Bomberman: relembre os 10 melhores jogos nos 40 anos da franquia

Bomberman completa 40 anos neste mês de julho. A franquia, originalmente da Hudson Soft e hoje pertencente à Konami , teve seu primeiro jogo lançado em 1983 sob os nomes Bomber Man e Bakudan Otoko, no Japão, antes de levar o nome "Bomberman" nos jogos lançados posteriormente. A ideia de colocar personagens carismáticos em arenas em batalhas envolvendo bombas e muita estratégia deu muito certo, principalmente entre os jogadores interessados no modo multiplayer, e levou a série a adquirir enorme popularidade no mundo dos games. A seguir, veja alguns dos melhores jogos com a marca Bomberman.

10. Bomberman Jetters

Bomberman Jetters foi lançado no Japão em 2002 e na América do Norte em 2004 para PlayStation 2 (PS2) e GameCube, sendo inspirado por um anime de mesmo nome. O game se destaca pela utilização de gráficos cel-shaded, que busca levar traços semelhantes aos de animações e quadrinhos. Diferentemente dos jogos clássicos da franquia, Bomberman Jetters focava na exploração de cenários em 3D, resolução de puzzles e até coleta de itens. Além do protagonista White Bomber, ainda era possível controlar outro personagem chamado Max.

Bomberman Jetters recebeu algumas críticas devido à falta de inspiração na dublagem, em especial por ignorar a personalidade de alguns personagens do anime. No entanto, seu modo história, o "Normal Mode", e o multiplayer, "Battle Mode", foram grandes acertos e fizeram do game se destacar no início dos anos 2000.

9. Bomberman

O primeiro Bomberman de todos foi lançado em 1983 para microcomputadores da época, como ZX Spectrum e o MSX. Contudo, o jogo só iria se consolidar de vez com o lançamento para Super Nintendo (NES) em 1985. O Bomberman para Nintendinho deu início à fórmula que viria a ser marca registrada da franquia, com o protagonista White Bomber encarando monstros em uma espécie de labirinto e procurando pela passagem que levaria até o próximo estágio. O próprio cenário com o chão verde e estruturas cinzas seria reutilizado em outros jogos de consoles mais modernos.

Outro elemento de Bomberman (1985) que se firmou na franquia foi a adição de power ups. Bomb Up, Fire Up, Speed Up, Wall Pass, Remote Control, entre outros, voltariam a aparecer no futuro. Destacam-se, ainda, o tema principal do jogo e os sons de transição de tela, que se tornaram verdadeiros clássicos na franquia. Hoje em dia, Bomberman (1985) pode estar obsoleto, mas foi o primeiro passo verdadeiro para a série se tornar o sucesso que é hoje.

8. Bomberman Generation

Bomberman Generation foi a estreia da franquia com os gráficos cel-shaded. Lançado em 2002, o jogo contava com uma aventura composta por seis mundos. O jogador precisava superar desafios de plataformas, minigames e puzzles, que eram resolvidos com o uso de bombas ou Charaboms, bichinhos do universo de Bomberman. Os principais inimigos do game são os Crush Bombers e os Hige Hige Bandits, sendo dever do protagonista impedi-los de usar o poder das "Bombs Elements".

Vale lembrar que, como um bom jogo de Bomberman, o Generation também possuía seu Battle Mode. Embora considerado um pouco inferior ao do Bomberman Jetters, esse modo no Bomberman Generation trazia interessantes desafios além do modo clássico, como o Dodge Battle, que consistia em desviar de bombas que caíam do céu até restar um último sobrevivente.

7. Super Bomberman R

Super Bomberman R é o jogo mais recente da franquia. Já com a marca da Konami, o game foi lançado em 2017 para PC e Nintendo Switch, e em 2018 para PlayStation 4 (PS4) e Xbox One. O jogo se preocupou em dar mais ênfase na história, levando cutscenes animadas e muito carisma aos personagens. A Konami também procurou inovar na receita de Bomberman, levando o jogo para um cenário bidimensional.

O título recebeu algumas críticas no começo, mas atualizações o ajudaram a emplacar de vez. Tanto que a Konami lançou o Super Bomberman R Online, focado apenas no modo multiplayer. Apesar de a ideia ser muito interessante, a versão online foi encerrada em dezembro de 2022. Acredita-se que seu potencial foi desperdiçado pela necessidade de pagar para jogar em rede, em vez de ser um game gratuito. Agora, os fãs aguardam ansiosos pelo Super Bomberman R 2, que chegará no dia 13 de setembro de 2023.

6. Mega Bomberman

Mega Bomberman chegou no ocidente em 1994, sendo conhecido Japão como Bomberman '94. No país asiático, o game foi lançado em 1993 para PC Engine, console da própria Hudson Soft. Assim como na maioria dos títulos clássicos da franquia, o jogo apresenta uma história simples, mas se destaca pela sequência de estágios variados e divertidos. Ambas as versões também ficaram marcadas por lançarem os Louies, as criaturas semelhantes a coelhos que os jogadores poderiam encontrar dentro dos blocos.

Mega Bomberman também apresentou algumas pequenas diferenças em comparação ao Bomberman '94, como opções extras no modo multiplayer e em certas músicas. Um destaque negativo na versão de Mega Drive foram as quedas de FPS, que ficavam gritantes em certos estágios, mas o game fez o trabalho de levar mais uma ótima experiência de Bomberman para o ocidente.

5. Bomberman '93

Bomberman '93 chegou ao ocidente pelo TurboGrafx-16, como é chamado o PC Engine na região. O primeiro detalhe curioso é que o vilão da história é o Black Bomber, personagem que era parceiro do White Bomber em outros jogos. Há também o detalhe de o White Bomber ser chamado de Bomber Cop, o detetive que precisa recuperar importantes chips de computador roubados pelo vilão.

Em relação à gameplay, a fórmula é seguida à risca, com sete mundos de temáticas diferentes e cada um com inimigos e chefes próprios. Bomberman '93 ainda trouxe mapas mais interessantes e alguns elementos mais interativos. Seu multiplayer também não possui mistério, com diversas arenas com suas próprias peculiaridades e a possibilidade de jogar com cinco jogadores.

4. Super Bomberman

Super Bomberman foi o jogo de estreia desta série da franquia em 1993. O game marcou a estreia da saga no Super Nintendo e logo causou uma ótima impressão. De uma forma geral, Super Bomberman é um jogo bastante simples, a começar por não ter opções extras no Battle Mode, apenas o modo clássico. Porém, isso já foi o bastante para agradar os amantes do multiplayer, principalmente aqueles que possuíam o multitap do Super Nintendo para jogar com quatro jogadores.

Ao mesmo tempo, o Normal Mode era excelente e bastante criativo também. Havia uma variedade bastante grande de inimigos e chefes muito interessantes. A própria história era apresentada com poucas imagens, mas que mostrava o bastante para ser compreendida. Para finalizar, a trilha sonora do game também apresentou músicas marcantes para todos os jogadores.

3. Bomberman 64

Bomberman 64 foi o primeiro jogo da franquia produzido em 3D, lançado em 1997 para o Nintendo 64. Em um primeiro momento, o novo estilo assustou, mas não demorou para o jogo muito interessante e com uma excelente aventura para os usuários. Não era mais apenas destruir blocos, derrotar inimigos e ir para o próximo estágio até encontrar os chefes, mas sim explorar mundos muito mais amplos e elementos de jogos de plataforma e puzzles para serem resolvidos.

Sua aventura era bastante viciante e foi o destaque do game para os críticos e jogadores. O Battle Mode também contou com inovações com a variedade de estágios e suas diferentes formas de jogar, o que também ajudou a transformar Bomberman 64 em um ótimo jogo para se ter no Nintendo 64.

2. Bomberman Online

Bomberman Online foi um jogo lançado em 2001 para o Dreamcast. Seu principal destaque era o modo online, algo não tão comum assim para os consoles da época. Não é para menos que essa foi a primeira experiência da franquia com servidores online, que foram desativados ainda em 2003. Ainda assim, quem pôde jogar o multiplayer e todos os seus modos na época, puderam aproveitar uma ótima experiência no console da Sega.

Além do modo online, o jogo também contava com um inovador single player. Eram diversos tipos de arenas e desafios em uma aventura bastante longa para os padrões da franquia, o que garantia a diversão mesmo sem os servidores de rede.

1. Saturn Bomberman

Saturn Bomberman foi lançado para o Sega Saturn em 1996 no Japão e em 1997 nas demais regiões, sendo considerado por muitos o melhor jogo da franquia. Para começar, enquanto Bomberman Online de Dreamcast foi o primeiro com servidores online, o Saturn Bomberman foi o primeiro a ter um simples suporte multiplayer, mas apenas com a utilização do acessório Sega NetLink na América do Norte. Ao mesmo tempo, o game ficou muito popular por trazer a possibilidade de jogar com até dez jogadores ao mesmo tempo no Battle Mode com a utilização de dois multitaps.

Embora o modo multiplayer seja o principal destaque de Saturn Bomberman, não se pode ignorar o ótimo trabalho da Hudson Soft no modo single player, principalmente na criatividade ao criar espetaculares lutas contra chefes. Como se tudo isso não bastante, o jogo ainda soube aproveitar bem do poder do Sega Saturn para levar visuais lindos e com muitas cores, até mesmo para os padrões atuais.

