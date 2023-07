Baixar apps no iPhone fora da App Store? Veja dúvidas sobre a loja iOS

A App Store , loja oficial de aplicativos no iPhone ( iOS ) é simples de usar mas existem diversas questões sobre a plataforma que podem gerar dúvidas no usuários. Você já se perguntou, por exemplo, se é possível baixar apps no iPhone fora da App Store? Ou o que fazer ao receber uma notificação de que a conta ID foi desativada pela loja da Apple ? A seguir, confira as respostas para essas e outras perguntas sobre a loja do iOS e conheça alguns truques que podem facilitar o uso e resolver problemas no dia a dia.

1 de 6 Apple Store tem restrições ao download de aplicativos de terceiros — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Apple Store tem restrições ao download de aplicativos de terceiros — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Tem como baixar apps no iPhone fora da App Store?

A Apple não recomenda que usuários baixem aplicativos no dispositivo iOS que não estejam dentro da App Store. Segundo a empresa, a medida existe para manter uma experiência segura e confiável no celular. A fabricante implementou rígidas diretrizes para impedir o download em fontes duvidosas. Diferentes análises são feitas para averiguar a segurança no desenvolvimento e uso das aplicações, como adequação ao tipo de conteúdo oferecido, originalidade e bloqueio de violação de privacidade dos dados dos usuários.

Existem, sim, alguns meios para fazer a instalação de apps externos, mas é sempre importante ressaltar que eles podem colocar os usuários em risco. Lojas de aplicativos de terceiros como TutuApp, Cydia e AltStore estão disponíveis para a realização de downloads. Também existem opções de lojas de apps na web, como GetJar e SlideMe. Desde 2022, há um rumor de que a Apple deverá permitir a instalação de lojas de apps de terceiros em 2024, estendendo opções para baixar jogos e softwares. A empresa ainda não deixou de forma explícita essa informação, nem como será feito o controle da segurança dos aplicativos.

2 de 6 Algumas lojas de terceiros, que não exigem downloads de softwares adicionais, permitem que usuários do iPhone façam download de apps fora da Apple Store — Foto: Luciana Maline/TechTudo Algumas lojas de terceiros, que não exigem downloads de softwares adicionais, permitem que usuários do iPhone façam download de apps fora da Apple Store — Foto: Luciana Maline/TechTudo

Como instalar um aplicativo no iPhone?

Uma infinidade de aplicativos pode ser baixada na App Store, loja oficial de aplicativos da Apple. Para instalar um app, abra o aplicativo e clique no campo “Buscar”, representado por uma lupa. Dentro do campo “Jogos, Apps, Artigos e Mais”, busque por uma opção de aplicativo ou avalie as sugestões de apps oferecidas pelo próprio sistema operacional. Após pesquisar algum em específico, clique em “Obter” e confirme a ação ao tocar em “Instalar”. O procedimento será feito automaticamente e o aplicativo aparecerá na tela inicial, já pronto para uso. Ao baixar, caso o aplicativo seja pago, a Apple informará o valor antes mesmo de começar o download.

3 de 6 Pesquisa e download de aplicativos na Apple Store — Foto: Reprodução/Gisele Souza Pesquisa e download de aplicativos na Apple Store — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Como cancelar compra e pedir reembolso na App Store?

Para cancelar a compra e solicitar reembolso, acesse o endereço de link para reportar problemas (reporhttps://reportaproblem.apple.com/?s=6). Em seguida, dentro do campo “Eu gostaria de”, toque em “Solicitar reembolso”. Selecione o motivo do reembolso e avance para tocar no aplicativo, assinatura ou outro item que deseja reembolso e enviar. É válido reforçar que enquanto a cobrança estiver pendente, não é possível solicitar reembolso e caso o valor ainda não tenha sido pago, também não é possível entrar com este recurso.

4 de 6 Usuários de iPhone podem cancelar compras e pedir reembolso pelo próprio celular — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Usuários de iPhone podem cancelar compras e pedir reembolso pelo próprio celular — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Como ver os apps que já baixei na App Store?

A loja de aplicativos do iOS permite acesso a todos os aplicativos que já foram baixados no dispositivo desde que o ID Apple foi criado. A ação é útil para rever quais apps já foram baixados e quais também já foram descontinuados. O procedimento é simples. Abra a App Store, clique no campo “Hoje” e toque no ícone de perfil. Logo após, toque em “Compras” e dentro do campo “Tudo” confira todos os que ainda estão baixados no dispositivo. Em “Não neste iPhone”, é possível visualizar quais já foram instalados e, em algum momento, removidos.

5 de 6 Usuários de iPhone podem verificar quais aplicativos já foram baixados no dispositivo — Foto: Reprodução/Gisele Souza Usuários de iPhone podem verificar quais aplicativos já foram baixados no dispositivo — Foto: Reprodução/Gisele Souza

“Sua conta foi desativada na App Store": o que fazer quando receber essa mensagem?

O recebimento da mensagem “Sua conta foi desativada na App Store" significa que geralmente o Apple ID foi desativado. Para resolver o problema, o usuário precisa entrar em contato com o Suporte da Apple (https://getsupport.apple.com/solutions) para solicitar ajuda. O procedimento pode ser feito através de um bate-papo online no link de suporte ou através de ligação. É importante relembrar que essa mensagem significa o bloqueio de acesso a compras na App Store e no iTunes e restrição de acesso à conta do iCloud ou aos dados armazenados, assim como aos demais serviços da Apple.

6 de 6 Mensagem de conta desativada na App Store significa que usuários do iPhone não podem fazer compras na loja da Apple — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Mensagem de conta desativada na App Store significa que usuários do iPhone não podem fazer compras na loja da Apple — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

