como definição do tempo de exposição de cada imagem. A ferramenta ainda oferece a ação de miniaturização, duplicação de imagens, inserção de áudio e ajustes no arquivo depois de finalizado. O tem uma versão paga, que disponibiliza gravações com a qualidade 4K e importação de arquivos a partir de qualquer dispositivo, com valores semanais, trimestrais e anuais, respectivamente, de R$ 1,90, R$ 7,90 e R$ 18,90.

O Open Camera, disponível apenas para dispositivos Android, é uma das opções de apps para gravar vídeo gratuitos. Ele tem a opção de fazer um novo registro ou escolher um arquivo da galeria. Entre as principais funcionalidades estão o travamento de angulação na câmera, ajuste na tela de exposição, aumento e diminuição da velocidade de reprodução, aplicação dos focos automático, macro, travado e contínuo, temporizador e zoom.

5. ProCam X

O aplicativo ProCam X consegue fazer gravações de vídeo com qualidade profissional. Ele está disponível apenas para dispositivos Android e conta com recursos como controle de exposição, aplicação de foco manual, reconhecimento facial, ajuste na velocidade do obturador da câmera e disparos múltiplos para criação de vídeos em stop motion. O app tem uma versão paga, que disponibiliza o uso da resolução máxima da câmera, vídeos com duração ilimitada e remoção de anúncios no valor único de R$ 14,99.

O SloPro —1000fps Câmera lenta, disponível para dispositivos iPhone, se diferencia dos demais apps para gravar vídeo por ser um editor e criador de imagens em câmera lenta. O usuário pode diminuir a velocidade de reprodução em até 50%, ou acelerar em até quatro vezes. Também é possível optar pela qualidade de resolução do vídeo mais alta, em HD, e usar o recurso de fluxo óptico, mesclagem de quadros e filtro fantasma. O aplicativo conta com uma versão Pro no valor único de R$ 19,90, que remove a marca d’água dos arquivos editados.

7. Super 16

O Super 16 — 16 mm Film Camera, disponível tanto para Android como iPhone, cria arquivos de vídeo no famoso formato vintage de 16 mm. Ele pode ser usado tanto por profissionais, como iniciantes, e tem recursos com várias opções de cores, filtros preto e branco, ajustes de temperatura, saturação, brilho, aplicação de manchas e arranhões para tornar os arquivos mais fidedignos às gravações em formato analógico. Esse app para gravar vídeo possui uma versão paga semestral no valor de R$ 94,90, que disponibiliza mais de 70 filtros adicionais, arquivos de vídeo em qualidade 4K e quantidade ilimitada de acessos a ferramentas.

