Apps para rastrear encomendas: 7 opções para acompanhar entregas

Apps para rastrear encomendas se tornaram ferramentas cada vez mais importantes por conta da popularização do comércio eletrônico e o aumento no número de adeptos das compras online. Entre as ferramentas para essa tarefa estão o Méliuz, que envia notificações atualizadas do percurso do produto, e os Correios, que além de mostrar onde o objeto está ainda garante o envio expresso por meio do SEDEX. Preparamos uma lista com estas e outras opções que podem te ajudar a controlar a ansiedade enquanto seu pedido não chega e garantir mais segurança para os pedidos. Confira!