Bio para Threads: 5 dicas essenciais que vão 'bombar' o seu novo perfil

Threads é a nova rede social do Instagram e, desde o seu lançamento (5) para Android e iPhone (iOS) , o rival do Twitter tem gerado memes e milhares de usuários no aplicativo. Com os acessos, novas dúvidas tem surgido sobre como usar o aplicativo e seus recursos - entre eles, a bio do Threads. A seção é uma parte importante do perfil, já que é o único espaço que permite inserir uma descrição da conta e do conteúdo publicado por lá.

Inserir emojis, incluir chamadas para ação e links importantes estão entre boas práticas para bios em geral, mas o que é possível fazer no Threads? A seguir, o TechTudo explica o que você consegue ajustar na biografia da nova rede social e dá dicas de como deixá-la mais atrativa.

1. Adicione frases curtas

A bio do Threads permite escrever textos de até 150 caracteres - incluindo espaçamento. Isso significa que frases longas, com muitos símbolos e emojis, por exemplo, podem comprometer a descrição. A dica é utilizar um contador de caracteres online enquanto estiver criando a biografia ou acessar o campo "Bio", localizado na parte de edição do perfil do aplicativo; assim, o app impedirá que você continue escrevendo quando todos os caracteres forem utilizados. Para saber como editar o perfil do Threads, consulte o último tópico desta matéria.

2. Não use hashtags na bio do Threads

Em outras redes sociais, como o Instagram, as hashtags funcionam como um filtro agregador de conteúdos publicados nos aplicativos. O recurso não se repete no Threads - pelo menos por enquanto. Na nova rede social não é possível adicionar hashtags "clicáveis", ou seja, inserir o símbolo (#) acompanhado de uma palavra não acrescenta nenhuma função a descrição. Por isso, não é recomendável adicionar hashtags na bio do Threads, isso limitará as opções de personalização da descrição, já que a quantidade de caracteres para essa seção do perfil é limitada (150 caracteres).

3. Use um agregador de links

Na seção de edição do perfil, o Threads disponibiliza o campo "Link" para que o usuário adicione algum endereço da internet que considere importante. Assim como o campo "Bio", há uma limitação e, por isso, não é possível adicionar mais de uma URL na biografia.

Uma forma de adicionar mais de um link no campo é utilizar agregadores de links, serviços que permitem reunir vários endereços da web em uma só URL. O Link.bio (https://later.com/link-in-bio/), por exemplo, permite adicionar vários links na bio de uma só vez. Já o LinkTree possibilita divulgar todos os perfis e sites em um mesmo lugar.

4. Adicione uma call to action acima do link na bio

Se o usuário tiver um site ou qualquer outra página na internet que seja relevante para o perfil, é importante dar visibilidade do link para os visitantes e convidá-los a clicar no endereço através de uma "call to action" ("chamada para ação", em português). Para isso, crie uma frase objetiva e com verbos no imperativo. "Inscreva-se! 👇", "Confira o link! 👩‍💻" e "Compre agora!" são exemplos de chamadas para ação na bio do Threads

5. Utilize emojis na bio do Threads

Além de servirem para atrair outros usuários para o link adicionado na bio, os emojis também podem servir para chamar a atenção para trechos específicos da descrição. Além disso, os ícones ajudam a quebrar seções do texto inserido e possibilitam "economizar" caracteres se forem usados para substituir palavras mais extensas.

Como editar a bio do Threads?

Para editar a bio do Threads, acesse o aplicativo, clique no último ícone - ao lado do coração -, vá em "Editar perfil" e, em seguida, selecione os campos que gostaria de personalizar. Além de ajustar a descrição e o link, por esse caminho também é possível restringir a visibilidade das suas publicações tornando o perfil público ou privado.

Vale ressaltar que, se você quiser utilizar a mesma bio do seu Instagram, basta seguir as etapas anteriores, clicar em "Bio" e, depois, em "Importar bio do Instagram".