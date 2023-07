Bloqueado no ChatGPT? Entenda o que causa o bloqueio e saiba resolver

Se a mensagem "Sorry, you have been blocked" ("desculpe, você foi bloqueado", em tradução livre) já apareceu para você no ChatGPT, não se preocupe: isso não significa que a sua conta foi banida para sempre da plataforma da OpenAI. Esse aviso costuma aparecer quando os usuários tentam acessar o chatbot em circunstâncias específicas, como ao usar uma VPN ou exceder no número de contas gratuitas por pessoa. Por esse motivo, há maneiras bem simples de resolver o bloqueio da inteligência artificial. Nas linhas a seguir, entenda o que é ser bloqueado pelo ChatGPT e saiba como solucionar.