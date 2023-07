Assassin's Creed: conheça sinopse, elenco e críticas do filme baseado no game

Assassin's Creed, filme de ação e aventura lançado em 2016, pode ser encontrado nos catálogos da Amazon Prime Video , HBO Max , Netflix e Star+ . Baseado na famosa franquia de jogos de mesmo nome da Ubisoft , a trama acompanha Callum Lynch, um descendente de um membro da Ordem dos Assassinos que é capaz de reviver as aventuras de um guerreiro do século XV. O projeto, com direção assinada por Justin Kurzel, é estrelado por Michael Fassbender e Marion Cotillard.

Com quase duas horas de duração, o longa-metragem tem distribuição pela 20th Century Fox e roteiro de Michael Lesslie, Adam Cooper e Bill Collage. Se você é fã de games e gosta de filmes com muita ação, confira, a seguir, mais detalhes de Assassin's Creed, como sinopse, elenco e repercussão.

Enredo de Assassin's Creed

A trama acompanha Callum Lynch (Fassbender), um membro da Irmandade dos Assassinos dos dias modernos que acaba explorando as memórias de seu ancestral espanhol do século XV, Aguilar Nerha. No meio desta nova experiência, o protagonista adquire habilidades e conhecimentos, de forma que se torna um Mestre Assassino. No entanto, ao voltar para 2016, Cal terá que confrontar a sociedade secreta dos Templários se quiser sobreviver.

Elenco

Além de Michael Fassbender (12 Anos de Escravidão) no papel do protagonista Callum Lynch, o filme Assassin's Creed conta com a presença dos atores Marion Cotillard (Meia-Noite em Paris) dando vida à Dra. Sophia Rikkin, Jeremy Irons (Casa Gucci) vivendo Alan Rikkin e Brendan Gleeson (Os Banshees de Inisherin) como Joseph Lynch, pai do protagonista.

Também juntam-se ao time de atuação nomes como Ariane Labed (O Lagosta), Michael K. Williams (Uma Noite de Crime 2), Javier Gutiérrez (O Amanhã É Hoje), Essie Davis (O Babadook), Callum Turner (Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore) e Charlotte Rampling (Duna).

Repercussão

Apesar da popularidade do game, a adaptação de Assassin's Creed não foi bem sucedida nas bilheterias, fato este que explica o porquê de a Fox ter cancelado a sequência do projeto. No site agregador IMDb, o longa de ação tem nota 5.6, com base em 204 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Justin Kurzel tem uma taxa de aprovação de apenas 19%.

Segundo o consenso do site, "Assassin's Creed é indiscutivelmente melhor feito (e certamente tem o melhor elenco) do que a maioria das adaptações de videogame; mas infelizmente, o resultado final movido a CGI ainda é um trabalho árduo sem alegria".

Confira o trailer de Assassin's Creed:

